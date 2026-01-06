Starbucks: Ενίσχυση πωλήσεων και ελπίδες για συμφωνία με τις τράπεζες

Με ικανοποιητικές πωλήσεις και λειτουργικά κέρδη το 2025, η εταιρεία “Μαρινόπουλος Εταιρεία Καφέ Μον. ΑΕΕ“, με επικεφαλής τον Στέφανο Ι. Μαρινόπουλο, που ελέγχει τα Starbucks στην Ελλάδα, προβλέπει θετικές προοπτικές για την επιχειρηματική δραστηριότητα αλλά θέτει ως προϋπόθεση να υπάρξει λύση στο χρόνιο θέμα των μη εξυπηρετούμενων δανείων και οριστική αναστολή των νομικών ενεργειών των τραπεζών κατά της εταιρείας.

Υπενθυμίζεται ότι η εταιρεία της οικογένειας Μαρινόπουλου που αναπτύσσει το δίκτυο Starbucks, από το 2016 δεν εξυπηρετεί τους συμβατικούς όρους των τραπεζικών δανειακών της υποχρεώσεων (στις τράπεζες: Eurobank, Alpha Bank και Τράπεζα Πειραιώς), με κίνδυνο επιβολής αναγκαστικών μέτρων.

Όπως αναφέρει η διοίκηση στις οικονομικές καταστάσεις 2024, που δημοσιεύθηκαν 30.12.2025, τόσο το 2025 όσο και την προηγούμενη χρονιά, το 2024, με την καταβολή 457.500 ευρώ προς τους servicers αναστέλλει νομικές πράξεις που θα μπορούσαν να επηρεάσουν τη λειτουργία της εταιρείας. Επίσης στις 27.3.2025 με απόφαση ΔΣ έγινε αποδεκτή η εκχώρηση περίπου 3 εκατ. ευρώ από συνδεδεμένη εταιρεία με σκοπό την κάλυψη τρεχουσών αναγκών του δικτύου των Starbucks. Σημειώνεται ότι ο συνολικός δανεισμός της εταιρείας στο τέλος του 2024 ήταν 31,8 εκατ. ευρώ αυξημένος κατά 3,2 εκατ. ευρώ από την κεφαλαιοποίηση μη εξυπηρετούμενων τόκων ενώ η εταιρεία συνεχίζει να εμφανίζει αρνητικά ίδια κεφάλαια (κατά 36,31 εκατ. ευρώ στο τέλος του 2024).

Αισιοδοξία για συμφωνία με τις τράπεζες

Ωστόσο, παρά τις παραπάνω αβεβαιότητες η οικογένεια Μαρινόπουλου διατηρεί ελπίδες ότι οι προσπάθειες για αναχρηματοδότηση των “κόκκινων” δανείων θα ευοδωθούν ώστε να είναι σε θέση η εταιρεία να τα εξυπηρετεί μέσω των λειτουργικών ταμειακών ροών της. Εκφράζει δε αισιοδοξία για την επιτυχή ολοκλήρωση των σχετικών συζητήσεων με πιστώτριες τράπεζες και εταιρείες διαχείρισης δανείων, αν και μέχρι σήμερα αυτές δεν έχουν ευοδωθεί.

Αξίζει πάντως να σημειωθεί ότι η εταιρεία, που διατηρεί δικαίωμα αποκλειστικής χρήσης και εκμετάλλευσης του brand Starbucks στην Ελλάδα (έχοντας ανανεώσει μια μια ακόμη δεκαετία, από το 2023, τη σύμβαση δικαιόχρησης -franchise agreement- με την αμερικανική πολυεθνική) συνεχίζει απρόσκοπτα τη λειτουργία της και το επενδυτικό της πρόγραμμα. Τα στοιχεία για τους πρώτους δέκα μήνες του 2025 δείχνουν ικανοποιητική απόδοση. Οι καθαρές πωλήσεις αυξήθηκαν κατά 8% συγκριτικά με το αντίστοιχο διάστημα πέρυσι, με ώθηση και από τα νέα καταστήματα που προστέθηκαν στο δίκτυο ενώ και τα κέρδη EBITDA κρίνονται ικανοποιητικά.

Για το 2024 τα επίσημα στοιχεία δείχνουν ότι οι πωλήσεις αυξήθηκαν σε 26,4 εκατ. ευρώ από 25,8 εκατ. ευρώ το προηγούμενο έτος ενώ το μικτό περιθώριο κέρδους ενισχύθηκε σε 71,1% από 69,7% αντίστοιχα και τα κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων ανήλθαν σε 6,7 εκατ. ευρώ από 6,3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα. Η εταιρεία εμφάνισε ζημιές 795.111 ευρώ από κέρδη 429.586 ευρώ ένα χρόνο πριν.

Σημειώνεται ότι το δίκτυο στο τέλος του 2024 αριθμούσε 30 καταστήματα Starbucks μετά την προσθήκη δύο νέων καταστημάτων σε Σπάτα και Θεσσαλονίκη ενώ οι επενδύσεις της εταιρείας ξεπέρασαν τα 2,7 εκατ. ευρώ.