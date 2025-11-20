Στάσσης: Έρχονται γιγαβάτ νέας ισχύος σε Ελλάδα και ΝΑ Ευρώπη – Σε εξαιρετική θέση η ΔΕΗ για να καλύψει τις ανάγκες σε τρίτες αγορές

Η καθυστέρηση ορισμένων χωρών της ΝΑ Ευρώπης στην ενεργειακή μετάβαση αποτελεί σημαντική ευκαιρία για τη ΔΕΗ, η οποία τοποθετείται ώστε να επενδύσει σημαντικά ποσά τα επόμενα χρόνια για νέους σταθμούς ΑΠΕ.

Όπως ανέφερε χθες (19.11.2025) στο Λονδίνο ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ Γιώργος Στάσσης, κράτη όπως η Ρουμανία, η Κροατία και η Βουλγαρία πρόκειται να αποσύρουν σημαντική ισχύ από μονάδες άνθρακα και αερίου στο άμεσο μέλλον, προσθέτοντας ΑΠΕ, μπαταρίες και ευέλικτους σταθμούς αερίου.

Ενδεικτικά, η ΔΕΗ έχει σήμερα 50 MW ΑΠΕ σε λειτουργία σε Βουλγαρία – Ιταλία – Κροατία και σκοπεύει να υλοποιήσει 1,5 GW μέσα στην επόμενη τριετία, τα οποία βρίσκονται σε διαφορετικά στάδια ανάπτυξης.

Η μακροοικονομική εικόνα στις αγορές όπου δραστηριοποιείται η ΔΕΗ κρίνεται θετική από τη διοίκηση, οδηγώντας έτσι σε σιγουριά και σε προσδοκίες για αύξηση της ζήτησης για ηλεκτρισμό. Συγκεκριμένα, η ΔΕΗ αναμένει μια άνοδο κατά 25% στην Ελλάδα και τη Ρουμανία ως το 2035.

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η ΔΕΗ επιδιώκει να επενδύσει στα δίκτυα, τις ΑΠΕ και τις ευέλικτες συμβατικές μονάδες, ώστε να μοχλεύσει τη θέση της ως η μόνη εταιρεία με ταυτόχρονη παρουσία σε πολλαπλές αγορές. Επίσης, στόχος είναι να εκμεταλλευτεί την επανάσταση του Α.Ι. Πρόκειται για μια τεχνολογικά αγνωστική προσέγγιση που περιλαμβάνει όλες τις λύσεις, όπως τόνισε ο κ. Στάσσης.

Στις χώρες που διαθέτει παρουσία η ΔΕΗ, αναμένεται να αποσυρθούν 19 GW ηλεκτροπαραγωγής, άρα χρειάζονται νέες επενδύσεις, με περισσότερη έμφαση σε Βουλγαρία και Ρουμανία.

Ενδεικτικά, η ΔΕΗ ολοκληρώνει τη νέα μονάδα αερίου CCGT στην Αλεξανδρούπολη, ισχύος 830 MW, και εξετάζει τη δημιουργία αντίστοιχης μονάδας 820 MW στη Βουλγαρία. Στην περίπτωση των ευέλικτων μονάδων αερίου OCGT, η Πτολεμαΐδα 5 θα παρέχει αθροιστικά 440 MW μόλις γίνει η μετατροπή της από το λιγνίτη, ενώ υπάρχει σχέδιο για ακόμη μια μονάδα 80 MW στη Ρουμανία.