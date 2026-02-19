Συμβαίνει τώρα:
Στάσσης: «Καθαρές» τεχνολογίες και κρίσιμα ορυκτά προϋπόθεση για την ενεργειακή ασφάλεια τα επόμενα χρόνια

Οι 3 τομείς εστίασης του ΙΕΑ στο μεσοπρόθεσμο μέλλον
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης (EUROKINISSI/ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΠΟΝΗΣ)

Τον κομβικό ρόλο που καλούνται να παίξουν οι «καθαρές» τεχνολογίες στην κάλυψη της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, τόνισε ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, με αφορμή τη συμμετοχή του στην υπουργική Σύνοδο του IEA στο Παρίσι, εστιάζοντας παράλληλα στον ρόλο των κρίσιμων ορυκτών.

Πιο συγκεκριμένα, όπως τόνισε σε ανάρτησή του στο LinkedIn, παρότι «το πετρέλαιο και το φυσικό αέριο θα παραμείνουν για πολλά χρόνια, βλέπουμε μια άνευ προηγουμένου εξέλιξη και μεγέθυνση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας, ωθούμενη από τα data centers, τη θέρμανση – ψύξη και τα ηλεκτρικά οχήματα. Η ζήτηση αυτή αποτυπώνεται έντονα στις «καθαρές» τεχνολογίες και την πυρηνική ενέργεια παγκοσμίως». Για να συμπληρώσει πως, «Τα κρίσιμα ορυκτά γίνονται όλο και περισσότερο ένα βασικό ζήτημα για τα επόμενα χρόνια, και η πρόσβαση σε αυτά αποτελεί σημαντικό ζήτημα ασφάλειας».

Σύμφωνα με τον κ. Στάσση, τα επόμενα χρόνια ο IEA πρόκειται να εστιάσει στα εξής:

  1. Ενεργειακή ασφάλεια
  2. Ενσωμάτωση νέων και καθαρών τεχνολογιών
  3. Οικονομική προσιτότητα της ενέργειας

«Το μέλλον μας είναι πάντα συναρπαστικό και είναι στο χέρι μας να εργαστούμε προς τη σωστή κατεύθυνση, ώστε να βελτιώσουμε την ανταγωνιστικότητά μας και να δημιουργήσουμε περισσότερες ευκαιρίες για όλους! Στην ΔΕΗ αυτό έχουμε στο μυαλό μας για όλους!», κατέληξε.

