Στρατηγικό deal Metlen με Όμιλο Τσάκου στον τομέα της ενέργειας

Στρατηγική συμφωνία υπέγραψαν 2 από τους ισχυρότερους επιχειρηματικούς ομίλους στην Ελλάδα, η METLEN Energy & Metals και ο ναυτιλιακός όμιλος Τσάκου στον τομέα της ενέργειας, για υβριδικό σταθμό ΑΠΕ με σύστημα αποθήκευσης.

Η συμφωνία, που αναμένεται να ανακοινωθεί αύριο Πέμπτη 22.1.2026, προβλέπει την ανάπτυξη έργου 251,9 MW με φωτοβολταϊκό πάρκο και σύστημα αποθήκευσης ενέργειας χωρητικότητας 375 MWh και θα χωροθετηθεί στην Κεντρική Ελλάδα, με χρονοδιάγραμμα που προβλέπει την έναρξη της επένδυσης το 2026 και την ολοκλήρωση αρχές του 2028.

Οι δύο πλευρές, ο Όμιλος Τσάκου και η METLEN συμπράττουν σε κοινή εταιρεία ειδικού σκοπού (SPV) με συμμετοχή 60/40. Ο όμιλος Τσάκου θα κατέχει ποσοστό 60% και η METLEN 40%.

Μέσω της επένδυσης η Metlen, με επικεφαλής τον Ευαγγελο Μυτιληναίο και με μακρά διεθνή εμπειρία στην υλοποίηση σύνθετων υβριδικών έργων, ενισχύει την παρουσίας της στις ΑΠΕ νέας γενιάς. Αναλαμβάνει την κατασκευή και ενσωμάτωση της εμπορικής λειτουργίας του έργου στο χαρτοφυλάκιό της ενώ από την πλευρά του ο ναυτιλιακός Όμιλος Τσάκου, με ιδρυτή τον καπετάν Παναγιώτη Τσάκο επεκτείνεται στην καθαρή ενέργεια με ένα έργο μεγάλης κλίμακας