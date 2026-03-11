Τα σούπερ μάρκετ δεσμεύονται για συγκράτηση των τιμών – Οι διευκρινίσεις της ΕΣΕ μετά τα μέτρα της κυβέρνησης

Τα σούπερ μάρκετ θα συνεισφέρουν στη συγκράτηση των τιμών σύμφωνα με την Ένωση Σούπερ Μαρκετ Ελλάδος (ΕΣΕ) που δημοσίευσε διευκρινιστική ανακοίνωση με αφορμή τα μέτρα της κυβέρνησης για την αντιμετώπιση πιθανών ανατιμήσεων λόγω των διεθνών εξελίξεων στη Μέση Ανατολή.

Η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας και τα 19 Μέλη της επιβεβαιώνουν πως βρίσκονται σταθερά στο πλευρό των ελληνικών νοικοκυριών, τόσο διαχρονικά όσο και σε έκτακτες περιόδους διεθνούς αβεβαιότητας, συγκρατώντας τις τιμές προς όφελος των Ελλήνων καταναλωτών.

Σύμφωνα με την ΕΣΕ, η εμπειρία των τελευταίων ετών και τα γρήγορα αντανακλαστικά του κλάδου σε περιόδους έντονων γεωπολιτικών κρίσεων και οικονομικών πιέσεων, δείχνουν πως ανεξάρτητα από την επιβολή οριζόντιων μέτρων από την Πολιτεία, τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν καθημερινά με διαφάνεια, υπευθυνότητα, φροντίδα και σεβασμό απέναντι στους εκατομμύρια Έλληνες καταναλωτές που εξυπηρετούν σε κάθε μεριά της χώρας.

Η ΕΣΕ επικαλείται επίσης στοιχεία του ΙΕΛΚΑ που αναφέρουν ότι ο μέσος όρος του πληθωρισμού στα σούπερ μάρκετ διαμορφώθηκε σε 1,29% το 2025, παρά την κατάργηση του πλαφόν στο περιθώριο μεικτού κέρδους τον Ιούλιο του ίδιου έτους.

Η ανακοίνωση της ΕΣΕ καταλήγει ως εξής:

«Το χαμηλό αυτό ποσοστό αποδεικνύει πως τόσο ο υγιής ανταγωνισμός, όσο και η ομαλή λειτουργία της αγοράς, συγκρατούν χαμηλά τις τιμές, με τα οφέλη να είναι άμεσα και απτά για τους πολίτες – καταναλωτές.

Παρακολουθώντας στενά τις εξελίξεις, η Ένωση Σούπερ Μάρκετ Ελλάδας (ΕΣΕ) θα συνεχίσει να συμμετέχει ενεργά σε έναν ανοιχτό και τεκμηριωμένο διάλογο με την Πολιτεία, με στόχο την υιοθέτηση παρεμβάσεων που ενισχύουν ουσιαστικά την αγοραστική δύναμη των καταναλωτών και διαφυλάσσουν στην πράξη την ευημερία της ελληνικής κοινωνίας».