Tesla: Μετρά ήδη 8 χρόνια στην Ελλάδα – Τα μεγέθη του 2025

Η Tesla Greece έκλεισε την όγδοη χρήση με μειωμένο τζίρο αλλά βελτιωμένα περιθώρια κέρδους, τη στιγμή που ο αμερικανικός κολοσσός της ηλεκτροκίνησης, υπό την ηγεσία του Έλον Μασκ, ετοιμάζεται να ενισχύσει το αποτύπωμά του στην ελληνική αγορά.

Η ελληνική θυγατρική λειτουργεί ως αποκλειστικός διανομέας της Tesla Motors Netherlands B.V., που ελέγχει ο Έλον Μασκ και παράλληλα αναπτύσσει δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης (R&D) στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος».

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Οκτώ χρόνια παρουσίας

Η Tesla Greece ιδρύθηκε το 2018 από την Tesla Motors Netherlands B.V., εταιρεία που έχει συσταθεί το 2013 στην Ολλανδία και ανήκει κατά 100% στη Tesla Motors Inc. Από τότε, η ελληνική θυγατρική έχει χτίσει δίκτυο πωλήσεων και σέρβις ηλεκτρικών οχημάτων, καθώς και συστημάτων αποθήκευσης ενέργειας τύπου Powerwall και Powerpack.

Στη γκάμα της περιλαμβάνονταν τα Model S, Model X, Model 3 και Model Y, ωστόσο η Tesla έχει διακόψει διεθνώς την παραγωγή των δύο πρώτων μοντέλων, με αποτέλεσμα οι πωλήσεις τους στην ελληνική αγορά να σταματούν σταδιακά. Το βάρος της εμπορικής δραστηριότητας μετατοπίζεται πλέον στα Model 3 και Model Y.

Η παρουσία της εταιρείας εκτείνεται σήμερα σε showrooms στο Μαρούσι, στη Γλυφάδα και στην Κηφισιά, σε κέντρο εξυπηρέτησης οχημάτων στον Άγιο Ιωάννη Ρέντη, στα κτήρια της FMS, στην κάθοδο της Εθνικής Οδού, και σε δεύτερο σημείο σέρβις στη Θεσσαλονίκη, όπου διαθέτει και αποθήκη.

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Τα μεγέθη

Ο κύκλος εργασιών της Tesla Greece διαμορφώθηκε στα 60,2 εκατ. ευρώ το 2025, έναντι 87,2 εκατ.ν ευρώ το 2024, καταγράφοντας πτώση που αντανακλά κυρίως την υποχώρηση των πωλήσεων Model S και Model X.

Παρά τη μείωση του τζίρου, το μεικτό κέρδος αυξήθηκε από τα 8,5 εκατ. στα 10,8 εκατ. ευρώ, ανεβάζοντας το μεικτό περιθώριο από περίπου 10% σε 18%. Τα κέρδη προ φόρων περιορίστηκαν στο 1,29 εκατ. ευρώ, από 1,66 εκατ.το προηγούμενο έτος, με τα κέρδη προ τόκων και φόρων να διαμορφώνονται στο 1,27 εκατομμύριο ευρώ.

Τα συσσωρευμένα κέρδη της Tesla Greece ανέρχονται σε 4,2 εκατ. ευρώ, έχοντας αυξηθεί κατά 40%.

Οι δαπάνες μισθοδοσίας αυξήθηκαν από 3 σε 4,5 εκατ. ευρώ, ένδειξη διεύρυνσης του προσωπικού παράλληλα με την αύξηση των εσόδων από R&D. Τα έσοδα από τη δραστηριότητα έρευνας και ανάπτυξης ανήλθαν σε 4,58 εκατ. ευρώ, από 2,94 εκατ. το 2024, ενώ η εταιρεία δαπάνησε 279.368 ευρώ για αποκλειστικό εξοπλισμό που αγοράστηκε κυρίως εσωτερικά από την Tesla Inc.

Παράλληλα, η Tesla Greece θα επωφεληθεί από φορολογική έκπτωση για δαπάνες έρευνας και ανάπτυξης ύψους 2,84 εκατ. ευρώ.

Τα ταμειακά διαθέσιμα της εταιρείας εκτινάχθηκαν από 2,96 σε 19,2 εκατ. ευρώ μέσα σε έναν χρόνο, ενώ το σύνολο του ενεργητικού σχεδόν διπλασιάστηκε, φτάνοντας τα 34,9 εκατ. ευρώ από 14,9 εκατ. Ταυτόχρονα αυξήθηκαν σημαντικά και οι εμπορικές υποχρεώσεις, από 4,7 σε 24,2 εκατ. ευρώ, καθώς και τα πάγια υπό κατασκευή, από 358.727 σε 657.902 ευρώ. Η καθαρή θέση ενισχύθηκε στα 6,2 εκατ. ευρώ, από 4,9 εκατ. το 2024.

Η νέα «καρδιά» της Tesla στην Ελλάδα

Στη Λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, η Tesla ετοιμάζει ένα υπερσύγχρονο, κάθετα οργανωμένο κέντρο που θα συγκεντρώνει σε ένα σημείο την έκθεση νέων μοντέλων, τις παραδόσεις αυτοκινήτων, το εξειδικευμένο service και την τεχνική υποστήριξη. Πρόκειται για την πιο φιλόδοξη επένδυση της εταιρείας στην ελληνική αγορά, με στόχο τη μείωση των χρόνων αναμονής και τη βελτίωση της εμπειρίας των κατόχων Tesla στη χώρα.

Οι εργασίες στο ακίνητο, που αναπτύσσει η επενδυτική εταιρεία ακινήτων Premia Properties προχωρούν με γρήγορους ρυθμούς και η λειτουργία του νέου κέντρου αναμένεται μέσα στη φετινή χρονιά, με την επένδυση για την ανακατασκευή και τη διαμόρφωση του χώρου να προσεγγίζει τα 5 εκατ. ευρώ.