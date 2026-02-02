Tesla: Οι πωλήσεις πέφτουν στο χαμηλότερο επίπεδο των τελευταίων τριών ετών στη Γαλλία – Πτώση 88% στη Νορβηγία

Η πτώση των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη συνεχίζεται και με τη νέα χρονιά, με τις ταξινομήσεις να κατακρημνίζονται σε δύο από τις κορυφαίες αγορές της περιοχής για ηλεκτρικά οχήματα με μπαταρία.

Οι πωλήσεις της αυτοκινητοβιομηχανίας στη Γαλλία μειώθηκαν κατά 42% τον περασμένο μήνα σε μόλις 661 αυτοκίνητα, το χαμηλότερο επίπεδο σε περισσότερα από τρία χρόνια, σύμφωνα με ανακοίνωση που έκανε χθες (1.2.2026) η γαλλική ένωση αυτοκινήτων PFA. Στη Νορβηγία – μια μοναδική αγορά στην Ευρώπη όπου η Tesla είχε καλή απόδοση πέρυσι – οι ταξινομήσεις μειώθηκαν κατά 88% τον Ιανουάριο.

Η ζήτηση για τα αυτοκίνητα Tesla μειώθηκε σε μεγάλο μέρος της ηπείρου το 2025, εν μέρει λόγω της αντίδρασης κατά του Έλον Μασκ για τη συνεργασία του με την κυβέρνηση Τραμπ και την υποστήριξή του σε προσωπικότητες της δεξιάς σε χώρες όπως η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο.

Η Tesla αντιμετωπίζει επίσης μεγαλύτερο ανταγωνισμό στην Ευρώπη τόσο από τις τοπικές εταιρείες, με επικεφαλής τις Volkswagen AG και Stellantis NV, όσο και από κινέζους κατασκευαστές, όπως η BYD Co.

Η Γαλλία ήταν η τρίτη μεγαλύτερη αγορά για τις ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων στην Ευρώπη πέρυσι, μετά τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο. Τον Ιανουάριο, η Tesla πούλησε λιγότερα οχήματα εκεί από τα εμπορικά σήματα Cupra της Volkswagen AG ή Jeep της Stellantis NV.

Η σημαντικότερη εξαίρεση στην τάση μείωσης των πωλήσεων της Tesla στην Ευρώπη πέρυσι ήταν η Νορβηγία, όπου οι ταξινομήσεις της αυξήθηκαν κατά 41%, εν μέρει λόγω της βιασύνης των καταναλωτών να αγοράσουν πριν τεθεί σε ισχύ μια αλλαγή πολιτικής. Τον περασμένο μήνα, η νορβηγική κυβέρνηση έσφιξε τους κανόνες για τις απαλλαγές από τον φόρο προστιθέμενης αξίας, με αποτέλεσμα οι συνολικές πωλήσεις του κλάδου να μειωθούν κατά 76% τον Ιανουάριο.

Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Ένωση Κατασκευαστών Αυτοκινήτων, το 2025 οι πωλήσεις της Tesla σε όλη την Ευρώπη μειώθηκαν κατά 27%, ακόμη και όταν οι ταξινομήσεις ηλεκτρικών οχημάτων με μπαταρία σε ολόκληρο τον κλάδο αυξήθηκαν κατά 30%.