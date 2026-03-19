ΤΙΤΑΝ: Αύξηση πωλήσεων το 2025 σε Ελλάδα, Ευρώπη και ΗΠΑ

Στο ποσό των 2,67 δισ. ευρώ ανήλθαν οι πωλήσεις της ΤΙΤΑΝ το 2025, αυξημένες κατά 6,4% σε συγκρίσιμη βάση, προσαρμοσμένες για την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των μεταβολών στο εύρος ενοποίησης (πώληση της Adoçim), συνολικού ύψους 136 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΤΙΤΑΝ, η αύξηση στηρίχθηκε σε αυξημένους όγκους και σταθερές τιμές. Αύξηση πωλήσεων καταγράφηκε σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές: στις ΗΠΑ, στην Ελλάδα, στη Νοτιοανατολική Ευρώπη και στην Ανατολική Μεσόγειο.

Τα κέρδη EBITDA ανήλθαν σε 606 εκατ. ευρώ, αυξημένα κατά 9,3% σε συγκρίσιμη βάση, προσαρμοσμένα για την επίδραση των συναλλαγματικών ισοτιμιών και των μεταβολών στο εύρος ενοποίησης (πώληση της Adoçim), συνολικού ύψους 26 εκατ. ευρώ. Το περιθώριο κέρδους βελτιώθηκε κατά 60 μονάδες βάσης, χάρη στη συνεχιζόμενη λειτουργική αποδοτικότητα, τη βελτίωση των logistics και το μειωμένο κόστος στερεών καυσίμων, με την αυξημένη χρήση εναλλακτικών καυσίμων.

Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 236 εκατ. ευρώ και τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σε 3,2 ευρώ, αυξημένα κατά 7,4% σε συγκρίσιμη βάση, προσαρμοσμένα κυρίως για τη μη επαναλαμβανόμενη επίδραση από τη μεταβολή στο εύρος ενοποίησης (51,9 εκατ. ευρώ, πώληση της Adoçim) και για τα δικαιώματα μειοψηφίας της Titan America (21,6 εκατ. ευρώ). H απόδοση του μέσου απασχολούμενου κεφαλαίου (ROACE) διαμορφώθηκε σε επίπεδα ρεκόρ, στο 18,2%.

Ο καθαρός δανεισμός του Ομίλου διαμορφώθηκε στα 214 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους και ο δείκτης δανεισμού στο 0,4x, παρά την καταβολή μερίσματος ύψους 224 εκατ. ευρώ εντός του 2025. Η μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα του Ομίλου αναβαθμίστηκε από τους οίκους S&P και Fitch σε «BB+ με θετική προοπτική».

Οι επενδυτικές δαπάνες ανήλθαν σε 285 εκατ. ευρώ, σε συνέχεια του προγράμματος ενισχυμένων επενδύσεων που ξεκίνησε το 2022 και στοχεύει σε αναπτυξιακές πρωτοβουλίες και βελτίωση της αποδοτικότητας.

Τον Νοέμβριο 2025, στο πλαίσιο του Investor Day, ο Όμιλος ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στρατηγικής 2026 ένα έτος νωρίτερα και παρουσίασε το νέο στρατηγικό αναπτυξιακό σχέδιο TITAN Forward 2029, μαζί με τις ανανεωμένες στρατηγικές προτεραιότητες και τους νέους μεσοπρόθεσμους χρηματοοικονομικούς στόχους.

Για το 2025, προτείνεται μέρισμα ύψους 1,10 ευρώ ανά μετοχή, αυξημένο κατά 10% σε σχέση με το 2024, σε ευθυγράμμιση με την αύξηση των κερδών EBITDA (εξαιρουμένου του έκτακτου μη επαναλαμβανόμενου μερίσματος ύψους 2,00 ευρώ που καταβλήθηκε το 2025 σε σχέση με το IPO της Titan America).

Ένα νέο πρόγραμμα αγοράς ιδίων μετοχών ύψους 10 εκατ. ευρώ και διάρκειας 9 μηνών θα ξεκινήσει στα τέλη Μαρτίου 2026.

Ο Οικονομικός Διευθυντής του Ομίλου ΤΙΤΑΝ, Γιάννης Ιωάννου, ανέφερε: «Το 2025 ήταν για τον Όμιλο ΤΙΤΑΝ μια χρονιά επιταχυνόμενης προόδου, καθώς καταγράψαμε περαιτέρω αύξηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας, ενισχύσαμε την οικονομική μας θέση και διευρύναμε τη στρατηγική μας ευελιξία. Βασιζόμενοι σε αυτά τα σταθερά θεμέλια, πετύχαμε αναβαθμίσεις της πιστοληπτικής μας ικανότητας και αντλήσαμε νέα χρηματοδότηση μέσω ομολογιακής έκδοσης, επιβεβαιώνοντας την εμπιστοσύνη των αγορών στην ανθεκτικότητα των ταμειακών μας ροών και στη συνεπή υλοποίηση της στρατηγικής μας. Παράλληλα, συνεχίσαμε να δημιουργούμε αξία για τους μετόχους μας, επενδύοντας με συνέπεια στο μέλλον και προωθώντας τη στρατηγική “Titan Forward 2029” μέσα από οργανικές πρωτοβουλίες ανάπτυξης και στοχευμένες εξαγορές που δημιουργούν αξία. Η εστίαση μας παραμένει στη λειτουργική αριστεία, στη συνετή κατανομή κεφαλαίων και στη βιώσιμη ανάπτυξη, διασφαλίζοντας ότι ο Όμιλος βρίσκεται σε ισχυρή θέση να δημιουργεί μακροπρόθεσμη αξία».