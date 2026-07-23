Αυτοκινητόδρομος Ε65: Παραδίδονται τα τελευταία 46 χλμ. – Έργο της ΤΕΡΝΑ με συνολικό μήκος 182,1 χλμ.

Με την παράδοση στην κυκλοφορία του βόρειου και τελευταίου τμήματος του Αυτοκινητοδρόμου Κεντρικής Ελλάδας (Ε65), ολοκληρώνεται ένα από τα σημαντικότερα έργα υποδομής της χώρας.

Η τελετή παράδοσης έχει προγραμματιστεί στις 19.00, στο 167ο χιλιόμετρο του αυτοκινητοδρόμου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη και της πολιτικής ηγεσίας του υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών.

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Με την παράδοση των τελευταίων 46 χιλιομέτρων από την Καλαμπάκα μέχρι τα Γρεβενά, τίθεται πλέον σε πλήρη λειτουργία το σύνολο των 182,1 χιλιομέτρων του Ε65, που συνδέει τον αυτοκινητόδρομο Αθήνα – Θεσσαλονίκη – Εύζωνοι (ΑΘΕ) με την Εγνατία Οδό. Το έργο, που κατασκευάστηκε από την ΤΕΡΝΑ, του ομίλου ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, αποτελεί τμήμα του ευρωπαϊκού δικτύου μεταφορών TEN-T και δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό άξονα για τη χώρα.

Η ολοκλήρωση του έργου μειώνει σημαντικά τους χρόνους μετακίνησης. Ενδεικτικά, η διαδρομή Αθήνα – Γρεβενά πραγματοποιείται πλέον σε περίπου 4 ώρες, ενώ βελτιώνεται αισθητά η πρόσβαση προς τη Δυτική Μακεδονία και την Ήπειρο, ενισχύοντας τόσο την οδική ασφάλεια όσο και τις εμπορευματικές μεταφορές.

Ο αυτοκινητόδρομος Ε65 έχει μήκος 182,1 χλμ. και είναι ένα από τα σημαντικότερα εθνικά έργα. Αποτελεί τμήμα των Διευρωπαϊκών Δικτύων Μεταφορών (TEN-T), δηλαδή ενός στρατηγικού ευρωπαϊκού διαδρόμου μεταφορών και η ολοκλήρωσή του ήταν εθνική και ευρωπαϊκή προτεραιότητα, καθώς συνδέει τον ΑΘΕ με την Εγνατία Οδό και ενισχύει τη συνοχή της χώρας και της Νοτιοανατολικής Ευρώπης.

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Ο Ε65 διαθέτει την αναγκαία χωρητικότητα, ενός σύγχρονου αυτοκινητόδρομου 2 λωρίδων κυκλοφορίας ανά κατεύθυνση συν Λωρίδα Έκτακτης Ανάγκης και έγινε εξ ολοκλήρου σε νέα χάραξη συνδέοντας την Ανατολική με την Δυτική Ελλάδα.

Σε 182,1 χλμ. στη διάθεση κάθε οδηγού βρίσκονται οι υπηρεσίες οδικής ασφάλειας της Κεντρικής Οδού όπως:

24ωρα Περίπολα Οδικής Ασφάλειας

4ψήφιος αριθμός Έκτακτης Ανάγκης 24ωρης λειτουργιάς, 1075

Δωρεάν Οδική Βοήθεια σε περιπτώσεις ακινητοποίησης

Τηλεφωνική Εξυπηρέτηση Πελατών στον αριθμό 801 700 7000

Σταθμοί Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών

Τα τεχνικά χαρακτηριστικά έργου