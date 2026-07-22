Νέα δάνεια 330 εκατ. ευρώ σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Νέα δάνεια ύψους 330 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις μέσα από το ΤΕΠΙΧ (Ταμείο Επιχειρηματικότητας) ΙΙΙ.

Οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις θα ενισχυθούν με νέα δάνεια μετά από πρόσθετη πράξη συμφωνίας χρηματοδότησης που υπεγράφη από τον αναπληρωτή υπουργό Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Νίκο Παπαθανάση, και την Διευθύνουσα Σύμβουλο της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας, Ισμήνη Παπακυρίλλου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με τον τρόπο αυτό, το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας (ΕΑΤ) ενισχύεται με πρόσθετους πόρους που προέρχονται από την επαναχρησιμοποίηση κονδυλίων των χρηματοδοτικών μέσων της προγραμματικής περιόδου ΕΠΑνΕΚ/ΕΣΠΑ 2014-2020.

Η αξιοποίηση πόρων επιστροφών από χρηματοδοτικά μέσα της προηγούμενης Προγραμματικής Περιόδου αναδεικνύει, σύμφωνα με το ΥΠΕΘΟ, τον πολλαπλασιαστικό χαρακτήρα των εργαλείων της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας.

Η νέα ενίσχυση αποτελεί συνέχεια μιας σταθερής πορείας αναπλήρωσης και επέκτασης του Ταμείου, ως άμεση απάντηση στη διαρκώς ισχυρή ζήτηση της αγοράς, όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η προσφορά του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ

Το ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ ξεκίνησε το 2024, εντός του 2025 πραγματοποιήθηκαν δύο διαδοχικές ενισχύσεις πόρων του, ενώ τον Απρίλιο του 2026 ενεργοποιήθηκε ο τέταρτος κύκλος υποβολής αιτήσεων στο Ταμείο Δανείων του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ, μετά την πλήρη απορρόφηση των πόρων της τρίτης φάσης, με τον προϋπολογισμό δανείων του Ταμείου Δανείων να υπερβαίνει πλέον το 1,3 δισ. ευρώ.

Παράλληλα, το Ταμείο Εγγυοδοσίας του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ διαθέτει πλέον συνολικό χαρτοφυλάκιο δανείων προς διάθεση άνω των 2,4 δισ. ευρώ. Μέχρι σήμερα, μέσω του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ έχουν χορηγηθεί περισσότερα από 11.425 δάνεια, συνολικού ύψους άνω των 3 δισ. ευρώ. Το 90% των ωφελούμενων επιχειρήσεων απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζόμενους και το 90% έχει κύκλο εργασιών κάτω των 10 εκατ. ευρώ.

Σχετικά με τους βασικούς όρους χρηματοδότησης του ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ υπενθυμίζεται ότι το Ταμείο Δανείων ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ προσφέρει:

Δάνεια Επενδυτικού Σκοπού από 20.000 ευρώ έως 8.000.000 ευρώ, διάρκειας 60-144 μηνών, με περίοδο χάριτος έως 24 μήνες

Δάνεια Κεφαλαίου Κίνησης Ειδικού Σκοπού από 10.000 ευρώ έως 500.000 ευρώ, διάρκειας 24-60 μηνών, με περίοδο χάριτος έως 12 μήνες

Το 40% κάθε δανείου χορηγείται άτοκα από τους πόρους της ΕΑΤ, με πρόσθετη επιδότηση επιτοκίου στο υπόλοιπο τμήμα για τα πρώτα δύο έτη.

Παράλληλα, μέσω του Ταμείου Εγγυοδοσίας ΤΕΠΙΧ ΙΙΙ παρέχεται εγγύηση έως 80% σε επενδυτικά δάνεια έως 10 εκατ. ευρώ και κεφάλαιο κίνησης ή ανακυκλούμενης πίστωσης έως 500.000 ευρώ, που διευκολύνει την πρόσβαση σε χρηματοδότηση με μειωμένες εξασφαλίσεις.

Και στα δυο Ταμεία προσφέρεται επίσης επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα έτη. Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέσω της πλατφόρμας KYC (Know Your Customer) της ΕΑΤ (kyc.hdb.gr) και του ΟΠΣΚΕ.