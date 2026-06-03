Το σχέδιό της στα data center παρουσιάζει σήμερα στο διεθνές κοινό η ΔΕΗ μέσω της Eurelectric

Στην ετήσια συνάντηση της Eurelectric που διοργανώνεται στο Ελσίνκι, πρόκειται να συμμετέχει σήμερα (3.6.2026) η ΔΕΗ, με στόχο να παρουσιάσει στο διεθνές κοινό το σχέδιό της για τη δημιουργία του πρώτου data center στην Κοζάνη.

Στα πλαίσια αυτά, ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της ΔΕΗ, Γιώργος Στάσσης, θα λάβει μέρος σε 2 ειδικές συνεδρίες που αφορούν τα data center και την Τεχνητή Νοημοσύνη.



Στο πρώτο πάνελ (3/6) θα μιλήσουν επίσης στελέχη της Google και της Ernst&Young, ώστε να αναλύσουν τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει ο κλάδος της πληροφορικής αναφορικά με την κάλυψη των υψηλών ενεργειακών του απαιτήσεων.

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Στο δεύτερο πάνελ (4/6) τον επικεφαλής της ΔΕΗ θα πλαισιώσουν στελέχη του χώρου από την Accenture και την Kaluza, όπως και ο Σταύρος Σταματούκος, στέλεχος της Διεύθυνσης Ενέργειας της Κομισιόν.

Που βρίσκεται σήμερα το σχέδιο της ΔΕΗ

Όπως είναι ήδη γνωστό, η ΔΕΗ προωθεί τη δημιουργία ενός data center στην Κοζάνη, το οποίο σε πρώτη φάση θα έχει ισχύ 300 MW και μελλοντικά μπορεί να φτάσει το 1 GW.

Προς το παρόν, η επιχείρηση βρίσκεται σε επαφές με διεθνείς hyperscalers με στόχο να φτάσει σε μια συμφωνία ως τα τέλη του φετινού έτους. Οι πληροφορίες θέλουν τις σχετικές διαπραγματεύσεις να είναι πλέον σε ώριμο στάδιο με δύο εταιρείες του εξωτερικού. Κεντρικό ζήτημα είναι οι όροι της μακροχρόνιας σύμβασης που θα υπογραφεί.

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Στο μεταξύ, η ΔΕΗ έχει απευθύνει προσκλήσεις προς την αγορά αναφορικά με την εύρεση εξοπλισμού για το έργο, ώστε να είναι έτοιμη να προχωρήσει στα επόμενα βήματα όταν θα προκύψει μια εμπορική συμφωνία.

Σε γενικές γραμμές, η ΔΕΗ βλέπει σημαντικές συνέργειες στην προσπάθειά της. Το γεγονός ότι αποτελεί έναν από τους μεγαλύτερους ενεργειακούς παίκτες στη ΝΑ Ευρώπη σημαίνει ότι έχει την τεχνογνωσία να τροφοδοτήσει το πρώτο data center και στη συνέχεια να το αξιοποιήσει ως επιτυχημένο παράδειγμα για ακόμα περισσότερα έργα στην ευρύτερη περιοχή.

Να υπενθυμίσουμε ότι το κέντρο δεδομένων θα λαμβάνει ενέργεια από μια σειρά έργων που θα υλοποιηθούν στις πρώην λιγνιτικές περιοχές: Το «καλάθι» περιλαμβάνει φωτοβολταϊκά, αποθήκευση με μπαταρίες και αντλησιοταμιευτικά, όπως και νέα δίκτυα. Ως εκ τούτου, το data center δεν θα προμηθεύεται ενέργεια από το εθνικό δίκτυο, αλλά θα καλύπτει τις ανάγκες του με αυτόνομο τρόπο σε σταθερή βάση.