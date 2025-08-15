Τράπεζες: Στα υψηλά των τελευταίων 15 ετών οι καταθέσεις – Σφύζουν από ρευστότητα

Τα υψηλά των τελευταίων 15 ετών περίπου, έχουν προσεγγίσει οι καταθέσεις στις τράπεζες, αγγίζοντας στο τέλος του α΄ εξαμήνου 2025 τα 204,5 δισ. ευρώ. Πρόκειται για υψηλά που είχαν να δουν οι τράπεζες από τον Ιανουάριο του 2011, έχοντας περάσει έκτοτε και μέχρι τα capital controls του Ιουνίου 2015, από την χειρότερη κρίσης ρευστότητας που γνώρισαν ποτέ, με εκροές της τάξεως των 120 δισ. ευρώ.

Σήμερα η κρίση ρευστότητας αποτελεί κακή ανάμνηση για τις τράπεζες, καθώς η εξυγίανσή τους και η έξοδος της χώρας από τα μνημόνια μέχρι την ανάκτηση της επενδυτικής βαθμίδας, αποκατέστησαν την εμπιστοσύνη, ευνόησαν το οικονομικό κλίμα και επανέφεραν τις καταθέσεις στις τράπεζες.

Έτσι, από τότε που οι εκροές καταθέσεων απειλούσαν να βάλουν λουκέτο στις ελληνικές τράπεζες (όπως σημειώνουν χαρακτηριστικά οι τραπεζίτες, οι τράπεζες κλείνουν από έλλειψη ρευστότητας και όχι από έλλειψη κεφαλαίων), σήμερα οι ελληνικές τράπεζες στηρίζουν κατά περίπου 90% τη χρηματοδότησή τους στις καταθέσεις. Και όχι μόνο αυτό. Σε επίπεδο ρευστότητας, οι ελληνικές τράπεζες βρίσκονται πλέον στην πρώτη πεντάδα των χωρών με τον υψηλότερο δείκτη κάλυψης από ρευστότητα (LCR), με τον μέσο όρο του δείκτη να διαμορφώνεται στο 205% για τις τέσσερις μεγάλες ελληνικές τράπεζες έναντι 156,25% για τις ευρωπαϊκές τράπεζες.

Βάσει των αποτελεσμάτων που ανακοίνωσαν κατά σειρά για το α΄ εξάμηνο 2025:

Στην Τράπεζα Πειραιώς οι καταθέσεις πελατών ανήλθαν στα 62,9 δισ. ευρώ στο τέλος Ιουνίου 2025, αυξημένες κατά 2% σε τριμηνιαία βάση και κατά 5% σε ετήσια. Συνολικά, η διαφοροποιημένη και σταθερή δομή καταθέσεων του Ομίλου αποτελεί βασικό πλεονέκτημα, με τις καταθέσεις της ευρείας λιανικής βάσης και των μικρών επιχειρήσεων να αποτελούν το 51% του συνόλου των καταθέσεων. Ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας (LCR) του Ομίλου διαμορφώθηκε στο 206% στο τέλος Ιουνίου 2025, ενώ το ισχυρό προφίλ ρευστότητας του αντικατοπτρίζεται και στον δείκτη δανείων μετά από προβλέψεις προς καταθέσεις, ο οποίος διαμορφώθηκε στο 67%.

Στον Όμιλο της Εθνικής Τράπεζας οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,2 δισ. ευρώ σε ετήσια βάση, στα 59,2 δισ. τον Ιούνιο 2025, αποτελώντας περίπου το 94% της συνολικής καθαρής χρηματοδότησης του Ομίλου. Στην Ελλάδα, οι καταθέσεις άγγιξαν τα 56,6 δισ., με το 80% να είναι λογαριασμοί όψεως και ταμιευτηρίου. Η αύξηση αποτυπώνει τις συνεχείς εισροές καταθέσεων ταμιευτηρίου, καθώς και την απουσία στο β’ τρίμηνο 2025 της βελτιστοποίησης του ισολογισμού των εταιρικών πελατών της Τράπεζας μέσω αποπληρωμών κεφαλαίων κίνησης, απορροφώντας τις εκροές προθεσμιακών καταθέσεων προς τα αμοιβαία κεφάλαια. Το ισχυρό προφίλ ρευστότητας της Εθνικής αποτυπώνεται στους δείκτες Κάλυψης Ρευστότητας (LCR) και Δανείων προς Καταθέσεις, οι οποίοι διαμορφώθηκαν σε 248% και 63% τον Ιούνιο 2025, αντίστοιχα.

Στην Eurobank οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν 1,0 δισ. ευρώ το β΄ τρίμηνο 2025 (0,9δισ. στην Ελλάδα και 0,1δισ. στο εξωτερικό). Τα συνολικά υπόλοιπα καταθέσεων διαμορφώθηκαν σε 78,2 δισ. ευρώ, εκ των οποίων 43,0 δισ. στην Ελλάδα, 23,3 δισ. στην Κύπρο και 9,4 δισ. στην Βουλγαρία. Ο δείκτης χορηγήσεων προς καταθέσεις διαμορφώθηκε σε 66,9% και ο δείκτης κάλυψης ρευστότητας σε 190,5% στο τέλος Ιουνίου 2025.

Στον Όμιλο της Alpha Bank οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 1,9% ή 0,9 δισ. σε τριμηνιαία βάση, στα 51,3 δισ. ευρώ, ως αποτέλεσμα της αύξησης των καταθέσεων επιχειρήσεων (+0,8 δισ.) καθώς και των καταθέσεων που προέρχονται από τις διεθνείς δραστηριότητες του Ομίλου (+0,2 δισ.).

Σε ετήσια βάση, οι καταθέσεις του Ομίλου ενισχύθηκαν κατά 3,1 δισ. ευρώ ή 6,5%. Ο Δείκτης Κάλυψης Ρευστότητας ανήλθε σε 193% το β΄ τρίμηνο. Η ισχυρή ρευστότητα του Ομίλου αντικατοπτρίζεται στον Δείκτη Δανείων προς Καταθέσεις, ο οποίος ανήλθε σε 80%.