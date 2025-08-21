ΤτΕ: Oι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν 8,8% τον Ιούνιο και 11% στο α΄ 6μηνο

Πλεόνασμα 2.984,9 εκατ. ευρώ εμφάνισε το ταξιδιωτικό ισοζύγιο τον Ιούνιο του 2025, έναντι πλεονάσματος 2.793,4 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024. σύμφωνα με προσωρινά στοιχεία της Τραπέζης της Ελλάδος (ΤτΕ).

Ειδικότερα, αύξηση κατά 8,8% κατέγραψαν τον Ιούνιο του 2025 οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 3.306,7 εκατ. ευρώ, έναντι 3.038,3 εκατ. ευρώ τον αντίστοιχο μήνα του 2024, ενώ αύξηση κατά 31,4% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές (Ιούνιος 2025: 321,8 εκατ. ευρώ, Ιούνιος 2024: 244,8 εκατ. ευρώ), με βάση τα στοιχεία της ΤτΕ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων οφείλεται κυρίως στην ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,2%, καθώς η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά 1,7%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 94,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 92,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.

Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουνίου 2025, το ταξιδιωτικό ισοζύγιο εμφάνισε πλεόνασμα 5.991,8 εκατ. ευρώ, έναντι πλεονάσματος 5.554,5 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2024.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αύξηση κατά 760,4 εκατ. ευρώ ή 11,0% παρουσίασαν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 7.658,9 εκατ. ευρώ, ενώ αύξηση κατά 323,1 εκατ. ευρώ ή 24,0% παρατηρήθηκε και στις ταξιδιωτικές πληρωμές, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1.667,2 εκατ. ευρώ.

Η άνοδος των ταξιδιωτικών εισπράξεων προήλθε από την αύξηση της εισερχόμενης ταξιδιωτικής κίνησης κατά 0,6%, αλλά κυρίως από την ενίσχυση της μέσης δαπάνης ανά ταξίδι κατά 10,1%.

Οι καθαρές εισπράξεις από την παροχή ταξιδιωτικών υπηρεσιών αντιστάθμισαν κατά 35,4% το έλλειμμα του ισοζυγίου αγαθών και συνέβαλαν κατά 81,6% στο σύνολο των καθαρών εισπράξεων από υπηρεσίες.