Χειμερινές εκπτώσεις 2026: Μάχη μεγάλων και μικρών για ένα κομμάτι στην πίτα του λιανεμπορίου

Μπορεί οι εκπτώσεις, όπως οι χειμερινές εκπτώσεις που διανύουμε αυτή την περίοδο, να αποτελούν περίοδο ευκαιρίας για τόνωση των πωλήσεων όλων των παικτών της αγοράς -από μεγάλες πολυεθνικές αλυσίδες και πολυκαταστήματα μέχρι μικρά εμπορικά καταστήματα- όμως το ταμείο στο τέλος της σεζόν δείχνει ότι οι εκπτώσεις δεν είναι ευκαιρία για όλους.

Οι μικροί παίκτες δοκιμάζουν τις αντοχές τους απέναντι στα μεγαθήρια της αγοράς ακόμη και κατά την περίοδο των χειμερινών εκπτώσεων, κατά τη διάρκεια της οποίας οι πωλήσεις στο λιανεμπόριο αναμένεται να ξεπεράσουν τα 6 δισ. ευρώ.

Συνοικιακά καταστήματα σε περιφερειακές γειτονιές της πρωτεύουσας αλλά και εμπορικές επιχειρήσεις σε επαρχιακές πόλεις δυσκολεύονται να ανταγωνιστούν ισχυρά σήματα της αγοράς, όπως για παράδειγμα οι αλυσίδες του ισπανικού ομίλου Inditex με ναυαρχίδα τη Zara, η σουηδική H&M, η πολωνική Sinsay αλλά και δημοφιλή σήματα αθλητικών όπως η Nike, η Adidas, η JD Sports της οποίας είναι μέλος και η ελληνική Cosmos Sport, η Foot Locker που αναπτύσσει ο όμιλος Φουρλή κ.α.. Το ίδιο ισχύει και σε άλλους κλάδους, από τα πολυκαταστήματα, τα ηλεκτρικά και είδη τεχνολογίας μέχρι τα έπιπλα, με αλυσίδες όπως attica, Notos, Κωτσόβολος, Public, Πλαίσιο αλλά και ΙΚΕΑ, Jusk να αποσπούν σταθερά μερίδια από μικρές εμπορικές επιχειρήσεις.

Οι διαφημιστικές δαπάνες

Ένα πρόβλημα εντοπίζεται στο γεγονός ότι οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να μεταφέρουν τα μηνύματά τους στους καταναλωτές την ώρα που οι μεγάλοι παίκτες της αγοράς έχουν τρέξει διαφημιστικές καμπάνιες αρκετές ημέρες πριν την έναρξη των εκπτώσεων. Πρακτικά, οι μικρές επιχειρήσεις δεν μπορούν να υποστηρίξουν υψηλές διαφημιστικές δαπάνες για εκπτώσεις και προσφορές όπως οι μεγάλες, με αποτέλεσμα να χάνουν την όποια δυναμική έχουν αυτές οι ενέργειες στο ταμείο. Παρ’ όλα αυτά, οι μικρές επιχειρήσεις έχουν τη δυνατότητα να χτίσουν προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες τους. Είναι όμως ζητούμενο πόσες από αυτές καταφέρνουν τελικά να συγκρατήσουν και να αυξήσουν αυτή την πελατεία.

Απελευθέρωση των προσφορών και μάχη τιμών

Ένα άλλο θέμα που επιδρά στη συμπεριφορά των καταναλωτών αυτή την περίοδο είναι ότι δεν υπάρχει η ίδια προσμονή για την εκπτωτική περίοδο όπως πριν από μερικά χρόνια, δεδομένου ότι από το 2022 έχει απελευθερωθεί ο θεσμός των προσφορών κατά τη διάρκεια όλου του χρόνου. Υπάρχει μια συνεχής μάχη τιμών στην αγορά κι αυτό αφορά τόσο τα φυσικά όσο και τα ηλεκτρονικά καταστήματα. Είναι ενδεικτικό ότι 8 στους 10 καταναλωτές κινητοποιούνται μόνο όταν υπάρχουν εκπτώσεις.

Αν λάβουμε δε υπόψη και το περιβάλλον ακρίβειας σε συνδυασμό με την περιορισμένη αγοραστική δύναμη των καταναλωτών δεν κάνει εντύπωση ότι οι 4 στις 10 επιχειρήσεις (42%) πραγματοποίησαν προσφορές/εκπτώσεις κατά τη διάρκεια της εορταστικής περιόδου, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου & Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ).

Ο ανταγωνισμός από Temu και Shein

Μιλώντας για ανταγωνισμό δεν θα πρέπει να παραβλέψουμε τις πιέσεις που δέχονται κυρίως οι μικροί παίκτες της αγοράς από τις κινεζικές πλατφόρμες. Η ΕΕ έχει δρομολογήσει από τον Νοέμβριο του 2025 συγκεκριμένα μέτρα αλλά το χρονοδιάγραμμα εφαρμογής τους έχει αναδείξει αβεβαιότητες για τους επιχειρηματίες του λιανεμπορίου. Υπενθυμίζεται ότι στο β’ εξάμηνο του 2026 αναμένεται η υιοθέτηση ειδικού ευρωπαϊκού τέλους 3 ευρώ ανά δέμα που εισέρχεται στην ΕΕ από αυτές τις πλατφόρμες τύπου Temu και Shein -πάνω από 5 δισ. πακέτα το χρόνο- ενώ έπεται και αλλαγή του ευρωπαϊκού τελωνειακού χάρτη έως το τέλος του 2028. Πρόκειται για μακρά διαδικασία που δεν απαντά στο ερώτημα που τίθεται από όλες τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις για το πώς θα αντιμετωπίσουν τον αθέμιτο ανταγωνισμό από τις κινεζικές πλατφόρμες άμεσα, καθώς συνεχίζουν να αποσπούν ολοένα μεγαλύτερο κομμάτι της πίτας της αγοράς.