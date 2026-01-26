Χωρίς εμπορικό ενδιαφέρον η σημερινή δημοπρασία φυσικού αερίου για τον Κάθετο Διάδρομο

Επιβεβαιώθηκαν τελικά οι χαμηλές προσδοκίες για τη σημερινή δημοπρασία φυσικού αερίου, που αφορά τον Κάθετο Διάδρομο και συγκεκριμένα τις Διαδρομές 1,2 και 3 μέσω του τερματικού της Ρεβυθούσας, του αντίστοιχου της Αλεξανδρούπολης και του αγωγού ΤΑΡ.

Το ενδιαφέρον της αγοράς υπήρξε σχεδόν μηδενικό για ακόμη μια φορά, σύμφωνα και με τα στοιχεία της ευρωπαϊκής πλατφόρμας που καταγράφει όλες τις δημοπρασίες φυσικού αερίου. Το γεγονός αυτό αποδίδεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων. Αφενός υπάρχουν οι στενωποί κατά τη διαδρομή στον Κάθετο Διάδρομο ως την Ουκρανία, με κυριότερο το ρουμανικό δίκτυο. Επίσης, η ίδια η Ουκρανία αντιμετωπίζει σοβαρά θέματα με τις υποδομές της, που δρουν αποτρεπτικά σε ένα βαθμό.

Θα πρέπει να θυμίσουμε ότι στο παρελθόν υπήρξαν και αντιδράσεις από μερίδα Ευρωπαίων εμπόρων αερίου, οι οποίοι επισήμαναν ότι σε ρυθμιστικό επίπεδο οι συγκεκριμένες δημοπρασίες βαίνουν αντίθετες προς τους κανόνες της κοινοτικής αγοράς και τον ανταγωνισμό.

Ως αποτέλεσμα, οι Ουκρανοί καλύπτουν σήμερα ένα μέρος των αναγκών τους μέσω των υπολοίπων γειτονικών κρατών και όχι από τον Κάθετο Διάδρομο. Προκειμένου να επιλυθούν τα ζητήματα εκτιμάται ότι θα χρειαστεί χρόνος. Αυτό αφορά τόσο τις υποδομές που πρέπει να κατασκευαστούν, όσο και τις συνεννοήσεις με την Κομισιόν ώστε να «ανοίξουν» περισσότερο οι όροι στις δημοπρασίες για να γίνουν πιο ελκυστικές.

Στο επίκεντρο της όλης συζήτησης βρίσκονται και τα μετακομιστικά τέλη που χρεώνει ο διαχειριστής αερίου της κάθε χώρας. Οι Βρυξέλλες θεωρούν ότι δεν μπορεί να προσφέρεται «a la carte» έκπτωση πέραν ενός σημείου σε όσους δεσμεύσουν ποσότητες.

Έτσι, στο εξής φαίνεται πως οι διάφορες εμπλεκόμενες πλευρές, από Ελλάδα, ΕΕ, αλλά και ΗΠΑ, θα πρέπει να βιαστούν προκειμένου να καταστήσουν τις δημοπρασίες βιώσιμες στο κοντινό μέλλον.

Όλα αυτά συμβαίνουν εν μέσω εξελίξεων στην ευρύτερη ευρωπαϊκή αγορά αερίου. Σήμερα η τιμή του συμβολαίου αναφοράς TTF ανέβηκε εκ νέου κοντά στα 42-43 ευρώ/MWh, αντανακλώντας τη στενή κατάσταση στη Γηραιά Ήπειρο το φετινό χειμώνα.

Παράλληλα, σήμερα τα κράτη – μέλη ενέκριναν την οριστική απόσυρση του ρωσικού αερίου από τα τέλη του 2027, με την Ουγγαρία να ανακοινώνει την προσφυγή της στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο ώστε να την ανατρέψει.