ΥΠΑΝ: Πλαίσιο κινήτρων για την προσέλκυση ξένων επενδύσεων -Τι περιλαμβάνει το ν/σ που συζητήθηκε στο Υπουργικό

Το νομοσχέδιο εισάγει νέο καθεστώς κινήτρων για τις επενδύσεις
Συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου υπό τον Πρωθυπουργό Κυριάκο Μητσοτάκη, στο Μέγαρο Μαξίμου, Πέμπτη 26 Μαρτίου 2026. Στην συνεδρίαση συζητήθηκαν, το ζήτημα της αύξησης του κατώτατου μισθού, οι διεθνείς εξελίξεις, το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, όπως και το νέο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Επίσης παρουσιάστηκαν νομοσχέδια από τα υπουργεία Ανάπτυξης, Πολιτισμού, Παιδείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης. (ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ/EUROKINISSI)
Το υπουργείο Ανάπτυξης προωθεί νομοσχέδιο που έχει ως στόχο στόχο να ενισχύσει τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις και να προσελκύσει σημαντικά κεφάλαια για την ελληνική οικονομία, μέσα από κίνητρα.

Στην προσπάθεια του να διευκολύνει τις Άμεσες Ξένες Επενδύσεις, το υπουργείο Ανάπτυξης ανακοίνωσε το τι προβλέπει νομοσχέδιο για την προσέλκυση σημαντικών κεφαλαίων που μπορούν να δώσουν στην ελληνική οικονομία ώθηση, εν μέσω παγκόσμιας αναταραχής που επικρατούν στην παγκόσμια σκηνή.

Το νομοσχέδιο που συζητήθηκε στο υπουργικό συμβούλιο της Τρίτης (26.5.2026) εισάγει ένα νέο καθεστώς κινήτρων, συμπληρωματικό των υφιστάμενων εργαλείων , το οποίο περιλαμβάνει:

  • Φορολογικά κίνητρα (απαλλαγές ή ταχεία απόσβεση παγίων)
  • Ταχεία αδειοδότηση με αυστηρές προθεσμίες
  • Χρηματοδοτικά εργαλεία για επενδύσεις έως €50 εκατ., με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
  • Διευκολύνσεις αδειών διαμονής
  • Δίκαιη διαδικασία υπαγωγής (FIFO)

Το νέο πλαίσιο στοχεύει σε επενδύσεις που χρηματοδοτούνται αποκλειστικά από μη εγχώρια κεφάλαια και αφορούν συγκεκριμένους στρατηγικούς κλάδους.

Στόχοι του νομοσχεδίου

 Αύξηση των εισροών Α.Ξ.Ε. σε στρατηγικούς τομείς

Το καθεστώς αφορά επενδυτικά σχέδια έως 50 εκατ. ευρώ στους εξής τομείς:

  • Μεταποίηση / Βιομηχανία
  • Έρευνα & Ανάπτυξη, Τεχνολογία, Τεχνητή Νοημοσύνη
  • Εφοδιαστική αλυσίδα (logistics)
  • Βιομηχανοποιημένη πρωτογενής παραγωγή
  • Αμυντική βιομηχανία / Αεροναυπηγική
  • Βιοτεχνολογία, Υγεία, Κοινωνική Πρόνοια

Παροχή στοχευμένων κινήτρων

Τα κίνητρα διαφοροποιούνται ανάλογα με την περιοχή υλοποίησης και περιλαμβάνουν:

  • Φορολογική απαλλαγή ή ταχεία απόσβεση παγίων
  • Ταχεία αδειοδότηση με δυνατότητα παρέμβασης του Υπουργού σε περίπτωση αδράνειας
  • Δάνεια με εγγύηση της Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας
  • Χαμηλότερο επιτόκιο
  • Βελτιωμένοι όροι δανεισμού
  • Ελάχιστες απαιτήσεις collaterals
  • Διευκόλυνση αδειών διαμονής για επενδυτές
  • Διαφανής διαδικασία FIFO για την υπαγωγή επενδυτικών σχεδίων

Oφέλη για την ελληνική οικονομία

Η εφαρμογή του νέου πλαισίου αναμένεται να επιφέρει:

  • Μόχλευση σημαντικών ξένων κεφαλαίων
  • Ενίσχυση της παραγωγικής βάσης και της τεχνολογικής αναβάθμισης
  • Μεταφορά τεχνογνωσίας και προηγμένης επιχειρηματικής κουλτούρας
  • Δημιουργία νέων θέσεων εργασίας
  • Ενίσχυση της περιφερειακής ανάπτυξης και μείωση ανισοτήτων
  • Επιτάχυνση του ψηφιακού και βιομηχανικού μετασχηματισμού

Σύμφωνα με το υπουργείο Ανάπτυξης, το νομοσχέδιο αποτελεί μια στοχευμένη μεταρρύθμιση που ενισχύει την ανταγωνιστικότητα της χώρας και αναβαθμίζει τη θέση της Ελλάδας στον διεθνή επενδυτικό χάρτη.

