Υπεγράφη η σύμβαση ανακαίνισης της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών ύψους 18,6 εκατ. ευρώ

Σε φάση άμεσης υλοποίησης περνά η εκτεταμένη ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών μετά την υπογραφή της σύμβασης μεταξύ του Ινστιτούτο Νεολαίας και Δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ) και της ΕΛΕΜΚΑ Α.Ε., θυγατρικής της ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ, που πραγματοποιήθηκε σήμερα (2.2.2026).

Oι εργασίες για το έργο συνολικού προϋπολογισμού 18,6 εκατ. ευρώ, που στοχεύει στην ανακαίνιση της Φοιτητικής Εστίας Αθηνών, αναμένεται να ξεκινήσουν το προσεχές διάστημα.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Τη συμφωνία υπέγραψαν η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννα Ροκοφύλλου, και ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Ευάγγελος Χρυσάφης, ενώ στην τελετή παρευρέθηκαν, μεταξύ άλλων, ο διευθύνων σύμβουλος της ΕΛΕΜΚΑ, Ιωάννης Μυτιληναίος, και ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείο, Παναγιώτης Σταμπουλίδης.

Για ένα «εμβληματικό έργο» έκανε λόγο η κυρία Ροκοφύλλου, η οποία σημείωσε ότι στόχος της διοίκησης του ΙΝΕΔΙΒΙΜ είναι η βελτίωση των συνθηκών διαβίωσης των φοιτητών σε όλες τις εστίες της αρμοδιότητας του Ινστιτούτου.

Η πρόεδρος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ επισήμανε ότι ξεπεράστηκαν δυσκολίες και γραφειοκρατικά προβλήματα σε «χρόνο-ρεκόρ», προκειμένου να εκκινήσουν η διαδικασία υλοποίησης του έργου της ανακαίνισης. Όπως σημείωσε, το έργο ανακοινώθηκε στις αρχές του 2025 και τον περασμένο Ιούλιο υπεγράφη η προγραμματική σύμβαση με το ΤΑΙΠΕΔ. Ο διαγωνισμός προκηρύχθηκε στις 3 Σεπτεμβρίου η υπογραφή της σύμβασης πραγματοποιήθηκε μέσα σε λιγότερο από 5 μήνες.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΜΕΤΚΑ, Χρυσάφης Ευάγγελος, δήλωσε: «Με μεγάλη υπερηφάνεια υπογράψαμε μία σύμβαση που αφορά ένα έργο υποδομής για την παιδεία. Ασφαλείς χώροι, που εγγυώνται ποιοτική διαβίωση για τους φοιτητές και τους επιτρέπουν να είναι απερίσπαστοι από άλλα προβλήματα, είναι ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τα νέα παιδιά και την ελληνική κοινωνία τού αύριο. Ακριβώς επειδή πρόκειται για ένα τέτοιο έργο αναλάβαμε την ευθύνη να το υλοποιήσουμε, ώστε και εμείς, ως ΜΕΤΚΑ ΑΤΕ και ως METLEN, να αφήσουμε το αποτύπωμά μας στην προσπάθεια αναβάθμισης της Παιδείας».

Τέλος, ο αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος του Υπερταμείου, Παναγιώτης Σταμπουλίδης, επισήμανε ότι το Υπερταμείο, μέσω της Μονάδας Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ολοκλήρωσε τη διαγωνιστική διαδικασία σε χρόνο-ρεκόρ, μόλις έξι μηνών, «αποδεικνύοντας ότι ο σωστός σχεδιασμός, η θεσμική συνεργασία και η τεχνική επάρκεια μπορούν να επιταχύνουν την υλοποίηση σύνθετων δημόσιων έργων με ουσιαστικό κοινωνικό αποτύπωμα».

Σημειώνεται ότι η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF) του Υπερταμείου διενήργησε τη διαγωνιστική διαδικασία, με αναθέτουσα αρχή το ΙΝΕΔΙΒΙΜ και φορέα χρηματοδότησης το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, στο πλαίσιο του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (Τομεακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης).

Το έργο της ανακαίνισης της ΦΕΑ υπολογίζεται να διαρκέσει περίπου ενάμιση χρόνο και αφορά συνολική επιφάνεια 10.271,20 τ.μ., βελτιώνοντας τόσο την εξωτερική εμφάνιση όσο και τη λειτουργικότητα του κτιρίου.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, το έργο περιλαμβάνει παρεμβάσεις μεγάλης κλίμακας για την ενεργειακή αναβάθμιση, τη στατική ενίσχυση και τον εκσυγχρονισμό των υποδομών, με έμφαση στην προσβασιμότητα, την ασφάλεια και την ποιότητα διαβίωσης των φοιτητών, ενισχύοντας ουσιαστικά τη φοιτητική μέριμνα και το κοινωνικό αποτύπωμα της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.