Υπερταμείο: Το αποτύπωμα στις εθνικές υποδομές από ενέργεια και διαχείριση υδάτων μέχρι λιμάνια, μεταφορές, logistics και ακίνητα

Το Υπερταμείο, δέκα χρόνια έπειτα από την ίδρυσή του και με πρόσφατη διεύρυνση μέσω της ενσωμάτωσης ΤΑΙΠΕΔ και ΤΧΣ, έχει εξελιχθεί σε κεντρικό θεσμό για την ανάπτυξη και τη δημιουργία οικονομικής και κοινωνικής αξίας στη χώρα.

Με χαρτοφυλάκιο που αντιστοιχεί σε περίπου 12 δισ. ευρώ για τον όμιλο, το Υπερταμείο έχει αποτύπωμα στην ανάπτυξη για 11 κρίσιμους τομείς της ελληνικής οικονομίας, από ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων έως λιμενικές υποδομές, μεταφορές, logistics, τράπεζες και ακίνητα.

Για την υλοποίηση της στρατηγικής του, το Υπερταμείο βασίζεται σε τρεις πυλώνες: μετασχηματισμό των δημόσιων επιχειρήσεων ώστε να ευθυγραμμιστούν με τα πρότυπα του ιδιωτικού τομέα, ανάπτυξη περιουσιακών στοιχείων εθνικών υποδομών (αεροδρόμια και λιμάνια, υποδομές, ενέργεια και διαχείριση υδάτινων πόρων) ώστε να καταστούν ώριμα για αξιοποίηση και επένδυση σε έργα της Νέας Οικονομίας με υψηλή προστιθέμενη αξία, μέσα από τη συγκρότηση συγκρότηση μιας ολοκληρωμένης πλατφόρμας επενδυτικών εργαλείων.

Επίσης, η Μονάδα Στρατηγικών Συμβάσεων (PPF), ως ευέλικτη και ανεξάρτητη Μονάδα εντός του Υπερταμείου, λειτουργεί ως επιταχυντής για την ωρίμανση και υλοποίηση έργων εθνικής σημασίας, σε συνεργασία με πλήθος Υπουργείων και φορέων του Δημοσίου.

Παρακάτω παρουσιάζονται βασικές δράσεις που ολοκληρώθηκαν το 2025 στο πλαίσιο του πυλώνα της ανάπτυξης υποδομών.

Λιμάνια & Μαρίνες

-To Υπερταμείο διενήργησε διαγωνισμό για την πρόσληψη Συμβούλου ο οποίος θα αναλάβει α) να καταγράψει τις προοπτικές και αδυναμίες των λιμενικών υποδομών και β) να εκπονήσει στρατηγικό σχέδιο για τη συνολική τους ανάπτυξη.

-Τον Μάρτιο κατατέθηκαν τέσσερις προσφορές για την παραχώρηση της δραστηριότητας κρουαζιέρας στους λιμένες Κατακόλου, Πάτρας και Καβάλας. Η υποβολή δεσμευτικών προσφορών αναμένεται εντός του Α’ Εξαμήνου 2026.

-Τον Ιούνιο, κατατέθηκαν πέντε προσφορές για την απόκτηση πλειοψηφικού ποσοστού (51%) στον Οργανισμό Λιμένος Λαυρίου.

-Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση της Μαρίνας Καλαμαριάς μέσω μακροχρόνιας παραχώρησης. Ως καταληκτική ημερομηνία για την εκδήλωση ενδιαφέροντος ορίστηκε η 27η Φεβρουαρίου 2026.

-Τον Δεκέμβριο ξεκίνησε και ο διαγωνισμός για την αναβάθμιση της Μαρίνας Πάτρας. Θα διενεργηθεί από το PPF με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ και με καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή προσφορών 5.2.2026.

-Τον Οκτώβριο κυρώθηκε από τη Βουλή η σύμβαση παραχώρησης, διάρκειας 40 ετών, για την ανάπτυξη μαρίνας mega yacht στην Κέρκυρα. Το έργο έχει αναλάβει η Lamda Development, με επένδυση πάνω από 50 εκατ. ευρώ.

-Σε διαδικασία εκπόνησης βρίσκεται το master plan για την ανάπτυξη του λιμένα Αλεξανδρούπολης, ενώ σε εξέλιξη είναι έργα αναβάθμισης υποδομών ύψους σχεδόν 20 εκατ. ευρώ που αναμένεται να ολοκληρωθούν έως τον Ιούνιο 2026 και στη συνέχεια θα ληφθούν αποφάσεις για την περαιτέρω αξιοποίηση του λιμένα.

-Στο λιμάνι του Βόλου είναι σε εξέλιξη έργα αποκατάστασης των υποδομών από τις φυσικές καταστροφές που έπληξαν τη Θεσσαλία το φθινόπωρο του 2023. Έχει προσληφθεί Σύμβουλος που θα εκπονήσει business plan.

-Σε διαδικασία εκπόνησης είναι και το master plan για τα λιμάνια Ηγουμενίτσας και Ηρακλείου, στα οποία το Υπερταμείο συμμετέχει ως μέτοχος μειοψηφίας με 33%.

-To 2025 ολοκληρώθηκε η εκπόνηση και έγκριση από το ΣτΕ του master plan για το λιμάνι της Πάτρας.

-Το επόμενο διάστημα θα ξεκινήσει η εκπόνηση business plans για τα λιμάνια Καβάλας, Κέρκυρας, Ραφήνας, Ελευσίνας και Πάτρας.

–Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Λιμένος Σκιάθου, ετοιμάζεται master plan για τον λιμένα, το οποίο περιλαμβάνει και σχέδια ανάπτυξης της Μαρίνας Σκιάθου. Η μαρίνα βρίσκεται εντός του λιμένα και θα αξιοποιηθεί σε συνεργασία με ιδιώτες επενδυτές έπειτα από διαγωνισμό.

-Τον Δεκέμβριο ολοκληρώθηκε η διαγωνιστική διαδικασία για την αξιοποίηση της Μαρίνας Αργοστολίου, από το επενδυτικό σχήμα Α1 YACHT TRADE CONSORTIUM, το οποίο αναμένεται να υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 30 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών. Η αξιοποίηση της μαρίνας θα γίνει με σύμβαση παραχώρησης με διάρκεια τουλάχιστον 40 ετών.

-Τον ίδιο μήνα αποφασίστηκε από την κυβέρνηση η διενέργεια διαγωνισμού για την υπο-παραχώρηση τμήματος της χερσαίας ζώνης στη θέση Βλύχα του Οργανισμού Λιμένος Ελευσίνας. Ο διαγωνισμός αναμένεται να ξεκινήσει το πρώτο τρίμηνο του 2026.

Logistics Centres

Αξιοποίηση του πρώην στρατοπέδου Γκόνου (περιοχή 672 στρεμ.) στη Δυτική Θεσσαλονίκη, με χρήσεις γης logistics/ μεταποίησης/ ζωνών ελεύθερου εμπορίου. Αναμένεται ανάδοχος το πρώτο τρίμηνο 2026.

Περιφερειακά αεροδρόμια

-Τον Οκτώβριο, το Διοικητικό Συμβούλιο του Υπερταμείου ενέκρινε το τελικό κείμενο της Σύμβασης Παραχώρησης για το Αεροδρόμιο Καλαμάτας. Η υπογραφή της σύμβασης και η παράδοση του αεροδρομίου στον Παραχωρησιούχο αναμένεται εντός του Α’ τριμήνου 2026.

-22 Περιφερειακά αεροδρόμια: Έχουν ολοκληρωθεί οι μελέτες (επιβατική κίνηση, CAPEX/OPEX) και μέσα στο Α Εξάμηνο 2026 αναμένεται να ληφθούν οριστικές αποφάσεις για το μοντέλο αξιοποίησης των περιφερειακών αεροδρομίων.

Οδικοί Άξονες

Στις 30 Δεκεμβρίου πραγματοποιήθηκε το οικονομικό κλείσιμο της διαγωνιστικής διαδικασίας για την παραχώρηση της Εγνατίας Οδού και των τριών κάθετων αξόνων για χρονικό διάστημα 35 ετών, έναντι εφάπαξ τιμήματος 1,275 δισ. ευρώ. Την πρώτη πενταετία, ο παραχωρησιούχος θα υλοποιήσει επενδύσεις άνω των 420 εκατ. ευρώ για την ανάταξη του κεντρικού οδικού άξονα και την αναβάθμιση των κάθετων αξόνων. Μεταξύ των έργων περιλαμβάνεται η αναβάθμιση του οδικού άξονα Χαλάστρα – Εύζωνοι ώστε να αποκτήσει τεχνικές προδιαγραφές κλειστού αυτοκινητόδρομου, ικανοποιώντας ένα πάγιο αίτημα κατοίκων και φορέων της Κεντρικής Μακεδονίας. Συνολικά, κατά τη διάρκεια των 35 ετών της σύμβασης παραχώρησης προβλέπεται να εκτελεστούν βαριές εργασίες συντήρησης του οδικού άξονα, ύψους άνω των 1,8 δισ. ευρώ. Η σύμβαση παραχώρησης προβλέπει επίσης την κατασκευή και λειτουργία 16 Σταθμών Εξυπηρέτησης Αυτοκινητιστών (ΣΕΑ) και 12 σύγχρονων χώρων στάθμευσης και αναψυχής κατά μήκος του οδικού άξονα.