Πιερρακάκης στο France24: Η Ευρώπη πρέπει να δημιουργήσει την δική της Silicon Valley

«Χωρίς παραγωγή δεν υπάρχει ευρωπαϊκή ισχύς», δήλωσε ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, στο France 24.

Παράλληλα ο Κυριάκος Πιερρακάκης επεσήμανε πως «χρειαζόμαστε επενδύσεις στα ηλεκτρικά δίκτυα, καινοτομία και μια πραγματικά ενιαία ευρωπαϊκή αγορά ενέργειας», με τον πρόεδρο του Eurogroup να κάνει λόγο για δημιουργία μιας Silicon Valley της Ευρώπης.

Για την κρίση στη Μέση Ανατολή, ο κ. Πιερρακάκης επανέλαβε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει ορίσει ότι τα μέτρα που λαμβάνουν τα κράτη- μέλη πρέπει να είναι προσωρινά, στοχευμένα και προσαρμοσμένα στις εκάστοτε ανάγκες.

Τονίζοντας ότι τα Στενά του Ορμούζ πρέπει να ανοίξουν, δεν πρέπει να μετατραπούν σε δρόμο διοδίων, και προσθέτοντας ότι «πρέπει να ενεργούμε καθημερινά, με συντονισμένο τρόπο, και να έχουμε πλήρη εικόνα των εξελίξεων».

Παράλληλα, έθεσε τρεις παραμέτρους σχετικά με την κρίση: «Πρώτον, ως πολιτικοί και ως υπεύθυνοι χάραξης πολιτικής, γνωρίζουμε ότι οφείλουμε να στηρίξουμε τις επιχειρήσεις και τα νοικοκυριά, διότι υπάρχουν άνθρωποι που πλήττονται βαθιά από αυτή την κρίση και παρακολουθούν με αγωνία τις αποφάσεις μας.

Δεύτερον, πρέπει να διασφαλίσουμε ότι η ενεργειακή κρίση δεν θα εξελιχθεί σε δημοσιονομική κρίση. Τρίτον, οι αποφάσεις που λαμβάνουμε βραχυπρόθεσμα, επηρεάζουν βαθιά τις μακροπρόθεσμες εξελίξεις».

Ζήτησε τέλος, να επιταχύνει η Ευρώπη τις κινήσεις της, όπως στην τραπεζική ένωση και την ενοποίηση των κεφαλαιαγορών.