Wall Street: Έφεραν απώλειες οι αποδόσεις των ομολόγων και ο φόβος πληθωριστικών πιέσεων

Το 10ετές αμερικανικό ομόλογο ενισχύθηκε κατά έξι μονάδες βάσης στο 4,65%
Με τις αποδόσεις των αμερικανικών ομολόγων να σημειώνουν κατακόρυφη άνοδο, όπως και το πετρέλαιο, η Wall Street έκλεισε με απώλειες, ενώ η συνεδρίαση της Τρίτης (19.5.2026) ήταν η τρίτη συνεχόμενη που S&P 500 και Nasdaq υποχώρησαν.

Η Wall Street είδε τις τιμές στο πετρέλαιο να συνεχίζουν ακάθεκτες προς τα πάνω, ενώ λίγες ώρες πριν από το κλείσιμο οι αποδόσεις των αμερικανικών κρατικών ομολόγων εκτοξεύτηκαν.

Με τον «μαύρο χρυσό» να εκτινάσσεται, δημιουργήθηκαν  ανησυχίες για πληθωριστικές πιέσεις στις αγορές και ενώ η απόδοση του 30ετούς ομολόγου πλέον κινείται σε υψηλά σχεδόν 19 ετών.

Έτσι, οι επενδυτές βλέπουν τις αποδόσεις των ομολόγων να συνεχίζουν να σκαρφαλώνουν εν μέσω εντεινόμενων εκτιμήσεων ότι η πληθωριστική έκρηξη από το ράλι των τιμών του πετρελαίου θα οδηγήσει σε αυξήσεις των επιτοκίων τους επόμενους μήνες. 

Στο ταμπλό, ο βιομηχανικός Dow Jones έχασε 322,24 μονάδες ή -0,65% και έκλεισε στις 49.363,88 μονάδες. Ο ευρύτερος S&P 500 υποχώρησε 49,44 μονάδες ή -0,67% στις 7.353,61 μονάδες, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq έχασε 220,02 μονάδες ή -0,84% στις 25.870,71 μονάδες.

Στα αμερικανικά ομόλογα, το 10ετές ενισχύθηκε κατά έξι μονάδες βάσης στο 4,65%, το 2ετές σημείωσε άνοδο κατά πέντε μονάδες βάσης στο 4,11% και το 30ετές κινήθηκε υψηλότερα κατά τέσσερις μονάδες βάσης στο 5,17%, πιάνοντας υψηλό σχεδόν 19 ετών.

