Με πτώση 1,12% ο Γενικός Δείκτης και διακυμάνσεις στην Ευρώπη – Αρνητικά άνοιξε η Wall Street εν μέσω ανησυχιών για πληθωρισμό και ομόλογα

Με πτώση έκλεισαν οι τιμές των μετοχών στη σημερινή (19.5.2026) συνεδρίαση του Χρηματιστηρίου Αθηνών, καθώς δεν κατόρθωσαν να διατηρήσουν τα πρωινά τους κέρδη, εν μέσω διακυμάνσεων των ευρωπαϊκών αγορών ενώ στο ξεκίνημα των συναλλαγών τα περισσότερα χρηματιστήρια άνοιξαν θετικά.

Στο ελληνικό χρηματιστήριο, ο Γενικός Δείκτης Τιμών έκλεισε στις 2.211,20 μονάδες, σημειώνοντας πτώση 1,12%. Ενδοσυνεδριακά κατέγραψε υψηλότερη τιμή στις 2.251,15 μονάδες (+0,67%) και κατώτερη στις 2.201,71 μονάδες (-1,54%). Η αξία των συναλλαγών ανήλθε στα 284,98 εκατ. ευρώ, ενώ διακινήθηκαν 36.818.928 μετοχές. Ο δείκτης υψηλής κεφαλαιοποίησης σημείωσε πτώση σε ποσοστό 1,15%, ενώ ο δείκτης της μεσαίας κεφαλαιοποίησης υποχώρησε σε ποσοστό 0,70%.

Από τις μετοχές της υψηλής κεφαλαιοποίησης, τη μεγαλύτερη άνοδο κατέγραψαν οι μετοχές της Optima Bank (+1,96%), της Aegean Airlines (+1,66%) και της Coca Cola HBC (+1,57%). Αντιθέτως, τη μεγαλύτερη πτώση σημείωσαν οι μετοχές της Elvalhalcor (-8,03%), της Aktor (-3,54%), της Metlen (-3,18%), της Titan (-3,02%),της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ (-2,49%) και της ΔΕΗ (-2,08%).

Οι ευρωπαϊκές αγορές, κινήθηκαν σε θετικό έδαφος σήμερα στο ξεκίνημα των συνεδριάσεων τους, ωστόσο τώρα, οδεύοντας προς το κλείσιμο, οι περισσότεροι δείκτες περιορίζουν λίγο τα κέρδη τους. Ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx 600 σημείωσε άνοδο 0,73% στο άνοιγμα ενώ τώρα κλείνει με +0,32%.

Η γερμανική κυβέρνηση ανακοίνωσε σχέδια για την εκ νέου ιδιωτικοποίηση του ενεργειακού ομίλου Uniper, η οποία διασώθηκε κατά τη διάρκεια της ευρωπαϊκής ενεργειακής κρίσης του 2022 με κόστος για τον φορολογούμενο ύψους 13,5 δισ. ευρώ (15,71 δισ. δολάρια). Η κυβέρνηση, η οποία κατέχει μερίδιο 99,12% στην Uniper, ανακοίνωσε σήμερα την πρόθεσή της για την πώληση ή την εισαγωγή του ομίλου στο χρηματιστήριο, σε μια συναλλαγή που θα μπορούσε να είναι μία από τις μεγαλύτερες ευρωπαϊκές φέτος.

Από την άλλη, σε αρνητικό έδαφος άνοιξε η Wall Street, καθώς η απόδοση του αμερικανικού 30ετούς ομολόγου ανέρχεται στο υψηλότερο επίπεδο από το 2007, λόγω των ανησυχιών για αύξηση του πληθωρισμού. Οι επενδυτές παρακολουθούν επίσης την αγορά πετρελαίου μετά την ακύρωση των προγραμματισμένων επιθέσεων εναντίον του Ιράν από τον Ντόναλντ Τραμπ, καθώς και τις πρόσφατες πιέσεις στις μετοχές εταιρειών μικροεπεξεργαστών.

Ο S&P 500 υποχωρεί κατά 0,85%, ενώ ο Nasdaq Composite κατά 1,24%. Και οι δύο δείκτες κατευθύνονταν προς την τρίτη συνεχόμενη συνεδρίαση με απώλειες. Ο βιομηχανικός Dow Jones χάνει 253 μονάδες, ή 0,51%.