Που βρίσκονται οι προετοιμασίες για τη νέα μελέτη βιωσιμότητας του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου

Τις νέες συνθήκες, αλλά και την πρόοδο που έχει σημειωθεί μέχρι σήμερα, θα αντανακλά η νέα μελέτη βιωσιμότητας του καλωδίου Ελλάδας – Κύπρου, Great Sea Interconnector. Αθήνα και Λευκωσία κατέληξαν προ μηνών στην ανάγκη για αναθεώρηση των τεχνικοοικονομικών παραμέτρων του έργου, με στόχο την είσοδο νέων επενδυτών. Μεταξύ άλλων, σκοπός τους είναι και η γεωπολιτική θωράκιση της διασύνδεσης, ώστε να ξεπεραστεί ο σκόπελος των τουρκικών αντιδράσεων.

Έτσι, η Ελλάδα και η Κύπρος, θα αναζητήσουν κάποιον οίκο που θα προετοιμάσει τη νέα μελέτη, τη στιγμή που επικρατεί φημολογία για προκαταρκτικό ενδιαφέρον από επενδυτές των ΗΠΑ και άλλων χωρών να εισέλθουν στον GSI. Όπως είναι φυσικό, το τίμημα για τη συμμετοχή τους θα εξαρτηθεί από τα όσα δείξει η νέα ανάλυση αναφορικά με τα κόστη, τα οφέλη και τις αποδόσεις του καλωδίου.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Εντούτοις, θέμα αποτελεί στην παρούσα χρονική συγκυρία το πως θα ανατεθεί η μελέτη βιωσιμότητας. Στόχος των δύο κυβερνήσεων φαίνεται πως είναι η απευθείας ανάθεση για να μην χαθεί χρόνος μέσω ανοικτού διαγωνισμού. Ένα πρόβλημα είναι ότι στην Κύπρο υπάρχει κανόνας που απαιτεί διαγωνισμό, αν το κόστος ξεπερνά τα 25.000 ευρώ.

Αντιλαμβάνεται κανείς και με βάση τη διεθνή πρακτική ότι μια τέτοια εμπεριστατωμένη και εκτενής μελέτη θα στοιχίσει αρκετά παραπάνω. Κατ’ επέκταση, ενδέχεται να χρειαστεί τελικά διαγωνισμός, που θα ολοκληρωθεί με την ύψιστη δυνατή ταχύτητα.

Καθώς η όλη διαδικασία θα χρειαστεί χρόνο ακόμα και στο καλύτερο σενάριο, οι Κύπριοι και οι Ισραηλινοί φέρονται έτοιμοι να προχωρήσουν συντομότερα το σκέλος του GSI που αφορά τη δική τους διασύνδεση. Κατ’ επέκταση, είναι πιθανό να δούμε πρώτα να λειτουργεί η γραμμή Κύπρος-Ισραήλ και να ακολουθήσει η αντίστοιχη Ελλάδας-Κύπρου.