Σκληρό «χτύπημα» Τραμπ στον Ερντογάν: Διπλασιάζω για την Τουρκία τους δασμούς σε εισαγωγές αλουμίνιου και χάλυβα! Σε ελεύθερη πτώση η τουρκική λίρα

Σκληρό «χτύπημα» επιφύλασσε ο Ντόναλντ Τραμπ στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Ο Αμερικάνος πρόεδρος με ένα tweet του σήμανε συναγερμό στις αγορές!

«Μόλις ενέκρινα τον διπλασιασμό των δασμών στην Τουρκία για τον Χάλυβα και το Αλουμίνιο, καθώς το νόμισμά τους, η τουρκική λίρα, υποχωρεί ενάντια στο δυνατό μας δολάριο! Πλέον, θα επιβάλλονται 20% δασμοί στο Αλουμίνιο και 50% στον Χάλυβα. Οι σχέσεις μας με την Τουρκία δεν είναι καλές αυτή τη στιγμή!», ανέφερε ο Τραμπ.

I have just authorized a doubling of Tariffs on Steel and Aluminum with respect to Turkey as their currency, the Turkish Lira, slides rapidly downward against our very strong Dollar! Aluminum will now be 20% and Steel 50%. Our relations with Turkey are not good at this time!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) August 10, 2018