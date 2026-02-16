Στο Δημόσιο το 40% των εσόδων από τους υδρογονάνθρακες – Το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα των ερευνών Chevron – HELLENiQ ENERGY

Σημαντικά έσοδα προσδοκά το Δημόσιο εφόσον οι έρευνες για υδρογονάνθρακες της Chevron και της HELLENiQ ENERGY μετουσιωθούν σε απτή παραγωγή.

Όπως ανέφερε σήμερα σε ειδική εκδήλωση μετά τις υπογραφές των συμβάσεων για τα τέσσερα μπλοκ σε Κρήτη και Πελοπόννησο ο πρόεδρος της ΕΔΕΥΕΠ, Αριστοφάνης Στεφάτος, πρόκειται για μια εθνική σκυταλοδρομία που επιταχύνθηκε τα τελευταία χρόνια. Η αύξηση της συλλογής σεισμικών δεδομένων υπήρξε εκθετική, και οδηγεί στη χαρτογράφηση του υπεδάφους ώστε να αποκτήσουμε πληρέστερη γνώση για τους υδρογονάνθρακες.



Ενδεικτικό της σημασίας των νέων συμβάσεων είναι ότι το 2025 έκλεισε με ενεργές παραχωρήσεις 47.905 τ.χλμ. οι οποίες φέτος διπλασιάζονται σε 94.094 τ.χλμ. Επίσης, έγινε νέο ρεκόρ, καθώς η διαδικασία έλαβε χώρα στο μισό χρόνο από ότι στο παρελθόν: Από 22 μήνες προηγουμένως, ολοκληρώθηκε σε 11 μήνες με τη συμβολή και του κ. Παπασταύρου, υπογράμμισε ο κ. Στεφάτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Το 38 – 41% των εσόδων στο Δημόσιο

Αναφορικά με τον επιμερισμό των εσόδων από ενδεχόμενη παραγωγή φυσικού αερίου, ο κ. Στεφάτος είπε ότι προβλέπεται εταιρικός φόρος 20% μαζί με 5% περιφερειακού φόρου. Σε αυτά προστίθενται τα μισθώματα ύψους 4-15% αναλόγως του επιπέδου παραγωγής. Έτσι, προκύπτει ένα σύνολο στο 38-41% των εσόδων.

Παράλληλα, το Δημόσιο επωφελείται και από διάφορα μπόνους. Ενδεικτικά, εξασφαλίστηκαν ήδη 3,5 εκατ. ευρώ σε μπόνους υπογραφής, ενώ το κράτος λαμβάνει δικαιώματα παραχώρησης για την έκταση που μπορούν να φτάσουν τα 35 εκατ. ευρώ σε βάθος χρόνου. Πέραν των παραπάνω, η ίδια η ΕΔΥΕΕΠ λαμβάνει έως 25 εκατ. για τη βελτίωση των ικανοτήτων και της γνώσης της.

Εφόσον η προσπάθεια επιτύχει και φτάσει στην παραγωγή, προβλέπεται ένα πρώτο μπόνους παραγωγής 5,5 εκατ. και μπορεί να φτάσει έως τα 49 εκατ. αναλόγως του επιπέδου της. Επίσης, τα ερευνητικά προγράμματα προβλέπουν τραπεζικές εγγυήσεις ύψους 17,5 εκατ. για την α’ φάση, 24 εκατ. στη β’ φάση και συνολικά 100 εκατ. ευρώ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Αναφορικά με το χρονοδιάγραμμα, η α’ φάση θα κρατήσει τρία χρόνια και θα περιλαμβάνει 2D σεισμικές έρευνες, ενώ η β’ φάση με τις τρισδιάστατες θα διαρκέσει άλλα δύο χρόνια.



Σημαντικό είναι ότι προβλέπεται τουλάχιστον μια ερευνητική γεώτρηση στην κάθε περιοχή, όπως και το γεγονός ότι περιορίστηκαν χρονικά τα προγράμματα κατά ένα έτος, από τα οκτώ στα επτά έτη επιταχύνοντας έτσι το όλο εγχείρημα. Όπως τόνισε ο κ. Στεφάτος, συγκεκριμένα στο μπλοκ 2 της Κρήτης η προσπάθεια θα ξεκινήσει κατευθείαν στις τρισδιάστατες έρευνες από την α΄ φάση.

Αναλυτικά, τα χρονοδιαγράμματα ανά θαλάσσιο οικόπεδο αποτυπώνονται στον παρακάτω πίνακα:



Συνοψίζοντας, η έναρξη των σεισμικών ερευνών θα γίνει στα τέλη του 2026, ενώ οι ερευνητικές γεωτρήσεις θα ξεκινήσουν στο Μπλοκ 2 του Ιονίου στις αρχές του 2027. Στο σύνολό τους οι γεωτρήσεις θα προχωρήσουν σταδιακά ως το 2032. Εφόσον αποβούν επιτυχείς, η εμπορική παραγωγή φυσικού αερίου θα μπορούσε να αρχίσει την περίοδο 2032-2035.

Παπασταύρου: Χρειάζεται διακομματική στήριξη στους υδρογονάνθρακες

Στην ανάγκη ευρείας πολιτικής στήριξης στο εγχείρημα των υδρογονανθράκων στάθηκε ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Σταύρος Παπασταύρου:

«Σήμερα είναι μια σημαντική στιγμή, οι υπογραφές σηματοδοτούν ιστορικό ορόσημο για ενεργειακή πολιτική, όσο και ασφάλεια της Ελλάδας και της Ευρώπης. Η χώρα μας κάνει άλμα, καλωσορίζουμε τη Chevron στην Ελλάδα, μια από τις δύο μεγαλύτερους ενεργειακούς ομίλους παγκοσμίως.

Στην εποχή μας η ενεργειακή ασφάλεια συνδέεται με την εθνική ασφάλεια. Όλοι στην Ευρώπη αναγνωρίζουν το ρόλο των υδρογονανθράκων σήμερα και τα επόμενα χρόνια. Η κυβέρνηση υποστηρίζει σταθερά τον ενεργειακό ρεαλισμό και ακολουθεί το μονοπάτι της ισόρροπης ανάπτυξης των στρατηγικών πλεονεκτημάτων της πατρίδας μας. Στις υποδομές επενδύουμε πλέον με πενταπλάσιους πόρους: Περιλαμβάνουν αγωγούς αερίου, σταθμούς συμπίεσης LNG, ηλεκτρικές διασυνδέσεις, ΑΠΕ και νέες τεχνολογίες.

Σήμερα εγκαινιάζεται μια νέα εποχή αυτοπεποίθησης, για πρώτη φορά εξερευνούμε τις περιοχές νοτίως της Κρήτης, καθιστώντας την Ελλάδα εν δυνάμει παραγωγό αερίου προς όφελος των πολιτών και των επομένων γενεών. Αξιοποιούμε γεωγραφική θέση και ασκούμε κυριαρχικά δικαιώματα.

Για τη χώρα μας οι υδρογονάνθρακες είναι εθνική υπόθεση που θέλουμε να έχει διακομματική στήριξη. Η προσπάθεια ξεκίνησε με το Νόμο του 2011 του Γιάννη Μανιάτη, συνεχίστηκε με τις επόμενες κυβερνήσεις και έγινε πράξη από τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν πρέπει να γίνει στόχος μικροκομματικής αντιπαράθεσης.

Ο Κάθετος Διάδρομος φυσικού αερίου είναι πλέον μια πραγματικότητα και εναλλακτική λύση απέναντι στο ρωσικό αέριο. Αυτές οι πολιτικές ενισχύουν το ρόλο της Ελλάδας και έχουν στόχο να οδηγήσουν σε άφθονη και προσιτή ενέργεια. Οι σημερινές υπογραφές αποτελούν κίνηση με όραμα. Οι τέσσερις παραχωρήσεις διπλασιάζουν την έκταση του προγράμματος ερευνών με 94.000 τ.χλμ. Έτσι, αυξάνονται οι πιθανότητες εντοπισμού εμπορικά εκμεταλλεύσιμων κοιτασμάτων».

Γκιλφόιλ: Βασικός παίκτης στα ενεργειακά η Ελλάδα

Από την πλευρά της, η πρέσβης των ΗΠΑ, Κίμπερλι Γκιλφόιλ, στάθηκε στην ευρύτερη σημασία των συμβάσεων για τη ΝΑ Ευρώπη.



Όπως τόνισε σχετικά: «Πρόκειται για σημαντικό βήμα στην ανάδειξη της Ελλάδας ως ενεργειακό κόμβο. Το 2025 ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη σχέση των δύο χωρών, με έμφαση στην ενέργεια. Οι ΗΠΑ έχει μεγάλους στόχους και τους πετυχαίνει.



Οι συμβάσεις δείχνουν ότι η Ελλάδα είναι βασικός παίκτης στη ενεργειακή μεταμόρφωση της Ευρώπης. Η Chevron εκπροσωπεί την αμερικανική τεχνογνωσία και εμπειρία στην υπεράκτια εξερεύνηση. Η HELLENiQ ENERGY έχει γνώση του ελληνικού χώρου. Μαζί θα ξεκλειδώσουν το δυναμικό υδρογονανθράκων.

Τα τέσσερα υπεράκτια οικόπεδα είναι υποσχόμενα. Υπάρχει η προοπτική να μεταμορφωθεί το ενεργειακό τοπίο, να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας και ανάπτυξη. Έχει γίνει πρόοδος στον Κάθετο Διάδρομο φυσικού αερίου ώστε να ρεύσει το αμερικανικό LNG στις χώρες της περιοχής με οφέλη για όλες τις χώρες.



Θέλω να δώσω συγχαρητήρια στις δύο πετρελαϊκές για την προσπάθειά τους και να ευχαριστήσω την ελληνική κυβέρνηση για τη στήριξη των επενδύσεων. Η πρεσβεία των ΗΠΑ είναι πρόθυμη να στηρίξει αυτή τη συνεργασία και άλλες αντίστοιχες».

Λιούις (Chevron): Συναρπαστική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιό μας

Ως ορόσημο για τη Chevron και για τις έρευνες στην Ελλάδα χαρακτήρισε τις νέες συμβάσεις ο αντιπρόεδρος νέων έργων, Γκάβιν Λιούις. Όπως τόνισε, εκπροσωπούν μια συναρπαστική προσθήκη στο χαρτοφυλάκιο της εταιρείας, η οποία εκτιμά ιδιαίτερα τη συνεργασία με την κυβέρνηση και την HELLENiQ ENERGY.

Σιάμισιης (HELLENiQ ENERGY): Απαραίτητοι οι υδρογονάνθρακες στην ενεργειακή εξίσωση

Σήμερα κλείνει ο πρώτος κύκλος αλλά μην ξεχνάμε ότι προετοιμάζεται η επόμενη φάση και έχουμε αρκετό δρόμο, δήλωσε ο διευθύνων σύμβουλος της HELLENiQ ENERGY, Ανδρέας Σιάμισιης.

«Χρειάζεται υπομονή και επιμονή για τις πετρελαϊκές, κάτι που έχει η HELLENiQ, ένας εθνικός πρωταθλητής στον τομέα της ενέργειας. Σε μια εποχή που όλοι συζητάμε την ενεργειακή ασφάλεια, η πρωτοβουλία είναι το πιο υπεύθυνο πράγμα που μπορούμε να κάνουμε.



Επενδύουμε και στην πράσινη ενέργεια, αλλά ας μην τρέφουμε ψευδαισθήσεις ότι θα λύσουμε την εξίσωση δίχως τους υδρογονάνθρακες. Η συνεργασία με τη Chevron είναι για εμάς και ένδειξη αποδοχής της ποιότητας της εταιρείας μας. Θέλω να πιστεύω ότι στην πλούσια εμπειρία της θα προσθέσουμε και εμείς τη δική μας όσον αφορά την Ελλάδα».