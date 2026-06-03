Ιωάννης Γκόλιας (Ίδρυμα Ευγενίδου): Τα 70 χρόνια, το CERN και οι νέοι στόχοι

Αν και για το ευρύ κοινό το Ίδρυμα Ευγενίδου ενδεχομένως να είναι άρρηκτα συνδεδεμένο με το Πλανητάριο, η συμπλήρωση 70 ετών αδιάλειπτης πορείας του φορέα αναδεικνύει τον βαθύ θεσμικό και εκπαιδευτικό του ρόλο.

Όπως επισημαίνει σε συνέντευξή του στο newsit.gr ο διοικητής του Ιδρύματος και πρώην πρύτανης του ΕΜΠ, Ιωάννης Γκόλιας, η διαδρομή αυτή αποτελεί μια διαρκή προσπάθεια ενίσχυσης της κοινωνικής κινητικότητας μέσω της εφαρμοσμένης γνώσης, μακριά από θεωρητικές ασκήσεις επί χάρτου.

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Το Ίδρυμα Ευγενίδου ιδρύθηκε το 1956, υλοποιώντας την επιθυμία του ιδρυτή του, Ευγένιου Ευγενίδη, ο οποίος ανέφερε στη διαθήκη του ότι στόχος του φορέα είναι «νὰ συμβάλη εἰς τὴν ἐκπαίδευσιν νέων ἑλληνικῆς ὑπηκοότητος ἐν τῷ ἐπιστημονικῷ καὶ τεχνικῷ πεδίῳ».

Σήμερα, το ίδρυμα Ευγενίδου έχει εξελιχθεί σε έναν πολυσύνθετο οργανισμό με ισχυρό εκπαιδευτικό αποτύπωμα. Η ετήσια επισκεψιμότητά του κυμαίνεται σταθερά μεταξύ 250.000 και 300.000 ατόμων, εκ των οποίων περισσότεροι από τους μισούς είναι νέοι, συμπεριλαμβανομένων περίπου 100.000 μαθητών. Το εύρος των δραστηριοτήτων του εκτείνεται από:

Το Κέντρο Επιστήμης και Τεχνολογίας

Τα σύγχρονα εργαστήρια ρομποτικής και τη Βιβλιοθήκη

Το πρότυπο Συνεδριακό Κέντρο

Τις εξειδικευμένες εκδόσεις τεχνικών εγχειριδίων

Σύμφωνα με τον κ. Γκόλια, το ενδιαφέρον του Ιδρύματος μετατοπίζεται πλέον στρατηγικά προς τη διασύνδεση της εκπαίδευσης με την παραγωγή. Προς αυτή την κατεύθυνση, ο φορέας αναπτύσσει πολυεπίπεδες συνεργασίες με την Πολιτεία:

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Υπουργείο Ναυτιλίας : Διαχρονική, προνομιακή σχέση με επίκεντρο τη ναυτική εκπαίδευση.

: Διαχρονική, προνομιακή σχέση με επίκεντρο τη ναυτική εκπαίδευση. Υπουργείο Εργασίας : Σύμπραξη για τον προσδιορισμό των τοπικών αναγκών κατάρτισης.

: Σύμπραξη για τον προσδιορισμό των τοπικών αναγκών κατάρτισης. Υπουργείο Παιδείας & Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής : Προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτές και μαθητές των ΕΠΑΛ.

: Προγράμματα επιμόρφωσης για εκπαιδευτές και μαθητές των ΕΠΑΛ. Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης: Πρωτοβουλίες για την εισαγωγή προηγμένων τεχνολογιών στον αγροτικό και κτηνοτροφικό τομέα.

Παράλληλα, η διοργάνωση δύο πρόσφατων εκδηλώσεων υψηλού συμβολισμού επιβεβαιώνει τη φιλοδοξία του Ιδρύματος να λειτουργεί ως συνδετικός κρίκος μεταξύ εκπαίδευσης και αγοράς εργασίας. Η εκδήλωση «Ερχόμαστε από τη θάλασσα» υπενθύμισε τους ιστορικούς δεσμούς του φορέα με τη γαλάζια οικονομία. Ταυτόχρονα, η συνάντηση κορυφής για την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής στρατηγικής για τη θαλάσσια βιομηχανία και τους λιμένες ανέδειξε την ικανότητα του Ιδρύματος να φέρνει σε επαφή την κοινωνία των πολιτών, τους εκπαιδευτές και τους εκπροσώπους της βιομηχανίας.

Η Σύμπραξη με το CERN

Το επόμενο μεγάλο βήμα προοπτικής αποτυπώνεται στη νέα συνεργασία του Ιδρύματος με το CERN. Ο κορυφαίος ευρωπαϊκός ερευνητικός οργανισμός, παρά το παγκόσμιο επιστημονικό του εκτόπισμα, αντιμετωπίζει έντονο έλλειμμα δεξιοτήτων, καθώς το 80% των αναγκών του αφορά τεχνικό προσωπικό.

«Η σύμπραξη αυτή επιδιώκει να μεταφέρει σε απλή γλώσσα τις καθημερινές εφαρμογές των ερευνών του επιταχυντή -από τα κινητά τηλέφωνα έως την προληπτική ιατρική- καθώς και να δημιουργήσει νέες επαγγελματικές διόδους για τους νέους Έλληνες», επισημαίνει ο διοικητής του Ιδρύματος.

Καθώς η ραγδαία εξέλιξη της Τεχνητής Νοημοσύνης αναθεωρεί τα παραδοσιακά μοντέλα γνώσης, το Ίδρυμα Ευγενίδου επιχειρεί να αποκωδικοποιήσει την επίδραση της AI σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Για το σκοπό αυτό ο φορέας προσαρμόζεται άμεσα στις τεχνολογικές εξελίξεις της εποχής μας, ενσωματώνοντας οργανικά την προηγμένη τεχνολογία, τη ρομποτική και τα μεγάλα δεδομένα (big data) στις δομές του.