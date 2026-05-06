Spotawheel: 10 χρόνια που άλλαξαν την εικόνα του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου

Δέκα χρόνια παρουσίας στην απαιτητική αγορά των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων συμπληρώνει η Spotawheel, επιχειρώντας από την πρώτη ημέρα να αλλάξει μια αγορά που για χρόνια χαρακτηριζόταν από έλλειψη διαφάνειας και έντονη δυσπιστία.

Με αφορμή αυτή την επέτειο, η εταιρεία στέκεται στο μήνυμα «10 χρόνια Spotawheel. Ένα βήμα μπροστά, αλλά πάντα δίπλα σου!», συνοψίζοντας τόσο την καινοτομία που έφερε στον χώρο του μεταχειρισμένου αυτοκινήτου όσο και τη διαρκή υποστήριξη που προσφέρει στον πελάτη, πριν και μετά την αγορά. Από τις υπηρεσίες ελέγχου και εγγύησης μέχρι τα νέα μοντέλα απόκτησης αυτοκινήτου, η Spotawheel συνεχίζει να επαναπροσδιορίζει την εμπειρία του μεταχειρισμένου, με στόχο μεγαλύτερη αξιοπιστία, ασφάλεια και ευελιξία.

Ο CEO της εταιρείας, Χάρης Αρβανίτης, μιλά στο Newsit για την πορεία της Spotawheel αυτά τα δέκα χρόνια, τη μετάβαση από το «ρίσκο» σε μια πιο προβλέψιμη και ασφαλή επιλογή, αλλά και τον τρόπο με τον οποίο η εταιρεία αξιοποιεί διαδικασίες ελέγχου, δεδομένα και εγγύηση, ώστε ο καταναλωτής να γνωρίζει τι αγοράζει και να αισθάνεται σιγουριά σε κάθε του διαδρομή.

Στη συνέντευξη γίνεται αναφορά στην ποιότητα και την αξιοπιστία των αυτοκινήτων που διαθέτει η Spotawheel, καθώς και στη μεγάλη ποικιλία επιλογών που έχει σήμερα ο οδηγός, ανάλογα με τις ανάγκες, τον τρόπο ζωής και το budget του. Όπως επισημαίνεται, η αγορά μεταχειρισμένου αυτοκινήτου έχει αλλάξει σημαντικά, με τους καταναλωτές να αναζητούν πλέον περισσότερη διαφάνεια, καλύτερη εξυπηρέτηση και λύσεις που δεν περιορίζονται μόνο στην κλασική αγορά.

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται και στους τρόπους απόκτησης αυτοκινήτου, καθώς η επιλογή ανάμεσα σε αγορά και leasing εξαρτάται πλέον από τις ανάγκες του κάθε οδηγού. Η Spotawheel προσφέρει διαφορετικές λύσεις χρηματοδότησης, είτε μέσω αγοράς με δάνειο είτε μέσω long-term ή ευέλικτου leasing, δίνοντας τη δυνατότητα στον καταναλωτή να επιλέξει το μοντέλο που ταιριάζει καλύτερα στην καθημερινότητά του.

Στο πλαίσιο των 10 χρόνων, η εταιρεία παρουσιάζει και ειδικές προσφορές που ενισχύουν αυτή τη φιλοσοφία ευελιξίας και υποστήριξης. Για όσους επιλέγουν την αγορά, η Spotawheel προσφέρει έκπτωση χρηματοδότησης έως 2.600 ευρώ σε επιλεγμένα μεταχειρισμένα αυτοκίνητα, απαντώντας σε μια πραγματική ανάγκη της αγοράς, καθώς πολλοί καταναλωτές δεν διαθέτουν εξαρχής ολόκληρο το ποσό και στρέφονται σε λύσεις δανεισμού. Με αυτόν τον τρόπο, η διαδικασία γίνεται πιο προσιτή και συμφέρουσα, ενώ ο οδηγός δεν σκέφτεται μόνο τη δόση, αλλά και το οικονομικό όφελος.

Παράλληλα, η Spotawheel προσφέρει και εγγύηση επαναγοράς, δημιουργώντας ένα επιπλέον δίχτυ ασφαλείας για τον πελάτη. Αν στο μέλλον προκύψει κάποια οικονομική δυσκολία και ο καταναλωτής δεν μπορεί να συνεχίσει την αποπληρωμή του δανείου, η εταιρεία μπορεί να αγοράσει πίσω το όχημα που αποκτήθηκε από τη Spotawheel, ώστε να τον βοηθήσει να αποπληρώσει το δάνειο και να μειώσει την ανασφάλεια που συχνά συνοδεύει μια τέτοια απόφαση.

Αντίστοιχα, για όσους προτιμούν τη λύση του leasing, η Spotawheel προσφέρει έως 30% έκπτωση σε εκατοντάδες επιλεγμένα premium μεταχειρισμένα οχήματα. Η πρόταση αυτή απευθύνεται σε οδηγούς που θέλουν ένα πιο σύγχρονο, καλύτερα εξοπλισμένο ή πιο premium αυτοκίνητο, χωρίς όμως να ξεφεύγουν από το budget τους. Καθώς ένα μεταχειρισμένο αυτοκίνητο έχει ήδη αποσβέσει σημαντικό μέρος της αξίας του, η μηνιαία δόση μπορεί να είναι αισθητά χαμηλότερη, δίνοντας πρόσβαση σε επιλογές που διαφορετικά θα ήταν δυσκολότερο να αποκτηθούν ως καινούργιες.

Ο Χάρης Αρβανίτης αναφέρεται, τέλος, στα επόμενα βήματα της Spotawheel και στα σχέδια της εταιρείας για το μέλλον, σε μια αγορά που εξελίσσεται διαρκώς και απαιτεί ακόμη περισσότερη εμπιστοσύνη, τεχνολογία και πελατοκεντρικές λύσεις. Με αφετηρία τη δεκαετή εμπειρία της, η Spotawheel δηλώνει ότι συνεχίζει να βρίσκεται «ένα βήμα μπροστά», παραμένοντας όμως «πάντα δίπλα» στον οδηγό, από την επιλογή του αυτοκινήτου μέχρι κάθε επόμενη διαδρομή.