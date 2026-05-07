Βασίλης Λαπαναΐτης (Square Lime): Γιατί τα boutique hotels διαφέρουν

Με τη μαζικοποίηση να αποτελεί κυρίαρχο χαρακτηριστικό του ελληνικού τουρισμού, ολοένα και περισσότεροι ταξιδιώτες αναζητούν ποιοτικές και αυθεντικές εμπειρίες. Τα boutique hotels, τα μικρού μεγέθους ξενοδοχεία που διαθέτουν, συνήθως, ξεχωριστό αποτύπωμα, φιλοδοξούν να προσφέρουν στον επισκέπτη γνήσιες εμπειρίες, όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο newsit.gr ο Βασίλης Λαπαναΐτης, Ιδρυτής και CEO της εταιρείας διαχείρισης ξενοδοχειακών μονάδων Square Lime.

Η επιτυχημένη λειτουργία ενός boutique ξενοδοχείου δεν κρίνεται μόνο από το είδος των παροχών, αλλά και από τη σύνδεσή του με την τοπική κοινωνία και τη διαχείριση σύγχρονων προκλήσεων, όπως η κλιματική αλλαγή. Τα boutique hotels δεν είναι απλώς μικρά καταλύματα, αλλά χώροι με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική και ισχυρή ταυτότητα.

Η Square Lime, διαχειριζόμενη ένα ευρύ δίκτυο καταλυμάτων σε όλη την Ελλάδα, με επίκεντρο το Αιγαίο, προσφέρει μια ολιστική εμπορική διαχείριση. «Από κοινού με τους ιδιοκτήτες δημιουργούμε ένα ισχυρό επιχειρηματικό σχέδιο και το κατάλληλο marketing positioning», εξηγεί ο κ. Λαπαναΐτης.

Όπως προσθέτει, το μοντέλο των σταθερών τιμών στα ξενοδοχειακά καταλύματα έχει παρέλθει, δεδομένου ότι η τιμολόγηση είναι μια δυναμική διαδικασία που βασίζεται στην επικρατούσα ζήτηση και τον ανταγωνισμό. Στο πλαίσιο αυτό, συνιστά στους ταξιδιώτες να επιδεικνύουν ευελιξία στις ημερομηνίες κρατήσεων, καθώς η δυναμική τιμολόγηση μπορεί να κρύβει σημαντικές ευκαιρίες ακόμα και στην καρδιά του Αυγούστου.

Ο κ. Λαπαναΐτης σημειώνει ότι πράγματι υπάρχει πίεση στα περιθώρια κέρδους λόγω της αύξησης του ενεργειακού κόστους και των υψηλών προμηθειών των διαδικτυακών πλατφορμών, οι οποίες μπορεί να αγγίξουν το 40%. «Ο ξενοδόχος πρέπει να επενδύει στο δικό του brand και σε δικά του προγράμματα αφοσίωσης (loyalty) για να διασφαλίσει τη βιωσιμότητά του», τονίζει.

Περιγράφοντας τις τάσεις του τουρισμού, ο επικεφαλής της Square Lime σημειώνει ότι έχουμε μεταβεί από το «fast travel» στο «emotional travel»: ο επισκέπτης αναζητά αυθεντικές εμπειρίες. «Βασική μας αρχή είναι ο ξενοδοχειακός πατριωτισμός, δηλαδή κάθε ξενοδοχείο να συνδέεται με την τοπική κοινότητα, με τους ντόπιους παραγωγούς, τους καλλιτέχνες και τους τεχνίτες, βγάζοντας την εμπειρία έξω από τους τέσσερις τοίχους», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Ως παράδειγμα φέρνει το ξενοδοχείο Lagos Mare στη Νάξο, όπου οι τουρίστες επισκέπτονται μη τουριστικά χωριά, γνωρίζουν βοσκούς, υφάντρες και οργανοποιούς, αφήνοντας παράλληλα ένα θετικό αποτύπωμα στην τοπική οικονομία.

Πώς διαμορφώνονται οι προοπτικές για την τουριστική σεζόν; Σύμφωνα με τον κ. Λαπαναΐτη, καταγράφεται αλλαγή στη συμπεριφορά των κρατήσεων, με τους ταξιδιώτες να αναζητούν μεγαλύτερη ευελιξία. Η γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή δεν θα μπορούσε να μην έχει επίδραση στις κρατήσεις, με τον κ. Λαπαναΐτη να εκτιμά ότι θα υπάρξει επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου κατά τους φθινοπωρινούς μήνες λόγω της μετάθεσης των καλοκαιρινών κρατήσεων.