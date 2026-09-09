Κοσμάς Θεοδωρίδης: Τι πρέπει να περιμένουν ιδιοκτήτες και ενοικιαστές ακινήτων

Η εύρεση στέγης αποτελεί ένα από τα ζητήματα που απασχολούν έντονα τα νοικοκυριά, ιδίως κάθε φθινόπωρο: από τον φοιτητή που αναζητά δωμάτιο κοντά στη σχολή του μέχρι την οικογένεια που αλλάζει σπίτι πριν ανοίξουν τα σχολεία, αλλά και τον επαγγελματία ο οποίος βρίσκεται σε αναζήτηση νέας επαγγελματικής έδρας.

Το newsit.gr συζήτησε το θέμα της στέγης με τον Κοσμά Θεοδωρίδη, πρόεδρο της Πανευρωπαϊκής Ένωσης Μεσιτών PAC και γενικό γραμματέα του Συλλόγου Μεσιτών Αστικών Συμβάσεων Αθηνών-Αττικής.

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Όπως εξηγεί, η κτηματαγορά έχει σήμερα πολλά ανοιχτά μέτωπα. Το τέλος Αυγούστου και οι αρχές Σεπτεμβρίου αποτελούν την απόλυτη αιχμή της αναζήτησης φοιτητικής στέγης, μια κινητικότητα που συνεχίζεται σε χαμηλότερο βαθμό έως τον Νοέμβριο λόγω των μετεγγραφών. Παράλληλα, ολοκληρώνεται ο κύκλος των οικογενειακών μετακομίσεων που ξεκινούν το καλοκαίρι, ώστε τα παιδιά να ενταχθούν έγκαιρα στο νέο τους σχολικό περιβάλλον.

Τι πρέπει να προσέχουν οι φοιτητές και οι οικογένειές τους; Ο κ. Θεοδωρίδης συνιστά καταγραφή της κατάστασης του ακινήτου με φωτογραφίες και βίντεο πριν από την παραλαβή του, ώστε να υπάρχουν αποδεικτικά στοιχεία σε περίπτωση διαφωνίας για την εγγύηση – ένα από τα συνηθέστερα σημεία τριβής μεταξύ ιδιοκτητών και ενοικιαστών. Επισημαίνει επίσης ότι θα πρέπει να πραγματοποιείται ενδελεχής έρευνα αγοράς, ενώ συνιστάται η αναζήτηση να επεκτείνεται και σε περιοχές που βρίσκονται πιο μακριά από τα πανεπιστημιακά ιδρύματα.

Πέραν της φοιτητικής στέγης, ο Κοσμάς Θεοδωρίδης διαπιστώνει ότι η ζήτηση επικεντρώνεται κατά κύριο λόγο στα μεγάλα αστικά κέντρα και στις τουριστικές περιοχές, εκεί δηλαδή όπου συγκεντρώνονται η απασχόληση και η παραγωγή πλούτου, παράμετρος κρίσιμη και υπό το πρίσμα του δημογραφικού προβλήματος. Στην πίεση αυτή προστίθεται ένα δομικό πρόβλημα προσφοράς που σχετίζεται με την έλλειψη νεόδμητων ακινήτων. Την ίδια στιγμή, η Αθήνα έχει τοποθετηθεί πλέον δυναμικά στον επενδυτικό χάρτη Ευρωπαίων και Αμερικανών επενδυτών, συνθήκη που πριν από λίγα χρόνια δεν υφίστατο.

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Ωστόσο, τι θα σήμαινε μια ενδεχόμενη αναπροσαρμογή των επιτοκίων; Κατά τον κ. Θεοδωρίδη, δεν υφίσταται ουσιαστικός κίνδυνος για την ελληνική αγορά ακινήτων, καθώς η συντριπτική πλειονότητα των μεταβιβάσεων πραγματοποιείται με ίδια κεφάλαια και μόλις το ένα τέταρτο περίπου των συναλλαγών βασίζεται σε τραπεζικό δανεισμό. «Με την αυξημένη ρευστότητα στην αγορά και τη διψήφια ετήσια άνοδο του κυκλοφορούντος χρήματος διεθνώς, το real estate αποτελεί βασικό επενδυτικό προορισμό», σημειώνει. Προσθέτει δε ότι επίκειται η ολοκλήρωση ενός 18ετούς κύκλου –με χρονική αφετηρία την κατάρρευση της αμερικανικής επενδυτικής τράπεζας Lehman Brothers το 2008– κατά τον οποίο, σχεδόν πάντα «η τράπουλα ανακατεύεται» εκ νέου στην οικονομία.

Σε κάθε περίπτωση, το ακίνητο παραμένει μια παραδοσιακή μορφή επένδυσης, η οποία όχι μόνο απορροφά τις πληθωριστικές πιέσεις, αλλά σε βάθος χρόνου διασφαλίζει σημαντικές υπεραξίες.