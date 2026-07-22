Βασίλης Αργυράκης (STAMA): Οι βραχυχρόνιες μισθώσεις δεν ευθύνονται για το στεγαστικό

Πόσο έχουν πραγματικά επηρεάσει οι βραχυχρόνιες μισθώσεις την ελληνική αγορά ακινήτων; Κατά πόσο ευθύνονται για το στεγαστικό πρόβλημα; Στα ερωτήματα αυτά, μεταξύ άλλων, απαντά ο Βασίλης Αργυράκης, πρόεδρος -από τον περασμένο Φεβρουάριο- του Συνδέσμου Εταιρειών Βραχυχρόνιας Μίσθωσης Ακινήτων (STAMA Greece).

Όπως διευκρινίζει στη συνέντευξή του στο Newsit.gr, σύμφωνα με στοιχεία της ΑΑΔΕ και του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, οι ενεργοί Αριθμοί Μητρώου Ακινήτου (ΑΜΑ) ανέρχονται σε περίπου 117.400 και αντιστοιχούν σε 80.000 ακίνητα σε όλη την Ελλάδα. Ο κ. Αργυράκης εξηγεί ότι, από τις περίπου 300.000 συνολικές εγγραφές, οι 200.000 παραμένουν ανενεργές για πάνω από τρία χρόνια, καθώς πολλοί ιδιοκτήτες διατηρούν τον αριθμό μητρώου χωρίς να τον χρησιμοποιούν. Σημείωσε ακόμη ότι καταλύματα διατίθενται βραχυπρόθεσμα σε 322 από τους 325 δήμους της χώρας, ενώ ξενοδοχεία υπάρχουν μόλις σε 180 -στοιχείο που καταδεικνύει, κατά τον ίδιο, τη σημαντική γεωγραφική διασπορά της βραχυχρόνιας μίσθωσης.

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Ο πρόεδρος του STAMA Greece επισημαίνει ότι η βραχυχρόνια μίσθωση αντιστοιχεί μόλις στο 1,8% του συνολικού οικιστικού αποθέματος της χώρας, με βάση εκτιμήσεις του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου, του Γραφείου Προϋπολογισμού της Βουλής, του ΕΝΦΙΑ και της ΕΛΣΤΑΤ. Υπογραμμίζει πως το πρόβλημα της ακρίβειας στα ενοίκια δεν μπορεί να αποδοθεί αποκλειστικά στον κλάδο, αφού μεγάλο μέρος των κατοικιών παραμένει εκτός αγοράς λόγω γραφειοκρατικών καθυστερήσεων, μακρόσυρτων διαδικασιών εκποίησης και ελλιπούς αξιοποίησης ακινήτων από τράπεζες και διαχειριστές «κόκκινων» δανείων.

Την ίδια στιγμή, όπως τονίζει ο κ. Αργυράκης, χάρη στις βραχυχρόνιες ενοικιάσεις, περιοχές του κέντρου της Αθήνας, όπως η Ομόνοια, το Ψυρρή και τα Πατήσια, έχουν αλλάξει χαρακτήρα. «Η βραχυχρόνια μίσθωση αποτελεί παγκόσμια τάση που δεν αναμένεται να ανατραπεί, με τον μεγαλύτερο όγκο της δραστηριότητας να καταγράφεται εκτός των μεγάλων αστικών κέντρων», σημειώνει.

Συμφέρει όμως η δραστηριότητα της βραχυχρόνιας μίσθωσης; Σύμφωνα με τον κ. Αργυράκη, οι ιδιοκτήτες, μετά την αφαίρεση των εξόδων καθαριότητας, διαχείρισης, προμήθειας πλατφόρμας και συντήρησης, εισπράττουν κατά μέσο όρο το ήμισυ της τιμής που πληρώνει ο επισκέπτης προ φόρων. Όπως προσθέτει, ένας στους δύο επισκέπτες που «δοκιμάζουν» τη βραχυχρόνια μίσθωση επιζητά τελικά την άνεση του ξενοδοχείου, σημειώνοντας πως μεγάλο μέρος όσων επιλέγουν τέτοιου τύπου καταλύματα αναζητά αυθεντικές εμπειρίες ή ανήκει στην κατηγορία των ψηφιακών νομάδων.

Επισήμανε, τέλος, ότι ο μέσος όρος πληρότητας στην Αθήνα κυμαίνεται γύρω στο 61% ετησίως, ενώ στη Θεσσαλονίκη πλησιάζει το 50%, διευκρινίζοντας πως η επιτυχία ενός καταλύματος εξαρτάται πλέον περισσότερο από την κατανόηση των αλγορίθμων των πλατφορμών παρά από τις φωτογραφίες ή τις περιγραφές.