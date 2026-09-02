Νικόλας Χαραλάμπους (Hellenic Seaplanes): Το στοίχημα των πτήσεων με υδροπλάνα

Εξαιρουμένων ορισμένων δοκιμαστικών πτήσεων, ούτε το φετινό καλοκαίρι υπήρξαν πτήσεις με υδροπλάνα, παρότι πρόκειται για στόχο που επιδιώκεται να επιτευχθεί τουλάχιστον από το 2009.

Παρόλα αυτά, όπως αναφέρει στο Newsit.gr ο Νικόλας Χαραλάμπους, Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Hellenic Seaplanes -μίας από τις εταιρείες που επιδιώκουν να δραστηριοποιηθούν στη συγκεκριμένη αγορά-, πλέον η έναρξη εμπορικής λειτουργίας των υδροπλάνων είναι πιο κοντά από ποτέ.

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Όπως εξηγεί, η μέση τιμή του ναύλου θα ξεκινά από τα 75 ευρώ συναρτήσει της χωρητικότητας του αεροσκάφους, προσεγγίζοντας το κόστος ενός ακτοπλοϊκού εισιτηρίου. Είναι, όμως, βιώσιμο το επιχειρηματικό μοντέλο μίας εταιρείας εκτέλεσης πτήσεων με υδροπλάνο; Ο κ. Χαραλάμπους απαντά καταφατικά, θεωρώντας ότι η νησιωτικότητα της χώρας αποτελεί πλεονέκτημα, ενώ σημειώνει ότι τα υδροπλάνα μπορούν να αποτελέσουν κατάλληλο μέσο μεταφοράς και για τους επιβάτες κρουαζιερόπλοιων. Ταυτόχρονα, μπορούν να εξυπηρετήσουν τη μετεπιβίβαση ταξιδιωτών από ένα πολιτικό αεροδρόμιο προς και από μια τουριστική μαρίνα, καθώς και αεροδιακομιδές. «Υπάρχει δυνατότητα πραγματοποίησης δέκα έως είκοσι δρομολογίων ανά ημέρα», σημειώνει.

Στο ερώτημα εάν οι καιρικές συνθήκες λειτουργούν ανασταλτικά, ο κ. Χαραλάμπους υπενθυμίζει πως η χώρα έχει ιστορία με τα υδροπλάνα από το 1912, όταν ξύλινα αεροσκάφη εξυπηρετούσαν όχι μόνο εγχώριες αλλά και διηπειρωτικές συνδέσεις, με πτήσεις που ξεκινούσαν από την Ιταλία και έφταναν έως την Αφρική και την Ασία μέσω Ελλάδας. Αναφέρει ως παράδειγμα την Τήνο, όπου το λιμάνι δέχεται συχνά έντονους ανέμους, αλλά η εταιρεία έχει αδειοδοτήσει εναλλακτικό σημείο προσέγγισης στον Πάνορμο, στη βόρεια πλευρά του νησιού, ώστε να καλύπτεται η μετακίνηση ανεξαρτήτως της κατεύθυνσης του ανέμου.

Τι απομένει, τελικά, για να ξεκινήσουν οι πτήσεις; «Είμαστε έτοιμοι», δηλώνει ο κ. Χαραλάμπους, με τη Hellenic Seaplanes να διαθέτει δίκτυο που ξεπερνά τους σαράντα προορισμούς σε υδατοδρόμια και υδάτινα πεδία σε όλη τη χώρα.

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Ωστόσο, εκκρεμεί η τελική αδειοδότηση (σ.σ. AOC) από την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, μια διαδικασία που, όπως εξηγεί, απαιτεί χρόνο λόγω και της ανάγκης τήρησης αυστηρών προδιαγραφών ασφαλείας.

Η Hellenic Seaplanes ιδρύθηκε τον Μάιο του 2013, ύστερα από την ψήφιση του νόμου 4146/2013 για τη λειτουργία υδατοδρομίων και υδροπλάνων στην Ελλάδα. Τον περασμένο Ιούλιο, υδροπλάνο της εταιρείας μετέφερε τον Υπουργό Υγείας και βουλευτές σε Σκόπελο, Σκύρο και Πάτμο, σε μια δοκιμαστική πτήση – απόδειξη της επιχειρησιακής ετοιμότητας της Hellenic Seaplanes. Μένει να φανεί πότε οι πτήσεις θα γίνουν πραγματικότητα.