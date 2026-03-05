Σταύρος Ασθενίδης (ΚτΠ): Πώς τα ψηφιακά έργα αλλάζουν το Δημόσιο

Άλματα έχει πραγματοποιήσει η ψηφιοποίηση του ελληνικού Δημοσίου αλλά και των ιδιωτικών επιχειρήσεων τα τελευταία χρόνια, με χρονική αφετηρία το 2019.

Οι πόροι του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, που δημιουργήθηκε με στόχο την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας Covid-19, επιτάχυναν τον ψηφιακό εκσυγχρονισμό της ελληνικής οικονομίας. Στην πορεία αυτή κομβικό ρόλο διαδραματίζει η Κοινωνία της Πληροφορίας (ΚτΠ), ο βραχίονας υποστήριξης και υλοποίησης των ψηφιακών έργων του κράτους.

Όπως αναφέρει σε συνέντευξή του στο newsit.gr ο CEO της ΚτΠ, Σταύρος Ασθενίδης, μέσω του Gov.gr είναι διαθέσιμες περισσότερες από 2.500 ψηφιακές υπηρεσίες που περιλαμβάνουν την πλειονότητα των συναλλαγών του πολίτη με το Δημόσιο.

Ένα από τα έργα που συμβάλλουν περαιτέρω στην ψηφιοποίηση του Δημοσίου είναι η ενιαία ψηφιακή υποδομή εξυπηρέτησης πολιτών και επιχειρήσεων, γνωστή και ως CRM του ελληνικού Δημοσίου. Πρόκειται για «έργο-ομπρέλα του Δημοσίου, το οποίο θα λειτουργεί ως το κεντρικό σημείο αναφοράς (focal point) για τη διαλειτουργικότητα μεταξύ κράτους, πολιτών και επιχειρήσεων», εξηγεί ο κ. Ασθενίδης.

Όπως προσθέτει, η ΚτΠ υλοποιεί αυτή τη στιγμή περί τις 200 συμβάσεις, οι οποίες χρηματοδοτούνται από το Ταμείο Ανάκαμψης και καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα, όπως το Government ERP που θα διαθέτει το Γενικό Λογιστήριο του Κράτους για την παρακολούθηση του προϋπολογισμού της χώρας, ο ψηφιακός εκσυγχρονισμός του συστήματος απονομής δικαιοσύνης (e-justice), το Πανελλαδικό Δίκτυο Τηλεϊατρικής και η Παγκόσμια Πλατφόρμα Ψηφιακού Κέντρου Ενημέρωσης (Global Media Center) που θα βρίσκεται στη διάθεση του υπουργείου Εξωτερικών. Παράλληλα, προχωρά και η ψηφιοποίηση των Γενικών Αρχείων του Κράτους.

Ωστόσο, το εγχείρημα της ψηφιοποίησης του Δημοσίου δεν θα μπορούσε να μη βρίσκεται αντιμέτωπο με προκλήσεις. Σε αυτές ανήκει η δυσκολία εύρεσης και διακράτησης εργαζομένων. Όπως σημειώνει ο κ. Ασθενίδης, παρά την επιστροφή κάποιων επιστημόνων, ο ανταγωνισμός με τον ιδιωτικό τομέα είναι ισχυρότατος. Ταυτόχρονα, η μονιμότητα στο Δημόσιο δεν αποτελεί πλέον δέλεαρ για τη νέα γενιά των ειδικών στην τεχνολογία, γεγονός που καθιστά επιτακτική την επαναξιολόγηση των κινήτρων προσέλκυσης ταλέντων, ειδικά στον κρίσιμο τομέα της κυβερνοασφάλειας.

Βέβαια, την επόμενη μέρα θα κρίνει η προσαρμογή στα νέα δεδομένα που δημιουργεί η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης στα τέλη του ερχόμενου Αυγούστου. «Τα περισσότερα από τα έργα, τα οποία αυτή τη στιγμή υλοποιούνται με πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης, θεωρώ ότι θα υλοποιηθούν και θα παραληφθούν μέσα στο προβλεπόμενο χρονοδιάγραμμα του RRF», σημειώνει ο κ. Ασθενίδης.

Ο ψηφιακός, όμως, μετασχηματισμός δεν τελειώνει λόγω της ολοκλήρωσης του Ταμείου Ανάκαμψης. Δεν είναι μόνο η συντήρηση των συστημάτων που αυτή τη στιγμή υλοποιούνται και τίθενται σε παραγωγική λειτουργία, όπως τονίζει, αλλά και η προσαρμογή τους στα νέα τεχνολογικά δεδομένα. Με την τεχνητή νοημοσύνη να ανατρέπει τα δεδομένα που ίσχυαν κατά τον αρχικό σχεδιασμό του 2019, η επόμενη ημέρα απαιτεί στρατηγική αξιοποίηση του ΕΣΠΑ και του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.