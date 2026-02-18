Ηλίας Παπαγεωργιάδης: Πότε τα παλαιά ακίνητα γίνονται περιζήτητα

Η πάλη ανάμεσα στις προσδοκίες των πωλητών και την πραγματικότητα της αγοράς είναι διαχρονική στο real estate. Ωστόσο, φέτος το «τερέν» γίνεται πιο δύσκολο από ποτέ, διότι φθίνει ο αριθμός των υποψήφιων αγοραστών που θα ήταν διατεθειμένοι να αποκτήσουν ένα υπερτιμημένο ακίνητο. Μετά από συνεχή έτη ανόδου των τιμών, ένα από τα βασικά ερωτήματα που τίθενται δεν είναι πλέον «αν» θα συνεχιστεί η άνοδος, αλλά «πού» και «πώς».

Όπως αναφέρει στο newsit.gr ο επενδυτής και αναλυτής της αγοράς ακινήτων, Ηλίας Παπαγεωργιάδης, η αγορά κινείται σε διακριτές ταχύτητες. Και περιλαμβάνει τα νεόδμητα, ιδίως όσα βρίσκονται σε καλή τοποθεσία και δεν έχουν μεγάλη επιφάνεια, όπως και τα μικρού μεγέθους ακίνητα, τα οποία συγκεντρώνουν τη μεγαλύτερη ζήτηση.

Ως εκ τούτου, για τη συγκεκριμένη κατηγορία ιδιοκτησιών, οι τιμές αναμένεται να διατηρηθούν στα τρέχοντα επίπεδα ή να παρουσιάσουν ήπιες ανοδικές τάσεις.

Ωστόσο, το τοπίο διαφοροποιείται για τα ακίνητα παλαιότητας. Κατά τον κ. Παπαγεωργιάδη, για να διατηρηθεί το αγοραστικό ενδιαφέρον, θα πρέπει η «ψαλίδα» μεταξύ παλαιού και νεόδμητου να είναι της τάξεως του 25% – 30%.

Όπως προσθέτει ο ίδιος, επικαλούμενος και τα ευρήματα του 5ου Βαρομέτρου Αγοράς Ακινήτων, σε περιπτώσεις τιμολόγησης παλαιών ακινήτων σε τιμές αντίστοιχες αυτών των νεόδμητων -που δεν δικαιολογούνται από τα ποιοτικά χαρακτηριστικά τους- «η αγορά θα τιμωρήσει τους πωλητές, οδηγώντας σε αναγκαστικές διορθώσεις».

Όπως ακόμη σημειώνει ο κ. Παπαγεωργιάδης, καταγράφεται μια αξιοσημείωτη δυσαρμονία μεταξύ αγοραστών και πωλητών. Ενώ ο αριθμός των πωλητών είναι διπλάσιος από αυτόν των πραγματικών αγοραστών, η πλειονότητα των ιδιοκτητών δεν σπεύδει να πουλήσει, διατηρώντας τις ζητούμενες τιμές σε υψηλά επίπεδα.

Ταυτόχρονα, ασκεί κριτική στις κρατικές παρεμβάσεις, σημειώνοντας πως προγράμματα όπως το «Το Σπίτι μου» δημιούργησαν μια τεχνητή άνοδο στις τιμές ακινήτων, επιτείνοντας το στεγαστικό πρόβλημα. Αντίθετα, χαρακτηρίζει ως θετικές τις αλλαγές στη Golden Visa και τα προγράμματα ενεργειακής αναβάθμισης, υπό την προϋπόθεση ότι θα υπάρξει ρεαλιστικό χρονοδιάγραμμα.

Η στεγαστική κρίση

Αναφερόμενος στη στεγαστική κρίση, ο κ. Παπαγεωργιάδης επισημαίνει ότι το πρόβλημα δεν λύνεται με «ασπιρίνες» ή τιμωρητικά μέτρα κατά των ιδιοκτητών. Τονίζει ότι απαιτείται να ανοίξουν τα κλειστά ακίνητα, μέσω και της απλοποίησης των διαδικασιών πολεοδομικής ωρίμανσης.

Προς την κατεύθυνση αυτή, προτείνει τη θεσμοθέτηση πιστοποιητικού φερεγγυότητας για τους ενοικιαστές, το οποίο θα λειτουργήσει ως κίνητρο για τους ιδιοκτήτες να μειώσουν τα ενοίκια. Τέλος, για την επερχόμενη υιοθέτηση της ευρωπαϊκής οδηγίας ενεργειακής αναβάθμισης, σημειώνει πως εάν οι προβλεπόμενες προθεσμίες συμμόρφωσης παραμείνουν ασφυκτικές, υπάρχει κίνδυνος να τεθούν χιλιάδες ακίνητα εκτός αγοράς, «εγκλωβίζοντας τους πολίτες σε ένα διαρκές στεγαστικό αδιέξοδο».