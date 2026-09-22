Βρετανία: Η Ineos «παγώνει» τρία εργοστάσια λόγω ακριβού φυσικού αερίου

Στην αναστολή της παραγωγής στα τρία εργοστάσιά της στο Χαλ της Βρετανίας προχωρά ο βιομηχανικός κολοσσός Ineos του δισεκατομμυριούχου Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, επικαλούμενος το υψηλό κόστος του φυσικού αερίου στη Βρετανία.

Η εταιρεία αναφέρει ότι οι τιμές του φυσικού αερίου στη Βρετανία είναι 12 φορές υψηλότερες από τις αντίστοιχες στις ΗΠΑ και οκτώ φορές ακριβότερες από τις τιμές που αντιμετωπίζουν οι Κινέζοι ανταγωνιστές της, οι οποίοι χρησιμοποιούν διαδικασίες με βάση τον άνθρακα.

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«Αναγκαζόμαστε να θέσουμε σε αδράνεια ορισμένα από τα πιο αποδοτικά εργοστάσια στην Ευρώπη, αλλά με τις τιμές του φυσικού αερίου πλέον 12 φορές υψηλότερες από τις ΗΠΑ και οκτώ φορές από την Κίνα, απλώς δεν μπορούμε να ανταγωνιστούμε», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ, σύμφωνα με ρεπορτάζ του BBC.

Η Ineos Acetyls, που ανήκει στον όμιλο Ineos, είναι ο μοναδικός παραγωγός στην Ευρώπη συγκεκριμένων βασικών χημικών προϊόντων, τα οποία χρησιμοποιούνται σε ένα ευρύ φάσμα προϊόντων, από τρόφιμα και φάρμακα μέχρι εκρηκτικά και, σύμφωνα με το δημοσίευμα, το φυσικό αέριο αποτελεί βασικό συστατικό της παραγωγικής διαδικασίας.

Η Ineos ανακοίνωσε ότι η απόφαση θα επηρεάσει έως και 1.000 εργαζομένους, εκ των οποίων 245 εργάζονται άμεσα στις εγκαταστάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με το BBC, οι εργαζόμενοι στα εργοστάσια θα παραμείνουν στις θέσεις τους, καθώς η Ineos προσπαθεί να αγοράσει απευθείας υγροποιημένο φυσικό αέριο (LNG) από τις ΗΠΑ σε χαμηλότερες τιμές. Η διαδικασία αυτή μπορεί να διαρκέσει έως και έναν χρόνο, ενώ η εταιρεία εξετάζει παράλληλα το ενδεχόμενο υποχώρησης των τιμών του φυσικού αερίου.

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Η Ineos ζητά από τις κυβερνήσεις της Βρετανίας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όπου εξάγεται το μεγαλύτερο μέρος των προϊόντων της, να επιβάλουν δασμούς προστασίας απέναντι στα κινεζικά προϊόντα.

Δύο από τα εργοστάσια έχουν ήδη σταματήσει να λειτουργούν, ενώ η παραγωγή και στην τρίτη μονάδα αναμένεται να διακοπεί τις επόμενες ημέρες.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται σε μια περίοδο νέας ανόδου των τιμών ενέργειας, αφού η διαταραχή στις προμήθειες πετρελαίου και φυσικού αερίου μέσω των Στενών του Ορμούζ, μετά τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ με το Ιράν, έχει οδηγήσει σε άνοδο των τιμών διεθνώς.

Η χονδρική τιμή του φυσικού αερίου, που χρησιμοποιείται για τη θέρμανση των κατοικιών και την παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας, έχει σχεδόν διπλασιαστεί στη Βρετανία και την Ευρώπη από τον Ιούλιο και ο Ράτκλιφ χαρακτήρισε την ενεργειακή πολιτική της σημερινής βρετανικής κυβέρνησης «οικονομικό βανδαλισμό σε βιομηχανική κλίμακα».

Σημειώνεται ότι είναι η δεύτερη φορά μέσα σε λιγότερο από μία εβδομάδα που ο επικεφαλής της Ineos ασκεί έντονη κριτική στην κυβερνητική πολιτική. Την περασμένη εβδομάδα, μιλώντας στο BBC News, δήλωσε ότι έχει χάσει την εμπιστοσύνη του στη Βρετανία, την οποία περιέγραψε ως χώρα «σε παρακμή», αποδίδοντας την κατάσταση στους υψηλούς φόρους και την υψηλή μετανάστευση.

Ο Σερ Τζιμ Ράτκλιφ η περιουσία του οποίου εκτιμάται σε περίπου 15 δισ. λίρες, έχει προκαλέσει και στο παρελθόν αντιδράσεις με τις δηλώσεις του για τη μετανάστευση, ήταν υποστηρικτής του Brexit, ενώ από το 2020 είναι φορολογικός κάτοικος του Μονακό.

Το βρετανικό υπουργείο Επιχειρήσεων, Καινοτομίας, Επιστήμης και Εμπορίου χαρακτήρισε την κατάσταση «ανησυχητική περίοδο για τους εργαζομένους στο Saltend και τις οικογένειές τους», ενώ εκπρόσωπος του υπουργείου δήλωσε ότι η κυβέρνηση έχει λάβει «τολμηρά μέτρα» για τη στήριξη της βιομηχανίας χημικών, μεταξύ άλλων με χρηματοδότηση 350 εκατ. λιρών για στρατηγικής σημασίας παραγωγούς χημικών, η οποία θα διατεθεί στη βάση συγχρηματοδότησης.