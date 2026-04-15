Wall Street: Η αισιοδοξία για συνέχιση των διαπραγματεύσεων ΗΠΑ και Ιράν «εκτόξευσε» τους δείκτες σε ιστορικά υψηλά

Παρά τις μεικτές τάσεις που επικράτησαν χθες (15.04.2026) στη Wall Street, οι δείκτες S&P 500 και Nasdaq σκαρφάλωσαν σε ιστορικά υψηλά. Οι επενδυτές εκφράζουν αισιοδοξία ότι οι συνομιλίες μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν θα συνεχιστούν.

Ο δείκτης Nasdaq, στον οποίο δεσπόζουν τίτλοι εταιρειών του τομέα της τεχνολογίας, έκλεισε με άνοδο 376,93 μονάδων (+1,60%), στις 24.016,01 μονάδες, ένδειξη ότι οι επενδυτές της Wall Street «βλέπουν» επανεκκίνηση των ειρηνευτικών διαπραγματεύσεων ΗΠΑ – Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο ευρύτερος δείκτης S&P 500, ενδεικτικός της γενικής τάσης, έκλεισε με άνοδο 55,57 μονάδων (+0,80%), στις 7.022,95 μονάδες.

Στον αντίποδα, ο δείκτης Dow Jones της βιομηχανίας έκλεισε με πτώση 72,27 μονάδων (–0,15%), στις 48.463,72 μονάδες.