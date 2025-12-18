26 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους για τις απώλειες από ευλογιά

Στην 5η κατανομή αποζημιώσεων για κτηνοτρόφους προχώρησε σήμερα 918.12.2025) το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, των οποίων τα ζώα θανατώθηκαν, στο πλαίσιο της στήριξη της ελληνικής κτηνοτροφίας, η οποία αντιμετωπίζει τις συνέπειες της ευλογιάς των αιγοπροβάτων.

Συγκεκριμένα, με την 5η κατανομή καταβλήθηκαν στις πληγείσες από την ευλογιά περιφέρειες 26.026.943,28 εκατ. ευρώ ώστε να προχωρήσουν άμεσα σε πληρωμές προς τους κτηνοτρόφους.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Η νέα κατανομή αποζημιώσεων ενισχύει εκ νέου τη Θεσσαλία, η οποία λαμβάνει το 33% (10.913.930,12 εκατ. ευρώ), και κυρίως τη Λάρισα (8.677.020,10 εκατ. ευρώ).

Στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη καταβλήθηκε το 22% του συνολικού ποσού (6.215.158,26 εκατ. ευρώ), με τα μεγαλύτερα ποσά να αφορούν στις Περιφερειακές Ενότητες Ξάνθης (3.499.979,10 €) και Ροδόπης (2.477.899,78 εκατ. ευρώ).

Σημαντικές χρηματοδοτήσεις κατευθύνονται επίσης στην Κεντρική Μακεδονία (ποσοστό 19% και ποσό 5.412.862 εκατ. ευρώ), και κυρίως τις Σέρρες (2.899.254 εκατ. ευρώ) και την Πιερία (1.847.058 εκατ. ευρώ), καθώς και στη Δυτική Ελλάδα (ποσοστό 9% και ποσό 2.662.920 εκατ. ευρώ).

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Υπενθυμίζεται ότι η αποζημίωση που δίνεται στους κτηνοτρόφους ανά θανατωμένο ζώο φθάνει έως και τα 250 ευρώ και αποτελεί την υψηλότερη στην ΕΕ.

Τα παραπάνω ποσά καταβλήθηκαν από το ΥΠΑΑΤ στις Περιφέρειες, σύμφωνα με τα στοιχεία που υπέβαλαν σχετικά με τις αποζημιώσεις των κτηνοτρόφων. Οι Περιφέρειες θα προχωρήσουν στην πληρωμή των αποζημιώσεων στο αμέσως επόμενο διάστημα.