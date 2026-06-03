72 δόσεις: Ποιοι οφειλέτες μπαίνουν στη νέα ρύθμιση για παλιά χρέη – Αναλυτικά παραδείγματα

Νέα ρύθμιση έως 72 δόσεις για οφειλέτες με παλιά χρέη φέρνει το νομοσχέδιο του υπουργείου Οικονομικών, ανοίγοντας παράθυρο τακτοποίησης για οφειλές που κατέστησαν ληξιπρόθεσμες έως το τέλος του 2023.

Οι 72 δόσεις αφορούν οφειλέτες οι οποίοι είχαν αφήσει εκτός ρύθμισης χρέη προηγούμενων ετών, με το νομοσχέδιο να εντάσσει τη νέα παρέμβαση στο ευρύτερο πακέτο για το ιδιωτικό χρέος.

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Το βασικό σημείο της διάταξης είναι ότι δίνεται δυνατότητα ρύθμισης έως και σε 72 δόσεις για βεβαιωμένες οφειλές στη φορολογική διοίκηση, οι οποίες έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31.12.2023. Οι λεπτομέρειες για την εφαρμογή της ρύθμισης θα εξειδικευτούν στην πράξη με τις αποφάσεις και τις οδηγίες που θα ακολουθήσουν, ωστόσο το νομοσχέδιο προβλέπει ελάχιστη μηνιαία δόση 30 ευρώ και σταθερό ετήσιο επιτόκιο, ενώ πληροφορίες από το ΥΠΟΙΚ «δείχνουν» προς επιτόκιο 5,84%.

Σύμφωνα με τη διάταξη, η αίτηση για την υπαγωγή στη ρύθμιση των φορολογικών οφειλών θα υποβάλλεται ηλεκτρονικά έως τις 31.12.2026. Προϋπόθεση είναι οι οφειλές να μην τελούν σε ρύθμιση κατά την 21.4.2026 ούτε έως την ημερομηνία υποβολής της αίτησης, ενώ ο οφειλέτης θα πρέπει να έχει υποβάλει τις φορολογικές δηλώσεις των τελευταίων 5 ετών, για τις οποίες η προθεσμία υποβολής έχει λήξει έως τις 31.12.2025, και να μην έχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Με απλά λόγια, ένας φορολογούμενος με παλιά οφειλή 3.600 ευρώ, εφόσον μπορέσει να την εντάξει στο μέγιστο σχήμα των 72 δόσεων, θα είχε ενδεικτική μηνιαία επιβάρυνση 50 ευρώ, χωρίς να υπολογίζονται τυχόν τόκοι, προσαυξήσεις ή άλλες επιβαρύνσεις.

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Αντίστοιχα, για οφειλή 7.200 ευρώ, η κατανομή σε 72 δόσεις οδηγεί σε ενδεικτική μηνιαία καταβολή 100 ευρώ. Για οφειλή 12.000 ευρώ, η μηνιαία δόση διαμορφώνεται περίπου στα 166,7 ευρώ, με την ίδια πάντα παραδοχή ότι ο υπολογισμός γίνεται μόνο επί του αρχικού ποσού και όχι επί πρόσθετων επιβαρύνσεων.

Η υπαγωγή στη ρύθμιση ολοκληρώνεται με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία για τις φορολογικές οφειλές πρέπει να πληρωθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την αίτηση. Οι επόμενες δόσεις καταβάλλονται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα των επόμενων μηνών, ενώ στη ρύθμιση εντάσσεται υποχρεωτικά το σύνολο των οφειλών που πληρούν τις προϋποθέσεις και δεν βρίσκονται σε αναστολή πληρωμής.

Από την υπαγωγή στη ρύθμιση και όσο ο οφειλέτης είναι συνεπής, προβλέπεται χορήγηση αποδεικτικού ενημερότητας, αναστολή ποινικής δίωξης για χρέη προς το Δημόσιο και αναστολή λήψης ή συνέχισης αναγκαστικών μέτρων. Η ρύθμιση χάνεται εάν δεν καταβληθούν δύο συνεχόμενες μηνιαίες δόσεις ή εάν καθυστερήσουν οι δύο τελευταίες δόσεις για διάστημα άνω των δύο μηνών.

Μειώνεται το όριο για τον εξωδικαστικό

Η ρύθμιση αποκτά μεγαλύτερη σημασία σε συνδυασμό με τη δεύτερη αλλαγή που προβλέπει το νομοσχέδιο, δηλαδή τη μείωση του ελάχιστου ορίου οφειλών για είσοδο στον εξωδικαστικό μηχανισμό. Το όριο υποχωρεί στις 5.000 ευρώ από 10.000 ευρώ σήμερα, κάτι που σημαίνει ότι μπορούν να μπουν στη διαδικασία και μικρότερες οφειλές.

Για παράδειγμα, οφειλέτης με χρέη 6.000 ή 7.000 ευρώ, ο οποίος σήμερα δεν θα έπιανε το κατώφλι των 10.000 ευρώ, μπορεί να αποκτήσει πρόσβαση στον εξωδικαστικό μετά τη μείωση του ορίου στις 5.000 ευρώ. Αυτό αφορά μικρότερες υποθέσεις, οι οποίες μέχρι τώρα έμεναν εκτός του μηχανισμού λόγω ύψους οφειλής.

Στην πράξη, η μείωση του ορίου σημαίνει ότι η διαδικασία ανοίγει για οφειλές άνω των 5.000 ευρώ, καθώς εκτός πεδίου μένουν πλέον όσοι έχουν συνολικές οφειλές που δεν υπερβαίνουν αυτό το ποσό.

Στο ίδιο πακέτο εντάσσεται και η δυνατότητα άρσης κατάσχεσης τραπεζικού λογαριασμού. Σύμφωνα με το νομοσχέδιο, η άρση μπορεί να γίνει εφόσον ο οφειλέτης εξοφλήσει το 25% της οφειλής για την οποία έχει επιβληθεί η κατάσχεση, μαζί με τις προσαυξήσεις και τους τόκους, και τακτοποιήσει με νόμιμο τρόπο το υπόλοιπο, καθώς και κάθε άλλη ληξιπρόθεσμη οφειλή που έχει βεβαιωθεί στη φορολογική διοίκηση έως την υποβολή της αίτησης.

Αντίστοιχο πλαίσιο προβλέπεται και για ασφαλιστικές οφειλές προς τον e-ΕΦΚΑ και τους λοιπούς φορείς κοινωνικής ασφάλισης, εφόσον αφορούν χρονικά διαστήματα έως και τις 31.12.2023. Και σε αυτή την περίπτωση η ρύθμιση μπορεί να φτάσει έως τις 72 μηνιαίες δόσεις, με ελάχιστο ποσό μηνιαίας καταβολής τα 30 ευρώ και αίτηση έως τις 31.12.2026.

Για τις ασφαλιστικές οφειλές, η πρώτη δόση καταβάλλεται έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μήνα υποβολής της αίτησης και οι επόμενες έως την τελευταία εργάσιμη ημέρα κάθε επόμενου μήνα. Όσο η ρύθμιση τηρείται, προβλέπεται χορήγηση αποδεικτικού ασφαλιστικής ενημερότητας, αναστολή ποινικής δίωξης και αναστολή της συνέχισης αναγκαστικής εκτέλεσης σε κινητά ή ακίνητα.

Το νομοσχέδιο προβλέπει επίσης, για πρώτη φορά, δυνατότητα αποπληρωμής και διάσωσης της κύριας κατοικίας μέσω ρευστοποίησης άλλων ακινήτων στο πλαίσιο του εξωδικαστικού μηχανισμού. Η ρύθμιση αυτή συνδέει την τακτοποίηση χρεών με την προστασία της κύριας κατοικίας, υπό την προϋπόθεση αξιοποίησης λοιπής ακίνητης