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e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου

Συνολικά θα καταβληθούν 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους
Full set of banknotes of euro isolated on white
Φωτογραφίες iStock
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Τον χάρτη των πληρωμών από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (18.7.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ συνολικά θα καταβληθούν 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

 Παρακάτω αναλυτικά οι καταβολές

  Από τον e-ΕΦΚΑ:

  • στις 21 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)
  • από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

   Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:

  • 17.000.000 ευρώ σε 28.000 δικαιούχους για επιδόματα ανεργίας και λοιπά επιδόματα,
  • 1.000.000 ευρώ σε 1.500 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας,
  • 19.000.000 ευρώ σε 17.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης και
  • 1.800.000ευρώ σε 3.100 δικαιούχους προγραμμάτων κοινωφελούς χαρακτήρα.
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