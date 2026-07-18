e-ΕΦΚΑ – ΔΥΠΑ: Ο «χάρτης» των πληρωμών από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου

Τον χάρτη των πληρωμών από τις 20 έως τις 24 Ιουλίου από τον e-ΕΦΚΑ και τη Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), ανακοίνωσε σήμερα (18.7.2026) το υπουργείο Εργασίας.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ συνολικά θα καταβληθούν 68.624.793,37 ευρώ σε 80.169 δικαιούχους, στο πλαίσιο των προγραμματισμένων καταβολών του e-ΕΦΚΑ και της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ).

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Παρακάτω αναλυτικά οι καταβολές

Από τον e-ΕΦΚΑ:

στις 21 Ιουλίου, θα καταβληθούν 14.824.793,37 ευρώ σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας)

σε 29.869 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας) από τις 20 Ιουλίου έως τις 24 Ιουλίου, θα καταβληθούν 15.000.000 ευρώ σε 700 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων εφάπαξ.

Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν: