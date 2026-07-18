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Ρύθμιση 72 δόσεων: Άνοιξαν οι αιτήσεις – Ποιες οφειλές υπάγονται, αναλυτικές οδηγίες

Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ με την καταβολή της πρώτης δόσης
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Φωτογραφία iStock
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Δυνατότητα τακτοποίησης παλαιότερων οφειλών αποκτούν από σήμερα (18.7.2026) οι φορολογούμενοι, σύμφωνα με την ΑΑΔΕ.

Με απόφαση του διοικητή της ΑΑΔΕ Γιώργου Πιτσιλή (Α.1141/2026), σε εφαρμογή των μέτρων του υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Κυριάκου Πιερρακάκη, για το ιδιωτικό χρέος, καθορίζεται η διαδικασία για το πώς οι οφειλέτες μπορούν να ρυθμίσουν και να καταβάλλουν τμηματικά, σε έως και 72 μηνιαίες δόσεις, παλιές ληξιπρόθεσμες οφειλές.

Προϋπόθεση είναι, όταν υποβληθεί η αίτηση υπαγωγής, οι οφειλές αυτές να μην είναι σε άλλο καθεστώς ρύθμισης.

Τα 6 βασικά σημεία των 72 δόσεων

  • Ελάχιστο ποσό μηνιαίας δόσης: 30 ευρώ
  • Οι βεβαιωμένες οφειλές να έχουν καταστεί ληξιπρόθεσμες έως και τις 31/12/2023
  • Αν είχαν υπαχθεί σε ρύθμιση, αυτή να έχει απολεσθεί έως 20/4/2026
  • Να έχουν υποβληθεί όλες οι δηλώσεις φορολογίας εισοδήματος της τελευταίας πενταετίας (έως και το φορολογικό έτος 2024)
  • Να μην υπάρχουν άλλες αρρύθμιστες ληξιπρόθεσμες οφειλές μετά τη συμπλήρωση ενός μήνα από την υπαγωγή στη ρύθμιση
  • Να μην υπάρχει αμετάκλητη καταδίκη για φοροδιαφυγή ή λαθρεμπορία.

Πώς υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ψηφιακά, έως και τις 31 Δεκεμβρίου 2026, στην ψηφιακή πύλη myAADE (myaade.gov.gr) ακολουθώντας τη διαδρομή: Ο Λογαριασμός μου > Ρυθμίσεις Οφειλών > Αίτηση Ρύθμισης Οφειλών ν.5313/2026.

Η ρύθμιση τίθεται σε ισχύ με την καταβολή της πρώτης δόσης, η οποία πρέπει να πραγματοποιηθεί μέσα σε τρεις εργάσιμες ημέρες από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης.

Για περισσότερες πληροφορίες, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται:

  • στην Εξυπηρέτηση Φορολογουμένων της ΑΑΔΕ, my1521,
  • τηλεφωνικά, στο 1521, χωρίς χρέωση, Δευτέρα έως Παρασκευή, 07:00- 20:00
  • ψηφιακά, μέσω της πλατφόρμας my1521 (24/7), επιλέγοντας: Θέματα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων > Ρυθμίσεις – Οφειλές / Αιτήσεις Ρύθμισης > Αίτηση Ρύθμισης > Ρυθμίσεις οφειλών και πληρωμή.
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