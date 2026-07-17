Όλη η συμφωνία της κυβέρνησης με σούπερ μάρκετ και βιομηχανία για μείωση τιμών 5% έως 20% από 31 Αυγούστου

Τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της «συμφωνίας» της κυβέρνησης με σούπερ μάρκετ και βιομηχανία για μείωση των τιμών στο ράφι έως 20%, από 31 Αυγούστου μέχρι το τέλος του έτους, περιλαμβάνει επιστολή που προώθησε στους φορείς της αγοράς η Διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή (AAEA&ΠK), Δέσποινα Τσαγγάρη, σε συνέχεια όσων συμφωνήθηκαν στο Μαξίμου.

Στο τέλος Ιουνίου, παρουσία του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, οι εμπλεκόμενες πλευρές κατέληξαν σε συμφωνία για μείωση τιμών, στο πλαίσιο μιας «εθνικής πρωτοβουλίας» ενώ ακολούθησαν λίγες μέρες μετά συναντήσεις εκπροσώπων των φορέων της αγοράς με τον υπουργό Ανάπτυξης Τάκη Θεοδωρικάκο.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Με επιστολή της η AAEA&ΠKΗ (στις 13.7.2026) ενημέρωσε στη συνέχεια του επικεφαλής των συνδέσμων (ΣΕΒ, ΣΕΒΤ, ΕΣΕ) που συμμετείχαν στις συναντήσεις για τις λεπτομέρειες, τον τρόπο εφαρμογής, τους όρους και το χρονοδιάγραμμα της συμφωνίας.

Η Αρχή ξεκαθαρίζει ότι:

Η Εθνική Πρωτοβουλία θα έχει έναρξη εφαρμογής στις 31.08.2026 και συνολική διάρκεια έως 4 μήνες

Κάθε συμμετέχων κωδικός θα πρέπει να παραμένει στην πρωτοβουλία για ελάχιστη χρονική διάρκεια 2 μηνών

Εντός της τετράμηνης περιόδου, κάθε επιχείρηση μπορεί να προτείνει νέους κωδικούς

Επίσης στο διάστημα αυτό κάθε επιχείρηση μπορεί να αντικαθιστά υφιστάμενους κωδικούς, υπό την προϋπόθεση ότι τηρούνται οι ίδιες προϋποθέσεις συμμετοχής και προηγείται σχετική ενημέρωση της ΑΑΕΑGΠΚ

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ επισημαίνει ότι η πρωτοβουλία δεν αποσκοπεί και δεν μπορεί να οδηγήσει σε κοινή συμφωνία τιμών, κοινή εμπορική πολιτική ή οποιαδήποτε μορφή συντονισμού μεταξύ ανταγωνιστών.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Ελάχιστες προϋποθέσεις

Η Εθνική Πρωτοβουλία στηρίζεται στην οικειοθελή, διακριτή και αυτοτελή συμβολή τόσο των προμηθευτών όσο και των αλυσίδων σούπερ μάρκετ. Οι προμηθευτές υποβάλλουν τη μείωση που προτείνουν να εφαρμόσουν στην τιμή τιμοκαταλόγου τους, ενώ οι αλυσίδες σούπερ μάρκετ μπορούν να συμβάλουν πρόσθετα και αυτοτελώς στη διαμόρφωση της τελικής μειωμένης τιμής. Το τελικό αποτέλεσμα για τον καταναλωτή αξιολογείται στην τιμή ραφιού. Για να μπορεί μία δεσμευτική πρόταση μείωσης τιμής να θεωρηθεί ουσιαστική, μετρήσιμη και αξιόπιστη, πρέπει να πληροί κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Οι προτεινόμενες μειώσεις πρέπει να οδηγούν σε πραγματική μείωση της τιμής ραφιού και όχι να περιορίζονται σε προσωρινές προσφορές, φυλλάδια, εκπτωτικά κουπόνια, προωθητικές ενέργειες ή εμπορικές εκπτώσεις μικρής διάρκειας Η τιμή αναφοράς να ορίζεται με αντικειμενικό και ελέγξιμο τρόπο, ώστε να αποφεύγεται οποιαδήποτε τεχνητή αύξηση πριν από την προτεινόμενη μείωση. Ως τιμή αναφοράς προτείνεται να λαμβάνεται η τιμή ραφιού χωρίς προσφορές στις 27.08.2026 για όλα τα προϊόντα Οποιαδήποτε προωθητική ενέργεια εφαρμοστεί κατά τη διάρκεια της περιόδου των δεσμευτικών προτάσεων, θα πρέπει να λειτουργεί επιπλέον της προτεινόμενης μείωσης της τιμής ραφιού και όχι να συμψηφίζεται με αυτήν. Οι δεσμευτικές προτάσεις από τους προμηθευτές να υποβάλλονται ανά συγκεκριμένο κωδικό και να περιλαμβάνουν: barcode, περιγραφή προϊόντος, κατηγορία, τρέχουσα τιμή τιμοκαταλόγου με ΦΠΑ, νέα τιμή μετά την προτεινόμενη μείωση με ΦΠΑ, ποσοστό μείωσης, ημερομηνία έναρξης και διάρκεια εφαρμογής. Οι προτεινόμενες μειώσεις πρέπει να αφορούν, πρωτίστως, προϊόντα πραγματικής και ουσιαστικής κατανάλωσης και όχι μόνο προϊόντα χαμηλής κυκλοφορίας, περιφερειακούς κωδικούς, ειδικές σειρές ή προϊόντα που δεν έχουν ουσιαστικό βάρος στο καλάθι του νοικοκυριού.

Κατηγορίες – στόχοι μείωσης τιμών τουλάχιστον 5%

Η συμμετοχή στην πρωτοβουλία είναι ανοικτή σε όλες τις κατηγορίες προϊόντων και σε όλους τους προμηθευτές και τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών. Οι κατηγορίες που ακολουθούν αποτελούν κατηγορίες ιδιαίτερης προτεραιότητας για την ΑΑΕΑ&ΠΚ και όχι περιοριστικό κατάλογο συμμετοχής. Βασική προϋπόθεση είναι κάθε συμμετέχουσα επιχείρηση να εντάσσει στις δεσμευτικές προτάσεις της σημαντικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας, με προτεινόμενη μείωση της τιμής ραφιού κατ’ ελάχιστον κατά 5%. Δεν θα θεωρείται ουσιαστική συμμετοχή η επιλογή αποκλειστικά κωδικών χαμηλής κυκλοφορίας, περιφερειακών κωδικών, ειδικών σειρών ή προϊόντων χωρίς ουσιαστική βαρύτητα στις πωλήσεις. Η συμπληρωματική ένταξη τέτοιων κωδικών είναι απολύτως αποδεκτή και θεμιτή, υπό την προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει ήδη εντάξει στη δεσμευτική της πρόταση σημαντικούς κωδικούς υψηλής κυκλοφορίας. Η ΑΑΕΑ&ΠΚ δίνει, ωστόσο, ιδιαίτερη προτεραιότητα στις ακόλουθες κατηγορίες:

Διαδικασία υποβολής δεσμεύσεων

Η διαδικασία προβλέπει μια σειρά από βήματα

Οι σύνδεσμοι ενημερώνουν τα μέλη τους για τη δυνατότητα συμμετοχής στη διαδικασία, χωρίς να συλλέγουν, να ενοποιούν ή να ανταλλάσσουν μεταξύ των μελών τους εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες Κάθε επιχείρηση που επιθυμεί να συμμετάσχει υποβάλλει απευθείας, χωριστά και εμπιστευτικά στην ΑΑΕΑ&ΠΚ το δικό της πλάνο μειώσεων. Το πλάνο υποβάλλεται ανά κωδικό και περιλαμβάνει όλα τα απαιτούμενα στοιχεία ελέγχου: barcode, περιγραφή προϊόντος, τιμή τιμοκαταλόγου, ποσοστό μείωσης, νέα τιμή, ημερομηνία έναρξης και διάρκεια εφαρμογής. Η ΑΑΕΑ&ΠΚ αξιολογεί τα υποβληθέντα στοιχεία ως προς τη μετρησιμότητα, τη σημασία των προϊόντων για το καλάθι του νοικοκυριού, τη διάρκεια και τη δυνατότητα ελέγχου.

Ειδική ενότητα στο PosoKanei

Για την άμεση, απλή και διαφανή ενημέρωση των καταναλωτών, η ΑΑΕΑ&ΠΚ θα δημιουργήσει ειδική, διακριτή ενότητα στο PosoKanei, στην οποία θα συγκεντρώνονται τα τυποποιημένα προϊόντα που συμμετέχουν στην Εθνική Πρωτοβουλία μείωσης τιμών.

Η ψηφιακή αυτή προβολή θα αποτελεί τον ενιαίο και επίσημο κατάλογο των συμμετεχόντων τυποποιημένων προϊόντων και θα επιτρέπει τη σαφή διάκρισή τους από προσωρινές προσφορές ή άλλες εμπορικές ενέργειες.

Συμπληρωματικά, θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί ενιαία και ευδιάκριτη σήμανση στα καταστήματα σούπερ μάρκετ, με κοινό μήνυμα. Η ειδική σήμανση θα τοποθετείται σε εμφανή σημεία του καταστήματος και στους συμμετέχοντες κωδικούς στο ράφι, ώστε ο καταναλωτής να μπορεί να αναγνωρίζει άμεσα ποια προϊόντα έχουν ενταχθεί στην πρωτοβουλία.

Δικλίδες Aνταγωνισμού

Η διαδικασία σχεδιάζεται και εφαρμόζεται με πλήρη σεβασμό στους κανόνες ελεύθερου ανταγωνισμού και για τον λόγο αυτό τίθενται οι ακόλουθες δικλίδες:

Δεν ζητείται, δεν επιτρέπεται και δεν διευκολύνεται οποιαδήποτε κοινή συμφωνία ή συνεννόηση μεταξύ επιχειρήσεων ως προς τιμές, ποσοστά μειώσεων, περιθώρια, εμπορικούς όρους ή άλλη παράμετρο ανταγωνισμού. Κάθε επιχείρηση αποφασίζει αυτοτελώς και ανεξάρτητα εάν θα συμμετάσχει, ποια προϊόντα θα εντάξει και ποιο θα είναι το ύψος της προτεινόμενης μείωσης. Δεν επιτρέπεται η άμεση ή έμμεση ανταλλαγή μεταξύ ανταγωνιστών μη δημόσιων ή μελλοντικών πληροφοριών σχετικά με τιμές. Οι σύνδεσμοι περιορίζονται αποκλειστικά στην ενημέρωση των μελών τους για τη διαδικασία. Η υποβολή στοιχείων γίνεται αποκλειστικά και απευθείας προς την ΑΑΕΑ&ΠΚ, χωριστά για κάθε επιχείρηση και υπό καθεστώς εμπιστευτικότητας. Η ΑΑΕΑ&ΠΚ λειτουργεί αποκλειστικά ως αποδέκτης, ελεγκτής και αξιολογητής των μονομερών δεσμευτικών προτάσεων. Η ΑΑΕΑ&ΠΚ δεν γνωστοποιεί σε οποιαδήποτε επιχείρηση μη δημόσιες εμπορικές πληροφορίες άλλης επιχείρησης ούτε παρέχει συγκριτική ενημέρωση σχετικά με τις προθέσεις ή τις δεσμεύσεις άλλων συμμετεχόντων. Οι στόχοι και τα εύρη μειώσεων που αναφέρονται στην επιστολή-πρόσκληση έχουν αποκλειστικά ενδεικτικό χαρακτήρα. Σε κοινές συναντήσεις συζητούνται αποκλειστικά γενικά διαδικαστικά, τεχνικά και νομικά ζητήματα. Οι κοινές συναντήσεις πραγματοποιούνται βάσει προκαθορισμένης ημερήσιας διάταξης και τηρούνται συνοπτικά πρακτικά. Η πρόσβαση στα μη δημόσια στοιχεία που υποβάλλονται στην ΑΑΕΑ&ΠΚ περιορίζεται στα απολύτως αναγκαία και ειδικά εξουσιοδοτημένα στελέχη, αποκλειστικά για τους σκοπούς αξιολόγησης, ελέγχου και εφαρμογής της πρωτοβουλίας. Η γνωστοποίηση των συμμετεχόντων κωδικών γίνεται από τους προμηθευτές προς τις αλυσίδες σούπερ μάρκετ μόνο στον βαθμό που είναι αναγκαίο. Η ΑΑΕΑ&ΠΚ δεν παρακολουθεί ούτε δημοσιοποιεί συμμόρφωση επιχειρήσεων προς κοινό ποσοστό ή κοινό στόχο αγοράς. Η δημόσια ανακοίνωση των συνολικών αποτελεσμάτων γίνεται σε συγκεντρωτική ή επεξεργασμένη μορφή, ώστε να προστατεύονται ο ανταγωνισμός, το εμπορικό απόρρητο και η εμπιστευτικότητα των στοιχείων. Η δημοσιοποίηση των συμμετεχόντων κωδικών μέσω του PosoKanei γίνεται μόνο μετά την έναρξη ισχύος της αντίστοιχης προτεινόμενης μείωσης και αποκλειστικά για την ενημέρωση των καταναλωτών. Καμία επιχείρηση, σύνδεσμος ή άλλος συμμετέχων δεν μπορεί να χρησιμοποιεί την πρωτοβουλία, τις σχετικές συναντήσεις ή την ΑΑΕΑ&ΠΚ ως κανάλι άμεσης ή έμμεσης διαβίβασης μηνυμάτων προς ανταγωνιστές σχετικά με επιθυμητή, αναμενόμενη ή μελλοντική τιμολογιακή ή εμπορική συμπεριφορά.

Χρονοδιάγραμμα

Για την οργάνωση της διαδικασίας προτείνεται το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

27.7.2026 : υποβολή αναλυτικών δεσμευτικών προτάσεων ανά κωδικό στην ΑΑΕΑ&ΠΚ,

: υποβολή αναλυτικών δεσμευτικών προτάσεων ανά κωδικό στην ΑΑΕΑ&ΠΚ, 28.7.2026 : συνολική αξιολόγηση από την ΑΑΕΑGΠΚ των προτεινόμενων κωδικών ως προς τη σημασία τους για τον καταναλωτή και την εμπορική τους κυκλοφορία.

: συνολική αξιολόγηση από την ΑΑΕΑGΠΚ των προτεινόμενων κωδικών ως προς τη σημασία τους για τον καταναλωτή και την εμπορική τους κυκλοφορία. 29.7.2026 : γνωστοποίηση από τους προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ των κωδικών που προτείνονται για ένταξη στην πρωτοβουλία, αποκλειστικά προκειμένου κάθε αλυσίδα να εξετάσει αυτοτελώς και ανεξάρτητα τη δυνατότητα πρόσθετης συμβολής στην προτεινόμενη μείωση της τελικής τιμής ραφιού. Η γνωστοποίηση δεν θα περιλαμβάνει μελλοντικές τιμές, ποσοστά μειώσεων, περιθώρια, κόστη ή άλλες μη δημόσιες εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες επιχειρήσεων.

: γνωστοποίηση από τους προμηθευτές στις αλυσίδες σούπερ μάρκετ των κωδικών που προτείνονται για ένταξη στην πρωτοβουλία, αποκλειστικά προκειμένου κάθε αλυσίδα να εξετάσει αυτοτελώς και ανεξάρτητα τη δυνατότητα πρόσθετης συμβολής στην προτεινόμενη μείωση της τελικής τιμής ραφιού. Η γνωστοποίηση δεν θα περιλαμβάνει μελλοντικές τιμές, ποσοστά μειώσεων, περιθώρια, κόστη ή άλλες μη δημόσιες εμπορικά ευαίσθητες πληροφορίες επιχειρήσεων. 3.8.2026 : ολοκλήρωση της συλλογής των τελικών δεσμευτικών προτάσεων και των ποσοστών προτεινόμενης μείωσης από την ΑΑΕΑGΠΚ,

: ολοκλήρωση της συλλογής των τελικών δεσμευτικών προτάσεων και των ποσοστών προτεινόμενης μείωσης από την ΑΑΕΑGΠΚ, 27.8.2026 : καταγραφή των τιμών ραφιού που θα αποτελέσουν τις τιμές αναφοράς των συμμετεχόντων κωδικών και οριστικοποίηση των τελικών ποσοστών προτεινόμενης μείωσης,

: καταγραφή των τιμών ραφιού που θα αποτελέσουν τις τιμές αναφοράς των συμμετεχόντων κωδικών και οριστικοποίηση των τελικών ποσοστών προτεινόμενης μείωσης, 31.8.2026 : έναρξη εφαρμογής μειώσεων,

: έναρξη εφαρμογής μειώσεων, 31.12.2026: ολοκλήρωση της συνολικής περιόδου εφαρμογής της Εθνικής Πρωτοβουλίας.

Ζητούμενη συνεργασία από τους συνδέσμους

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ ζητά από όλους τους συνδέσμους:

να ενημερώσουν τα μέλη τους για την πρωτοβουλία, να ενθαρρύνουν τη συμμετοχή των επιχειρήσεων σε μία διαδικασία μετρήσιμης αποκλιμάκωσης τιμών, να διασφαλίσουν ότι η επικοινωνία με τα μέλη τους δεν θα οδηγήσει σε ανταλλαγή εμπορικά ευαίσθητων πληροφοριών, να συνδράμουν θεσμικά στη διαμόρφωση ενός πλαισίου συνεργασίας που θα είναι ελέγξιμο, νόμιμο, διαφανές και πρωτίστως ωφέλιμο για τον καταναλωτή.

Η ΑΑΕΑ&ΠΚ τονίζει στην επιστολή της προς βιομηχανία και σούπερ μάρκετ ότι η αγορά έχει σήμερα την ευκαιρία να αποδείξει στην πράξη ότι μπορεί να συμβάλει ουσιαστικά στην αποκλιμάκωση των τιμών και σημειώνει ότι η επιτυχία της πρωτοβουλίας θα κριθεί όχι από τον αριθμό των συμμετεχόντων κωδικών, αλλά από το πραγματικό οικονομικό όφελος που θα φτάσει στον καταναλωτή.