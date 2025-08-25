Συμβαίνει τώρα:
ΑΑΔΕ: Διακοπή εργασιών με προγενέστερη ημερομηνία από τη λύση ή την εκκαθάριση

Αποσαφηνίζεται ότι είναι πλέον δυνατή η διακοπή εργασιών σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή/ και θέσης σε εκκαθάριση ενός νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας
Κοντινό πλάνο χεριών που πληκτρολογούν σε φορητό υπολογιστή
Φωτογραφία: iStock

Σημαντικές διευκρινίσεις για τη διαδικασία προσδιορισμού του πραγματικού χρόνου διακοπής εργασιών των επιχειρήσεων, παρέχονται με την εγκύκλιο του Διοικητή της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), Γιώργου Πιτσιλή (Ε. 2064/2025), σε συνέχεια της απόφασης Α. 1121/2025.

Ειδικότερα, αποσαφηνίζεται ότι είναι πλέον δυνατή η διακοπή εργασιών σε χρόνο προγενέστερο της ημερομηνίας λύσης ή/ και θέσης σε εκκαθάριση ενός νομικού προσώπου ή νομικής οντότητας, υπό την προϋπόθεση ότι κατά την ημερομηνία λύσης δεν υφίσταται εταιρική περιουσία, όπως πάγια, αποθέματα ή εμπορεύσιμα και από τα στοιχεία της ΑΑΔΕ προκύπτει ότι δεν είχε οικονομική δραστηριότητα από τον δηλούμενο χρόνο διακοπής και μετά.

Το αίτημα υποβάλλεται μέσω της ψηφιακής πύλης myAADE (myaade.gov.gr) στην ειδική ψηφιακή εφαρμογή για τη διακοπή εργασιών, ακολουθώντας τη διαδρομή Μητρώο και Επικοινωνία > Αλλαγή Στοιχείων Μητρώου > Διακοπή Εργασιών Επιχείρησης και ελέγχεται από την αρμόδια φορολογική υπηρεσία.

Με την απόφαση και την εγκύκλιο του Διοικητή της ΑΑΔΕ λύνεται ένα χρόνιο πρόβλημα που αντιμετώπιζαν νομικά πρόσωπα, τα οποία είχαν διακόψει τις δραστηριότητές τους σε χρόνο προγενέστερο της τυπικής διαδικασίας λύσης και θέσης σε εκκαθάριση και λόγω αυτής της χρονικής απόστασης δεν επιτρεπόταν να δηλώσουν τον πραγματικό χρόνο διακοπής της επιχείρησής τους.

