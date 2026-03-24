Fuel pass 2026: Πόσο θα ωφελήσουν την τσέπη των πολιτών τα 4 μέτρα περιορισμού του κόστους καυσίμων – Παραδείγματα

Από 50 έως 60 ευρώ για ένα αυτοκίνητο, από 30 έως 35 ευρώ για μια μοτοσυκλέτα, όφελος 20 λεπτών το λίτρο στο diesel κίνησης και επιδότηση 15% για την αγορά λιπασμάτων περιλαμβάνει το πακέτο των τεσσάρων μέτρων κατά της ακρίβειας στα καύσιμα για το δίμηνο Απριλίου – Μαΐου 2026, με συνολικό δημοσιονομικό κόστος περίπου 300 εκατομμύρια ευρώ.

Το πιο άμεσο όφελος για τα νοικοκυριά προκύπτει από την επιδότηση καυσίμων με τη μορφή ψηφιακής κάρτας, η οποία θα χορηγηθεί τον Απρίλιο και θα καλύπτει αυξημένο κόστος κατανάλωσης για δύο μήνες, Απρίλιο και Μάιο. Η κάρτα θα μπορεί να χρησιμοποιείται σε πρατήρια, μέσα μαζικής μεταφοράς και ταξί, ενώ για όσους δεν χρησιμοποιούν smartphone προβλέπεται κατάθεση του ποσού σε τραπεζικό λογαριασμό. Σύμφωνα με την παρουσίαση, τα εισοδηματικά κριτήρια καλύπτουν περίπου 3 εκατομμύρια από τα 4 εκατομμύρια ιδιοκτητών οχημάτων.

Για ένα αυτοκίνητο σε ηπειρωτική περιοχή, η ενίσχυση φθάνει στα 50 ευρώ για το δίμηνο με ψηφιακή κάρτα και στα 40 ευρώ χωρίς αυτή. Για πολίτη με κύρια κατοικία σε νησί, το ποσό ανεβαίνει στα 60 ευρώ με κάρτα και στα 50 ευρώ χωρίς κάρτα. Με βάση τον υπολογισμό του οικονομικού επιτελείου, το όφελος αυτό αντιστοιχεί σε μέση κατανάλωση 70 λίτρων τον μήνα και προσεγγίζει τα 36 λεπτά το λίτρο στην ηπειρωτική Ελλάδα και έως 43 λεπτά το λίτρο στη νησιωτική όταν χρησιμοποιείται η κάρτα.

Για τις μοτοσυκλέτες, η επιδότηση διαμορφώνεται στα 30 ευρώ στην ηπειρωτική Ελλάδα και στα 35 ευρώ στη νησιωτική με χρήση ψηφιακής κάρτας, ενώ χωρίς κάρτα πέφτει στα 25 και 30 ευρώ αντίστοιχα. Αυτό σημαίνει ότι ένας εργαζόμενος που κινείται καθημερινά με μηχανή θα δει μικρότερο αλλά μετρήσιμο όφελος μέσα στο δίμηνο, κατά αναλογία 42 λίτρα μηνιαίας κατανάλωσης για τις μοτοσυκλέτες.

Η πρόσβαση στο μέτρο εξαρτάται από συγκεκριμένα κριτήρια. Δικαιούχοι είναι φυσικά πρόσωπα, μαζί και οι ελεύθεροι επαγγελματίες, που είναι φορολογικοί κάτοικοι Ελλάδας, με εισόδημα έως 25.000 ευρώ για άγαμους και έως 35.000 ευρώ για έγγαμους, με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε εξαρτώμενο τέκνο. Για τις μονογονεϊκές οικογένειες το όριο φθάνει στις 39.000 ευρώ, επίσης με προσαύξηση 5.000 ευρώ για κάθε επιπλέον παιδί πέραν του πρώτου. Το όχημα θα πρέπει να δηλωθεί στην πλατφόρμα του gov.gr, να είναι σε κυκλοφορία, ασφαλισμένο και χωρίς οφειλές από τέλη κυκλοφορίας, ενώ κάθε φυσικό πρόσωπο θα μπορεί να δηλώσει μόνο ένα όχημα.

Παρέμβαση στο diesel κίνησης

Το δεύτερο πεδίο με άμεση επίδραση είναι το diesel κίνησης. Η παρέμβαση προβλέπει επιδότηση 16 λεπτών το λίτρο στην αντλία, έτσι ώστε το συνολικό όφελος στην τελική τιμή με τον ΦΠΑ να φθάνει στα 20 λεπτά το λίτρο. Η αρχική διάρκεια είναι από 01.04.2026 έως 30.04.2026, με δυνατότητα επέκτασης έως 31.05.2026. Σε πρακτικούς όρους, ένας οδηγός που βάζει 50 λίτρα σε έναν ανεφοδιασμό θα έχει όφελος 10 ευρώ, ενώ στα 70 λίτρα το κέρδος ανεβαίνει στα 14 ευρώ.

Επί παραδείγματι, με το πετρέλαιο στα 100 δολάρια το βαρέλι, η τιμή του diesel πέφτει από 1,94 ευρώ σε 1,74 ευρώ το λίτρο μετά την επιδότηση. Στα 110 δολάρια, από 2,06 ευρώ σε 1,86 ευρώ. Στα 120 δολάρια, από 2,18 ευρώ σε 1,98 ευρώ. Το όφελος δηλαδή μένει σταθερό στα 20 λεπτά το λίτρο, ανεξάρτητα από το ποιο από τα τρία σενάρια θα επικρατήσει στην αγορά.

Στήριξη του αγροτικού κόσμου και των ταξιδιωτών

Για τον πρωτογενή τομέα, το κυβερνητικό πλάνο προβλέπει επιχορήγηση 15% στην αξία των παραστατικών αγοράς λιπασμάτων για τους επόμενους δύο μήνες, από 01.04.2026 έως 31.05.2026. Η ενίσχυση υπολογίζεται επί της τελικής αξίας του τιμολογίου μετά τον ΦΠΑ και θα δίνεται κατόπιν αίτησης σε πλατφόρμα της ΑΑΔΕ. Σε απλό παράδειγμα, αγρότης με παραστατικά 1.000 ευρώ θα έχει όφελος 150 ευρώ, ενώ για αγορές 2.000 ευρώ το ποσό ανεβαίνει στα 300 ευρώ.

Στα ακτοπλοϊκά, το όφελος για τον πολίτη είναι έμμεσο. Το Δημόσιο θα αποζημιώνει τις υποχρεωτικές εκπτώσεις που ήδη δίνουν οι ακτοπλοϊκές σε φοιτητές, ανήλικα τέκνα, άτομα με αναπηρία και άλλες κατηγορίες, κόστος που σήμερα δεν καλύπτεται. Η στόχευση είναι να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων για το γενικό επιβατικό κοινό σε μια περίοδο που η πίεση από τα καύσιμα ανεβαίνει. Με άλλα λόγια, εδώ ο πολίτης δεν παίρνει επιστροφή χρημάτων στο χέρι, αλλά η παρέμβαση επιχειρεί να αποτρέψει μεγαλύτερη μετακύλιση του κόστους στο εισιτήριο, ιδιαίτερα καθώς το Πάσχα πλησιάζει και αυξάνεται η ανάγκη για στήριξη των ταξιδιωτών στα νησιά.