ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν 147 επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια

Συνολικά 147 επιχειρήσεις εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ το 2025, οι οποίες συμμετείχαν σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας περίπου 718 εκατ. ευρώ.
Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που εντόπισε η ΑΑΔΕ με εικονικά τιμολόγια, δεν απέδωσαν συνολικά ΦΠΑ περίπου 144 εκατ. ευρώ, αποφεύγοντας σημαντικά φορολογικά έσοδα για το κράτος.
ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ
Οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν στην έκδοση και λήψη:
- 20.058 τιμολόγια συνολικής αξίας 214,5 εκατ. ευρώ από 37 επιχειρήσεις του κατασκευαστικού κλάδου, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ 50,2 εκατ. ευρώ
- 7.530 τιμολόγια συνολικής αξίας 81,9 εκατ. ευρώ από 14 επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου τροφίμων και αγροτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ 11,7 εκατ. ευρώ
- 927 τιμολόγια συνολικής αξίας 18,5 εκατ. ευρώ από 16 επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου ενδυμάτων και υποδημάτων, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ 2,9 εκατ. ευρώ
- 1.354 τιμολόγια συνολικής αξίας 39,3 εκατ. ευρώ από 5 επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου φαρμακευτικών προϊόντων, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ 2,5 εκατ. ευρώ
- 171 τιμολόγια συνολικής αξίας 16,8 εκατ. ευρώ από 3 επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου μετάλλων, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ 3,7 εκατ. ευρώ
- 174 τιμολόγια συνολικής αξίας 24,1 εκατ. ευρώ από 6 επιχειρήσεις του χονδρικού εμπορίου μηχανημάτων και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού, οι οποίες δεν απέδωσαν ΦΠΑ 4,9 εκατ. ευρώ