ΑΑΔΕ: Εντοπίστηκαν 147 επιχειρήσεις με εικονικά τιμολόγια

Συνολικά 147 επιχειρήσεις εντόπισαν οι ελεγκτές της ΑΑΔΕ το 2025, οι οποίες συμμετείχαν σε κυκλώματα εικονικών συναλλαγών συνολικής αξίας περίπου 718 εκατ. ευρώ.

Πιο συγκεκριμένα, οι επιχειρήσεις που εντόπισε η ΑΑΔΕ με εικονικά τιμολόγια, δεν απέδωσαν συνολικά ΦΠΑ περίπου 144 εκατ. ευρώ, αποφεύγοντας σημαντικά φορολογικά έσοδα για το κράτος.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Οι εικονικές συναλλαγές αφορούσαν στην έκδοση και λήψη: