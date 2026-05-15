Στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ 12.000 φορολογούμενοι λόγω παρατυπιών – Έρχεται επιβολή φόρων «κατ’ εκτίμηση»

Η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), αναμένεται να ελέγξει περίπου 12.000 φορολογούμενους που εντοπίστηκαν μέσω ηλεκτρονικών διασταυρώσεων να έχουν αποκρύψει εισοδήματα ή να μην έχουν υποβάλει φορολογικές δηλώσεις για το φορολογικό έτος 2025.

Εντός του 2026, η ΑΑΔΕ αναμένεται να αποστείλει τα σχετικά ειδοποιητήρια, προκειμένου να ολοκληρωθούν οι διαδικασίες πριν από την παραγραφή. Όσοι διαπιστωθεί ότι δεν υπέβαλαν φορολογικές δηλώσεις θα βρεθούν αντιμέτωποι όχι μόνο με πρόσθετους φόρους, αλλά και με σημαντικά πρόστιμα και προσαυξήσεις για τα εισοδήματα που απέκρυψαν.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ σχεδιάζει να προχωρήσει σε επιβολή φόρων «κατ’ εκτίμηση» το δεύτερο εξάμηνο του 2026, προκειμένου να προσδιοριστεί το πιθανό εισόδημα φυσικών και νομικών προσώπων, ακόμα και αυτών που δεν έχουν υποβάλει φορολογική δήλωση.

Προκειμένου να γίνει αυτό, η ΑΑΔΕ θα αξιοποιήσει στοιχεία σχετικά με το επίπεδο διαβίωσης, τις καταναλωτικές δαπάνες, την επαγγελματική δραστηριότητα και τις επιχειρηματικές συναλλαγές.

Σημειώνεται πως οι διασταυρώσεις πραγματοποιούνται μέσω στοιχείων που διαθέτει ήδη η φορολογική διοίκηση από εργοδότες, τράπεζες, ψηφιακές πλατφόρμες και άλλες βάσεις δεδομένων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε όσους δεν υποβάλουν δήλωση, η ΑΑΔΕ θα προχωρά σε αυτόματη έκδοση φόρου, ενώ θα επιβάλλονται πρόστιμα που κυμαίνονται από 10% έως και 50% επί του ποσού του φόρου.

Οι φορολογούμενοι που θα λάβουν τα εκκαθαριστικά θα έχουν τη δυνατότητα να εξοφλήσουν το ποσό εντός 30 ημερών ή να υποβάλουν εκπρόθεσμη φορολογική δήλωση, προκειμένου να εκδοθεί νέο εκκαθαριστικό με τις αντίστοιχες προσαυξήσεις και τόκους.



Υπενθυμίζεται ότι στις 15 Μαΐου λήγει η προθεσμία υποβολής των φετινών φορολογικών δηλώσεων για όσους επιθυμούν να εξασφαλίσουν έκπτωση 4% στην περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης του φόρου.