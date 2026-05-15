Youth Pass 2026: Τελευταία μέρα για αιτήσεις – Τι πρέπει να γνωρίζετε για το voucher των 150 ευρώ

Εκπνέει σήμερα (15.5.2026) η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων όσων επιθυμούν να λάβουν το Youth Pass 2026, το οποίο προβλέπει οικονομική ενίσχυση 150 ευρώ, με την μορφή επιταγής.

Όσοι θέλουν να υποβάλουν συμμετοχή σχετικά με την οικονομική ενίσχυση του Youth Pass 2026, θα πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 18ο ή 19ο έτος της ηλικίας τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2025.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να μπουν στο https://vouchers.gov.gr/youthpass και να ακολουθήσουν τις σχετικές οδηγίες, με την καταβολή των ποσών να ολοκληρώνεται έως τις 31 Μαΐου 2026.

Πώς και πού λειτουργεί το Youth Pass

Το Youth Pass χορηγείται μέσω ψηφιακής χρεωστικής κάρτας, η οποία λειτουργεί ως άυλο πορτοφόλι με διάρκεια ισχύος 2 ετών και μπορεί να χρησιμοποιηθεί για δαπάνες που σχετίζονται με τον πολιτισμό, τον τουρισμό και τις μετακινήσεις

Αναλυτικά που μπορεί να αξιοποιηθεί το Youth Pass σύμφωνα με τη σχετική ανακοίνωση στο Vouchers.gov.gr: