ΑΑΔΕ: Ξεκινούν οι έλεγχοι για πλασματικά ενοίκια – Πότε ξεκινάει η υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή

Μετά την ολοκλήρωση των τροποποιητικών δηλώσεων στο τέλος Δεκεμβρίου, η Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) ξεκινά στοχευμένους ελέγχους σε μισθωτήρια με ενοίκια που θεωρούνται εξωπραγματικά χαμηλά. Στόχος είναι να εντοπιστούν συμβάσεις όπου το πραγματικό μίσθωμα αποκρύπτεται, και έλαβαν μειωμένη επιστροφή ενοικίου την περασμένη εβδομάδα.

Οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ, θα γίνονται με βάση τα στοιχεία που διαθέτει από τράπεζες, παρόχους ενέργειας και άλλους φορείς. Ήδη έχουν εντοπιστεί χιλιάδες μισθώσεις που είτε δεν έχουν δηλωθεί είτε εμφανίζουν τιμές που δεν ανταποκρίνονται στην αγορά. Ενδεικτικά: διαμέρισμα 107 τ.μ. στα Χανιά δηλώθηκε με ενοίκιο μόλις 5 ευρώ, ενώ παρόμοιες περιπτώσεις υπάρχουν σε πολλές περιοχές της χώρας (10–30 ευρώ για κατοικίες άνω των 60–130 τ.μ.).

Τα στοιχεία για την επιδότηση ενοικίου ενισχύουν τις υποψίες για «μαύρα» μισθώματα: από τους 900.000 δικαιούχους, οι 180.000 δήλωσαν ενοίκιο έως 100 ευρώ, ενώ μόλις το 10% δηλώνει πάνω από 400 ευρώ – ποσά που απέχουν από τις σημερινές πραγματικές τιμές.

Ακραίες περιπτώσεις στο έντυπο Ε1 και στο μισθωτήριο

Αιγάλεω: 88 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Αμπελόκηποι Θεσσαλονίκης: 66 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Γαλάτσι: 62 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 25 ευρώ.

Ίλιον: 75 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ.

Άγιος Δημήτριος: 30 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Ηλιούπολη: 133 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 20 ευρώ.

Χαλάνδρι: 119 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 30 ευρώ.

Νέα Κυδωνία (Χανιά): 107 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 5 ευρώ.

Περιστέρι: 111 τ.μ. Δηλωθέν μηναίο ενοίκιο: 10 ευρώ.

Εκτιμάται ότι είναι χιλιάδες οι μισθώσεις ακινήτων οι οποίες είτε δεν έχουν δηλωθεί, είτε υποδηλώνονται, είτε στηρίζονται σε παλιά, ανενεργά μισθωτήρια που συνεχίζουν να εμφανίζουν ποσά τα οποία δεν ανταποκρίνονται στις πραγματικές τιμές των ενοικίων.

Υποχρεωτική ηλεκτρονική πληρωμή

Από 1.1.2026 όλα τα ενοίκια θα πρέπει να πληρώνονται αποκλειστικά μέσω τραπεζών, είτε αφορούν κύρια, εξοχική ή φοιτητική κατοικία. Όσοι επιμένουν στα μετρητά θα χάνουν επιδοτήσεις, ενώ οι ιδιοκτήτες δεν θα δικαιούνται την έκπτωση 5% στα εισοδήματα από μισθώματα. Αντίστοιχα, οι επιχειρήσεις που πληρώνουν ενοίκια σε μετρητά δεν θα μπορούν να εκπέσουν τη σχετική δαπάνη.

Το μέτρο δεν θα εξαφανίσει πλήρως τη φοροδιαφυγή, αλλά αναμένεται να ενισχύσει σημαντικά τη διαφάνεια και να διευκολύνει τους ελέγχους της ΑΑΔΕ.