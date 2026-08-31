«Φρένο» στην ακρίβεια: Από σήμερα πάνω από 1.700 προϊόντα με χαμηλότερες τιμές στα ράφια

Σε ισχύ τίθεται από σήμερα, Δευτέρα (31.8.2026), η Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών, με περισσότερους από 1.660 κωδικούς καταναλωτικών αγαθών -από κρέας και γάλα μέχρι βρεφικές τροφές ζυμαρικά αλλά και σχολικά-, να διατίθενται στα ράφια των σούπερ μάρκετ και αλυσίδων του λιανεμπορίου με μειωμένες τιμές.

Η μεσοσταθμική μείωση των τιμών στα σούπερ μάρκετ υπολογίζεται περίπου στο 7% ενώ στην πρωτοβουλία αναφέρθηκε χθες στο μήνυμά του και ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, επισημαίνοντας ότι η πρωτοβουλία αφορά χαμηλότερες τιμές σε βασικά καταναλωτικά αγαθά, όπως τρόφιμα, είδη διαβίωσης και σχολικά είδη, με τις μειώσεις να διατηρούνται για διάστημα δύο έως τεσσάρων μηνών.

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Με τα μέχρι σήμερα δεδομένα:

Οι μειώσεις των τιμών φτάνουν έως και 30%.

Στο εγχείρημα συμμετέχουν περισσότερες από 90 βιομηχανίες και προμηθευτικές επιχειρήσεις, 12 αλυσίδες σούπερ μάρκετ και 3 αλυσίδες παιχνιδιών και σχολικών ειδών.

και προμηθευτικές επιχειρήσεις, και σχολικών ειδών. Μέχρι το τέλος της περασμένης εβδομάδας είχαν ενταχθεί στην πρωτοβουλία περίπου 900 επώνυμοι κωδικοί καταναλωτικών ειδών.

Στα σχολικά είδη περιλαμβάνονται περισσότεροι από 450 κωδικοί με μέση μείωση τιμής περίπου 10%, ενώ

Περίπου 250 προϊόντα ιδιωτικής ετικέτας παρουσιάζουν μέση μείωση της τάξης του 7%.

Στην κατηγορία του κρέατος περιλαμβάνονται 60 κωδικοί, με μέση μείωση τιμής 7,2%. Η κατηγορία αφορά τόσο ελληνικά όσο και εισαγόμενα προϊόντα, μεταξύ των οποίων και μοσχάρι.

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στην ένταξη επώνυμων προϊόντων που αγοράζονται συχνά από τα ελληνικά νοικοκυριά, με στόχο οι μειώσεις να αφορούν βασικά προϊόντα του καθημερινού καλαθιού.

Το τελικό όφελος για τους καταναλωτές, σε ορισμένα είδη, αναμένεται να διαμορφωθεί σε υψηλότερα επίπεδα από το μεσοσταθμικό 7% που προκύπτει από τις μειώσεις των προμηθευτών, καθώς στις μειώσεις αυτές θα προστεθεί και η συμβολή των ίδιων των αλυσίδων σούπερ μάρκετ.

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Η πρόσθετη έκπτωση διαφοροποιείται ανά αλυσίδα, με αποτέλεσμα το ίδιο προϊόν να εμφανίζει διαφορετική τελική μείωση τιμής ανάλογα με το σημείο πώλησης.

Ειδική σήμανση στο ράφι

Η νέα τιμή θα είναι εύκολα αντιληπτή από τον καταναλωτή, καθώς τα προϊόντα που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία θα φέρουν ειδική σήμανση στα ράφια των καταστημάτων, ώστε να ξεχωρίζουν από τα υπόλοιπα.

Παράλληλα, οι καταναλωτές θα ενημερώνονται ψηφιακά μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας «PosoKanei».

Ιδιαίτερη σημασία έχει και η αναγραφή του εύρους της μείωσης στα επώνυμα προϊόντα. Κι αυτό διότι -όπως αναφέρθηκε- η τελική τιμή που θα συναντά ο καταναλωτής μπορεί να διαφέρει από αλυσίδα σε αλυσίδα, ανάλογα με τις πρόσθετες εκπτώσεις ή προσφορές που εφαρμόζει κάθε σούπερ μάρκετ.

Όσες επιχειρήσεις έχουν δεσμευθεί για δίμηνη συμμετοχή έχουν συμφωνήσει ότι στο επόμενο δίμηνο θα προσθέσουν και νέους κωδικούς.

Το οικονομικό όφελος για τον καταναλωτή

Όπως σημείωσε και πρωθυπουργός στο μήνυμά του η πρωτοβουλία «δεν είναι, ασφαλώς, η απάντηση σε όλα όσα πιέζουν σήμερα έναν οικογενειακό προϋπολογισμό, αποτελεί όμως μια χειροπιαστή ανακούφιση», ιδιαίτερα καθώς ξεκινούν τα έξοδα της νέας σχολικής χρονιάς για πολλές οικογένειες.

Από την πλευρά του, ο υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος έχει χαρακτηρίσει την πρωτοβουλία «εθνική κοινωνική συμφωνία» για τη στήριξη των νοικοκυριών και τη συγκράτηση του κόστους βασικών αγαθών.

Με αφορμή την έναρξη της πρωτοβουλίας, δηλώσεις στο Υπουργείο Ανάπτυξης θα κάνουν σήμερα ο Τάκης Θεοδωρικάκος και η πρόεδρος και διοικήτρια της Ανεξάρτητης Αρχής Ελέγχου της Αγοράς και Προστασίας του Καταναλωτή Δέσποινα Τσαγγάρη.

Τα επίσημα στοιχεία θα αποτυπώσουν τον τελικό αριθμό των κωδικών που συμμετέχουν στην πρωτοβουλία, τις μειώσεις ανά κατηγορία προϊόντων, την πρόσθετη συμβολή των αλυσίδων σούπερ μάρκετ, καθώς και την εκτίμηση για το οικονομικό όφελος που μπορεί να προκύψει για τους καταναλωτές.