Ακριβότερα τιμολόγια ρεύματος τον Σεπτέμβριο δείχνει η άνοδος 18% της χονδρικής και το ράλι στο αέριο

Αύξηση 18% χαρακτηρίζει την τιμή χονδρικής ηλεκτρικού ρεύματος τον Αύγουστο, καθώς ενισχύθηκε από τα 110 στα 130 ευρώ ανά μεγαβατώρα, κάτι που με τη σειρά του δημιουργεί τις συνθήκες για αυξημένα τιμολόγια ρεύματος ενόψει του Σεπτεμβρίου σε νοικοκυριά και επιχειρήσεις.

Οι προμηθευτές πρόκειται να αναρτήσουν τις νέες τους τιμές ηλεκτρικού ρεύματος στις αρχές του μήνα και καθώς οι ανακοινώσεις θα προηγηθούν των μέτρων που θα ανακοινώσει η κυβέρνηση για το ενεργειακό κόστος μερικές ημέρες αργότερα, στη ΔΕΘ, τα νέα τιμολόγια ρεύματος αποκτούν αυξημένη σημασία.

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Ως έχουν τα δεδομένα αυτή τη στιγμή, η άνοδος 18% της χονδρικής θεωρείται πολύ μεγάλη για να απορροφηθεί από τους προμηθευτές, που λογικά θα μετακυλίσουν μέρος ή το σύνολό της στη λιανική.

Αν κοιτάξουμε τα πράσινα – ρυθμιζόμενα – τιμολόγια, τον Αύγουστο βρίσκονταν στο εύρος των 14,7 έως 23 λεπτών ανά κιλοβατώρα. Αντίστοιχα, τα μπλε σταθερά ήταν από 11,9 έως 36 λεπτά, αλλά με τον αστερίσκο των πολύ διαφορετικών παγίων που χρεώνονται στη συγκεκριμένη κατηγορία από εταιρεία σε εταιρεία σε σύγκριση με τα πράσινα, όπου τα πάγια είναι πιο ομοιογενή.

Προς το παρόν οι προμηθευτές επεξεργάζονται τόσο τις τιμές που θα ανακοινώσουν το Σεπτέμβριο, όσο και την ευρύτερη εμπορική τους πολιτική με βάση την πραγματικότητα που έχει διαμορφωθεί στην εγχώρια και περιφερειακή αγορά ενέργειας.

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Μετά τα μέσα Αυγούστου, τα προβλήματα με την ηλεκτροπαραγωγή συνολικά στην Ευρώπη οδήγησαν σε ανεβασμένες τιμές. Οι περισσότεροι ειδικοί θεωρούν ότι οι ελλείψεις θα συνεχιστούν και μέσα στο Σεπτέμβριο. Ακολούθως, η μειωμένη ζήτηση το φθινόπωρο πιθανώς θα χαμηλώσει τις τιμές, έστω και για ένα διάστημα μέχρι το χειμώνα.

Σε γενικές γραμμές η ελληνική αγορά επωφελείται από την υψηλή παραγωγή ΑΠΕ, όμως κατά περιόδους η συνεισφορά τους μειώνεται και τότε πρέπει να καλύψουν το κενό οι μονάδες φυσικού αερίου. Το κόστος αυτού του καυσίμου είναι σήμερα στα ύψη με 70 ευρώ/MWh, δηλαδή το υπερδιπλάσιο σε σχέση με πριν από δύο χρόνια.

Παράλληλα, οι γειτονικές αγορές μας τραβάνε προς τα επάνω, παρά το γεγονός ότι είμαστε καθαροί εξαγωγείς πλέον. Ο εξωστρεφής χαρακτήρας της ελληνικής ηλεκτροπαραγωγής προστατεύει από αυτές τις αυξήσεις, αλλά μόνο μερικώς. Πρόκειται δηλαδή για μια θετική εξέλιξη, όχι για πανάκεια.