Ανασφάλιστα οχήματα: Απορρίφθηκαν 9 στις 10 ενστάσεις για πρόστιμα – Έρχονται «ραβασάκια» και για ΚΤΕΟ

Απορρίφθηκε το 90% των ενστάσεων που έχουν υποβάλει ιδιοκτήτες οχημάτων για πρόστιμα που τους επιβλήθηκαν όταν εντοπίστηκαν να κυκλοφορούν με τα οχήματά τους χωρίς ασφαλιστική κάλυψη ή με απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

Από τις διασταυρώσεις που έγιναν από την Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης (ΓΓΠΣΨΔ) σε συνεργασία με την Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ), από τις αρχές του 2026, στάλθηκαν περίπου 300.000 πρόστιμα για ανασφάλιστα οχήματα και απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Από τους ελέγχους που έχουν διενεργηθεί μέχρι στιγμής, εννέα στις δέκα ενστάσεις απορρίπτονται, καθώς οι λόγοι που επικαλούνται οι ιδιοκτήτες οχημάτων που εντοπίστηκαν με παραβάσεις κρίνονται αβάσιμοι.

Για παράδειγμα, ορισμένοι επικαλούνται την πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2026, ενώ η παράβαση αφορά τη μη πληρωμή των τελών κυκλοφορίας του 2025.

Πολλές από τις ενστάσεις αφορούν επίσης τον χρόνο βεβαίωσης του προστίμου. Ιδιοκτήτες αναφέρουν ότι την ημερομηνία έκδοσης του προστίμου το όχημά τους ήταν ασφαλισμένο, ενώ από τα στοιχεία του συστήματος προκύπτει ότι κατά τον χρόνο πραγματοποίησης της διασταύρωσης το όχημα ήταν ανασφάλιστο.

Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τις ειδοποιήσεις, τα πρόστιμα και τις προθεσμίες είναι διαθέσιμες στην πλατφόρμα oximata.gov.gr.

Έλεγχοι και για ΚΤΕΟ

Μετά τις διασταυρώσεις που έγιναν για τα ανασφάλιστα οχήματα και τα απλήρωτα τέλη κυκλοφορίας, η Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάζει εκτεταμένη διασταύρωση για τον εντοπισμό των οχημάτων που δεν έχουν περάσει εμπρόθεσμα από ΚΤΕΟ.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Όταν στα πληροφοριακά συστήματα του υπουργείου δεν υπάρχει σε ισχύ Δελτίο Τεχνικού Ελέγχου, το οποίο να έχει εκδοθεί ύστερα από περιοδικό έλεγχο του οχήματος ή από αναγνώριση πιστοποιητικού του εξωτερικού, βεβαιώνεται παράβαση, με το πρόστιμο για όσους εντοπιστούν να μην έχουν περάσει εμπρόθεσμα το όχημά τους από ΚΤΕΟ να ανέρχεται σε 400 ευρώ.

Εξαιρούνται τα οχήματα τα οποία, λόγω ηλικίας, δεν έχουν ακόμη υποχρέωση να περάσουν από περιοδικό ΚΤΕΟ. Για επιβατικά Ι.Χ., ελαφρά φορτηγά και συγκεκριμένες κατηγορίες δικύκλων και τρίκυκλων, η πρώτη υποχρέωση τεχνικού ελέγχου συνδέεται με τη συμπλήρωση τεσσάρων ετών από την έκδοση της πρώτης άδειας κυκλοφορίας. Στο πλαίσιο των ηλεκτρονικών διασταυρώσεων λαμβάνεται υπόψη και πρόσθετο περιθώριο μίας εβδομάδας.

Οι ίδιοι κανόνες εφαρμόζονται και στα μεταχειρισμένα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα, με τη διαφορά ότι ως αφετηρία λαμβάνεται η ημερομηνία της πρώτης άδειας κυκλοφορίας τους διεθνώς και όχι η ημερομηνία κατά την οποία ταξινομήθηκαν στην Ελλάδα.