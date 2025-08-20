ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς – Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Σαρώνουν δημοφιλείς τουριστικούς προορισμούς και το μήνα Αύγουστο, οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων (ΑΑΔΕ) πραγματοποιώντας εκτεταμένους προληπτικούς ελέγχους για φορολογικές παραβάσεις. Στο μικροσκόπιο της ΑΑΔΕ βρέθηκαν – μεταξύ άλλων – νησιά με αυξημένη τουριστική κίνηση, όπως η Λήμνος, η Μυτιλήνη, η Τήνος, η Κρήτη (Χανιά και Ηράκλειο), η Σαντορίνη, η Ρόδος και ο Πόρος.

Συγκεκριμένα, οι έλεγχοι της ΑΑΔΕ αποκάλυψαν παραβάσεις σε επιχειρήσεις εστίασης (καφέ, μπαρ, εστιατόρια, ουζερί), χώρους αναψυχής, αλλά και σε υπηρεσίες όπως μανικιούρ – πεντικιούρ και μίσθωση εξοπλισμού παραλίας (ομπρέλες, καθίσματα). Στις επιχειρήσεις εντοπίστηκαν παραβάσεις που αφορούν την μη έκδοση αποδείξεων.

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

ΔΙΑΦΗΜΙΣΗ

Σε όλες τις περιπτώσεις εφαρμόστηκε το μέτρο του 48ωρου κλεισίματος της επιχείρησης και της επιβολής προστίμων.

Παράλληλα, η ΑΑΔΕ έχει ζητήσει από τις επιχειρήσεις αυτές στοιχεία σε βάθος χρόνων, ώστε να διαπιστώσει – με βάση τη φορολογική τους συμπεριφορά και τη διασταύρωση με τα δικά της δεδομένα – αν υπάρχουν και άλλες παραβάσεις.

Οι εντατικοί έλεγχοι συνεχίζονται πανελλαδικά καθ’ όλη τη διάρκεια της τουριστικής περιόδου, με στόχο την καταπολέμηση της φοροδιαφυγής και την ενίσχυση της διαφάνειας στην αγορά – προς όφελος τόσο των συνεπών επιχειρήσεων όσο και των καταναλωτών.