ΑΑΔΕ: Νέα πρόστιμα και λουκέτα σε τουριστικούς προορισμούς – Πάνω από 100 παραβάσεις σε μία εβδομάδα

Θεσσαλονίκη: Τα “πράσινα” γραφεία, οι αφίξεις διεθνών brands και τα logistics δίνουν νέαταυτότητα στην πόλη
Η Θεσσαλονίκη εξελίσσεται σε σύγχρονο επιχειρηματικό κόμβο με νέες, βιώσιμες υποδομές και εντυπωσιακές επενδύσεις στον τομέα των logistics
Έφυγαν οι άνεμοι και ανέβηκαν οι τιμές τις τελευταίες ημέρες
Ο εκπρόσωπος Τύπου του Υπουργείου Οικονομικών αναφέρθηκε στα αναπτυξιακά μέτρα που προετοιμάζεται η ανακοίνωσή τους στη ΔΕΘ
«Ραβασάκια» συνοδευόμενα με προειδοποιήσεις για πρόστιμα ακόμα και 10.000 ευρώ ετοιμάζεται να στείλει η ΑΑΔΕ
Οι εικονικές επιστροφές φόρου, ύψους 13,4 εκατ. ευρώ, που αποκαλύφθηκαν πρόσφατα από την Αρχή για το «Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος» έχουν κινητοποιήσει τον ελεγκτικό μηχανισμό της Φορολογικής Αρχής
Η κυβέρνηση έχει εξασφαλίσει κοινοτικό κονδύλια 100 εκατ. ευρώ, ενώ είναι πολύ πιθανή η πολυετή κινητοποίηση τους
Το πρωτογενές αποτέλεσμα σε τροποποιημένη ταμειακή βάση διαμορφώθηκε σε πλεόνασμα ύψους 7,959 δισ. ευρώ, έναντι στόχου για πρωτογενές πλεόνασμα 3,599 δισ. ευρώ
Ελλείμματα παρουσιάζονται σε δύο σημαντικά μεγέθη της αγοράς ηλεκτρισμού