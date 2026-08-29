ΑΑΔΕ: Νέες διευκολύνσεις για τους αγρότες στις αιτήσεις ενισχύσεων – Τι ισχύει για ΙΒΑΝ, μισθωτήρια και ΚΑΕΚ

Αλλαγές και διευκρινίσεις στη διαδικασία υποβολής της Ενιαίας Αίτησης Ενίσχυσης 2026 προκύπτουν μετά τα ζητήματα που καταγράφηκαν κατά την υποβολή των αιτήσεων, με την ΑΑΔΕ, την Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών (ΕΘΕΑΣ) και το Γεωτεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας (ΓΕΩΤΕΕ) να προχωρούν σε σειρά παρεμβάσεων.

Οι αλλαγές που προωθούνται από την ΑΑΔΕ αφορούν τη διαδικασία υποβολής της κάθε αίτησης και καλύπτουν ζητήματα που έχουν προκύψει στην πράξη, από τις εξουσιοδοτήσεις και τα στοιχεία των παραγωγών έως τα μισθωτήρια και τα ΚΑΕΚ (Κωδικός Αριθμός Εθνικού Κτηματολογίου).

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οι αλλαγές και οι διευκρινίσεις αφορούν τα εξής:

Εξουσιοδοτήσεις: Όλοι οι εξουσιοδοτημένοι φορείς έχουν απρόσκοπτη πρόσβαση στις υποβαλλόμενες αιτήσεις. Παράλληλα, δίνεται η δυνατότητα μαζικής αποδοχής εξουσιοδοτήσεων από παραγωγούς. Εκτυπώσεις Ενιαίας Δήλωσης Καλλιέργειας Εκτροφής (ΔΚΕ) ΕΛΓΑ και Τελών Βόσκησης: Καταργούνται οι δύο αυτές εκτυπώσεις, οι οποίες απαιτούσαν υπογραφή, βεβαίωση γνησίου υπογραφής, σάρωση και επισύναψη στην ΕΑΕ.

Για τη ΔΚΕ ΕΛΓΑ, αυτή αντικαθίσταται με ειδικό ψηφιακό αρχείο που παράγεται από το myAGRO και αποτυπώνει τη δήλωση του παραγωγού για τον τρόπο καταβολής των ασφαλιστικών εισφορών ΕΛΓΑ που έχει επιλέξει.

ΙΒΑΝ: Συμπληρώνονται αυτόματα, ως προεπιλογή, τα ΙΒΑΝ που είχαν δηλωθεί στην ΕΑΕ 2025 για την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων, αφού προηγουμένως ελεγχθεί η εγκυρότητά τους και επαληθευτεί ότι το ΙΒΑΝ ανήκει στον παραγωγό. Μισθωτήρια: Στις σχετικές τεχνικές συναντήσεις διευκρινίστηκε ότι, στη συγκεκριμένη φάση, δεν είναι αναγκαία η δήλωση των λεγόμενων «χειρόγραφων» μισθωτηρίων, με ετήσιο μίσθωμα έως 960 ευρώ, στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, καθώς αυτά θα δηλωθούν σε μεταγενέστερη φάση στο Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων (ΜΙΔΑ).

Η ΑΑΔΕ επισημαίνει πως όσοι επιλέξουν να τα δηλώσουν δεν θα έχουν κυρώσεις εκπρόθεσμης δήλωσης, καθώς η δήλωση των συγκεκριμένων μισθώσεων είναι προαιρετική, σύμφωνα με την ΠΟΛ. 1083/2017.

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Για τα μισθωτήρια που έχουν ήδη δηλωθεί στην εφαρμογή δηλώσεων μίσθωσης της ΑΑΔΕ, δεν απαιτείται νέα δήλωση μίσθωσης μετά τη λήξη της συμβατικής διάρκειας, εφόσον δεν αλλάξουν οι όροι της μίσθωσης, όπως για παράδειγμα με αύξηση του τιμήματος. Σε αντιστοιχία με όσα ισχύουν στο δίκαιο των μισθώσεων, μέχρι να δηλωθεί η λύση της μίσθωσης από τον ιδιοκτήτη, θεωρείται ότι αυτή βρίσκεται σε ισχύ.

Για τα λεγόμενα «χειρόγραφα μισθωτήρια» απαιτείται ανανέωση, καθώς δεν υπάρχει διαθέσιμη πληροφορία από τον ιδιοκτήτη ούτε δυνατότητα δήλωσης της λύσης της μίσθωσης από τον ίδιο, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή η εφαρμογή τεκμηρίου συνέχισης της μίσθωσης.

Για μισθώσεις από θανόντα ιδιοκτήτη, δεν απαιτείται δήλωση νέου μισθωτηρίου με κληρονόμους σε περίπτωση θανάτου του ιδιοκτήτη από 1.1.2026 και μετά.

ΚΑΕΚ: Δρομολογούνται λύσεις για τις περιπτώσεις όπου ο ΑΦΜ των ιδιοκτητών του ΚΑΕΚ του αγροτεμαχίου, όπως διαβιβάζεται στην ΑΑΔΕ μέσω διαλειτουργικότητας από το Κτηματολόγιο, δεν ταυτίζεται με τον ΑΦΜ του ΚΑΕΚ του ιδιοκτήτη που δηλώνεται από τον παραγωγό στο myAGRO.

Στις περιπτώσεις αυτές, ο παραγωγός θα δηλώνει τον λόγο για τον οποίο δεν έχει μέχρι στιγμής επικαιροποιηθεί η εικόνα ιδιοκτησίας στο Κτηματολόγιο, ώστε να ολοκληρώνεται η υποβολή της αίτησης και στη συνέχεια να ελέγχεται η ακρίβεια των στοιχείων που δηλώνει ο παραγωγός. Αντίστοιχη λύση δρομολογείται και για τα λεγόμενα ΚΑΕΚ αγνώστου ιδιοκτήτη.

Παράλληλα, σε τελικό στάδιο βρίσκεται η επεξεργασία του κανονιστικού πλαισίου για τη δέουσα επιμέλεια και την ευθύνη των εξουσιοδοτημένων φορέων, δηλαδή των Κέντρων Υποδοχής Δηλώσεων, των γεωπόνων, των γεωτεχνικών, των κτηνιάτρων, των λογιστών και των λογιστικών γραφείων, μετά από διαβούλευση με την ΕΘΕΑΣ και το ΓΕΩΤΕΕ.

Στόχος της ΑΑΔΕ είναι με την εξειδίκευση των διατάξεων του ν. 5264/2025, να διαμορφωθεί ένα σύνολο κανόνων που αφενός διασφαλίζει το δημόσιο συμφέρον και την καταβολή των αγροτικών ενισχύσεων στους πραγματικούς δικαιούχους, με διαφάνεια και επαγγελματική ακεραιότητα, και αφετέρου καθορίζει τα όρια της ευθύνης των φορέων που υποβάλλουν αιτήσεις για λογαριασμό των παραγωγών, με βάση όσα είναι εύλογο να ελέγχουν κατά την υποβολή της αίτησης.

Η σχετική απόφαση αναμένεται να εκδοθεί εντός της επόμενης εβδομάδας.